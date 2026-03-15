Jagode i čokolada: Tko donese svoju kutiju za kolače - popust!

Tko donese svoju ambalažu za kolače koje želi ponijeti kući, u slastičarnici Jagode i čokolada u Dugom Selu za to će dobiti deset posto popusta. Ponuda vrijedi na obje lokacije na kojima slastičarnica radi, u Kolodvorskoj ulici i Ulici Josipa Zorića, i bez obzira na to po koliko ste kolača došli, jedan ili desetak, popust se obračunava na ukupan broj, kaže nam vlasnik slastičarnice Dominik Vršić.

Dodaje kako je na ideju došao sam jer im plastična ambalaža zauzima jako puno prostora i ozbiljan je trošak, a riječ je o plastici koja po kvaliteti baš i nije pogodna za to da je ljudi kod kuće operu i koriste za pohranu hrane ili neke druge namjene, pa tako recikliraju otpad.

- A nakupi ga se previše, ako uzmete u obzir da imamo kutijice za jedan, dva, tri, pa sve do 12 kolača. Nama to zauzima puno prostora, pa se nadam da bismo s ovom ponudom barem donekle mogli smanjiti potrebu za njima. S druge strane, riječ je o plastici takve kvalitete da nije pogodna za to da je koristite višekratno za hranu. Kako god je kasnije zbrinuli, postaje problem - pojašnjava sugovornik.

A ako netko uzme kolače za doma kojima želi počastiti goste, opet će ih prebaciti na poseban tanjur, pa će ih zgnječiti ili razmazati kremu i neće izgledati lijepo. To mu je, kaže, bio motiv da razmisli o mogućim promjenama.

- Iako smo popust uveli nedavno, već imamo redovne kupce koji su donosili svoje tanjure i kutije te iskoristili popust i svima je to bilo zgodno. Naravno, popust ne vrijedi samo za kolače, već i za torte koje se kod nas mogu naručiti, za rođendan, krstitke i slično. Kod naručivanja možete donijeti vlastiti tanjur i dobit ćete popust na tortu. Cilj nam je potaknuti ljude da ulože malo truda oko toga da smanjimo otpad. Opet, ako imate efektne, lijepe tanjure, bit će zgodnije poslužiti kolače na njima - priča Dominik Vršić.

Kaže kako ponajviše računa na ljude iz susjedstva, koji dolaze često i redovni su kupci. I za našeg boravka u slastičarnici stigla je susjeda iz Dugog Sela sa svojom kutijicom za kremšnitu, s kojom će se zasladiti nakon ručka, i pohvalila inicijativu, jer i zaštita okoliša i popust dobro dođu.

- Na neki način time želimo i nagraditi one koji kod nas češće kupuju. No dobrodošli su svi koji ovu vrijednu inicijativu žele podržati. Bilo bi nam drago da poslužimo kao inspiracija i drugim slastičarnicama, jer više nas s malim promjenama može postići značajniji utjecaj u zaštiti okoliša - zaključuje sugovornik.