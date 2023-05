Jagode su vam ovog proljeća kisele i nemaju poznati slatki okus? Saznali smo zašto je tako

Jagode su omiljeno sezonsko voće u proljeće i ljeto, ali mnogi su primijetili da su one ove godine bez okusa i mirisa. Slatke, crvene, osvježavajuće su ono čemu su se svi nadali, ali zauzvrat većina se požalila kako su više kisele, tvrde i bez okusa. Mnoge je to i naljutilo jer je cijena visoka. Razlog iza toga otkrila nam je vlasnica OPG-a Prpić.

- Na početku ovogodišnje sezone jagoda to je bilo normalno jer im je falilo sunca. Zbog učestalih kiša to je bilo za očekivati kod prvih jagoda koje su došle u prodaju. Naše jagode su sada pune okusa - rekla je vlasnica i dodala kako su one sada na vrhuncu.

- Mi imamo sortu dely i one su sada na vrhuncu svoje sezone kada su najukusnije i očekivati je da će to potrajati još dva tjedna - dodala je.

Slična situacija je i s trešnjama. Općenito, sezona jagoda traje od kraja proljeća do početka ljeta, odnosno od travnja do lipnja, ovisno o geografskom položaju i klimatskim uvjetima. Međutim, to može varirati o vrsti jagoda i regiji u kojoj se uzgajaju.

Domaće jagode uglavnom imaju svježije i zelenije peteljke te su često nepravilnih oblika, ima ih i velikih i malih. Miris svježe domaće jagode je intenzivan, božanstven i nadasve primamljiv.