Jako opasno: Mobitel može na benzinskoj izazvati eksploziju

Točila sam gorivo u automobil na Ininoj benzinskoj postaji i pritom razgovarala na mobitel. Ubrzo se pojavio djelatnik koji me upozorio da odmah završim razgovor i sklonim mobitel jer je telefoniranje na benzinskoj postaji strogo zabranjeno i može biti vrlo opasno. Ipak, ne vidim kako moje telefoniranje može ugroziti sigurnost na benzinskoj, požalila nam se jedna čitateljica.

Na nekoliko benzinskih postaja u Zagrebu upitali smo je li to doista točno. Otkrili smo da su sigurnosne mjere stroge, no većina korisnika nije svjesna što je sve zabranjeno. Podrazumijeva se da je na benzinskoj zabranjeno pušenje i prinošenje otvorenog plamena, no malo tko primjećuje zabranu telefoniranja.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Na upit zašto je na benzinskim postajama zabranjeno telefoniranje iz korporativnih komunikacija Ine potvrdili su nam da je uporaba svih uređaja koji mogu iskriti, poput mobitela i drugih elektroničkih uređaja, doista strogo zabranjena. Naime, da dođe do zapaljenja para benzina, dovoljna je samo jedna iskra, a do nje može lako doći padne li vam telefon na pod. Također, baterije telefona jako su osjetljive i mogu se zapaliti ako se malo oštete. Isto vrijedi i za sve druge elektroničke uređaje.

Iako su na crpkama za dolijevanje goriva zbog sigurnosnih razloga jasno istaknuti znakovi zabrane telefoniranja, pušenja i prinošenja otvorenog plamena, a slične znakove pronašli smo i na drugim dijelovima raznih benzinskih koje smo obišli, ljudi ipak puše, kažu nam zaposlenici. A tu su i neke druge radnje za koje zna vrlo malo ljudi koji gotovo svakodnevno posjećuju benzinske postaje.

Tako je pri izlasku iz auta važno dotaknuti auto izvana da biste uklonili statički elektricitet koji nastaje zbog materijala na sjedalu, a također može izazvati iskru.

Važno je znati i da je zabranjeno nadolijevanje goriva dok motor radi. Također, dok nalijevate gorivo, ne biste smjeli imati uključeno bilo kakvo vanjsko grijanje na automobilu, poput grijanja stakla ili dodatnih sustava grijanja, poput Webasto sustava. Zabranjeno je i točenje goriva u neadekvatne posude, pa tako, ostanete li bez goriva, nećete smjeti gorivo uliti u priručnu plastičnu bocu nego vam za to treba odgovarajuća posuda.

Oni koji se ne pridržavaju svih ovih propisa mogu biti kažnjeni na temelju Zakona o zaštiti od požara, a izazove li njihova nepažnja neku veću nesreću, odgovarat će i prema Kaznenom zakonu. Kazne se kreću od 2000 do 15.000 kuna ili do 60 dana zatvora. Ipak, ljudi koji posjećuju benzinske postaje u pravilu su oprezni.

Zbog toga posljednjih deset godina nije bilo većih incidenata na Ininim maloprodajnim mjestima. Manji požari na vozilima kupaca događali su se isključivo zbog tehničkih nedostataka, poput neispravnih elektroinstalacija, puknuća crijeva na sustavima za dovod goriva ili nataložene masnoće na motoru vozila.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Na benzinskoj postaji je zabranjeno:

>>> Pušenje

>>> Uporaba mobitela i svih električnih uređaja

>>> Uporaba otvorenih izvora plamena

>>> Točenje goriva dok automobil radi

Što učiniti kad idete točiti gorivo:

>>> Ugasiti cigaretu prije benzinske

>>> Ostaviti mobitel u autu

>>> Ugasiti motor

>>> Odstraniti statički elektricitet doticanjem auta izvana

>>> Ne puniti spremnik do vrha nakon što se aktivira automatski ventil jer može doći do prolijevanja goriva