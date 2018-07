Kratkovidnost je nasljedna, a potiče je i 'buljenje' u mobitel

Kratkovidnost može biti nasljedna, a najčešće je nasljedna viša kratkovidnost. Točnije, dijete može naslijediti dioptriju roditelja koji ima višu minus dioptriju, i to od minus četiri pa naviše.

Stoga roditelji koji imaju višu dioptriju moraju pažljivije promatrati simptome kratkovidnosti kod svoje djece. Kratkovidnost ili miopija (myopia) je refrakcijska pogreška oka kod koje se zrake svjetla lome ispred mrežnice umjesto na njoj i nastaje zbog preduge, odnosno izduljene očne jabučice ili prezakrivljene rožnice.

Foto: Dreamstime

Naprezanje je znak

Rožnica zrake svjetla lomi prejako i tako uzrokuje padanje zraka u žarište ispred mrežnice umjesto u žarište na mrežnici. Kratkovidnost se u većini slučajeva javlja u djetinjstvu, odnosno pubertetu. Kod male djece najlakše je primijetiti kratkovidnost kad pokazuju izrazito naprezanje (stiskanje očiju) pri gledanju ploče u učionici ili kad sjede preblizu ekrana televizora. Danas sve više mlađih treba korekciju kratkovidnosti. Ovu učestalu pojavu uzrokuje pojava akomodacije oka.

'Dobre' UV zrake

Kako je naše oko stvoreno da gleda na daleko, ima i sposobnost gledanja na blizinu, no današnji je svijet postavljen tako da većinu toga što radimo, radimo na blizu (TV, računalo, mobiteli, čitanje), pa se tad oko akomodira više nego što bi trebalo. A ako znamo da su dječje oči elastičnije i prilagodljive, posljedica toga je prilagodba gledanja na blizu nauštrb gubljenja oštrine kod gledanja na daleko. Zato stručnjaci preporučuju da bi djeca trebala provoditi vrijeme, između ostalog, boravkom u prirodi i na otvorenom barem od dva do tri sata dnevno.

Foto: Dreamstime

Dva su vrlo bitna razloga. Prvi razlog je taj što teško da ćete dijete koje je vani vidjeti da se šeta s mobitelom ili laptopom u ruci, barem ne dulje od deset minuta. To znači da će boravak na otvorenom provesti gledanjem u daljinu. Tako se izbjegava pretjerano gledanje na blizinu. Drugi bitan razlog je UV zračenje. Uz štetne UV zrake, postoje i one dobre koje dobivamo boravkom u prirodi. One djeluju tako da oko čine sklerotičnim (čvršćim) pa su samim time oči manje sklone pojavljivanju dioptrije. No, budući da dječja očna leća upija i do 70 posto više UV zračenja od leće odraslih, nužne su kvalitetne sunčane naočale.

Prepoznajte znakove lošeg vida na daljinu

Foto: Dreamstime

U svijetu je oko 25 posto populacije kratkovidno. Ljudi koji su kratkovidni ne vide oštro predmete u daljini, stoga su im ti predmeti mutni i nejasni. Prvi znakovi kratkovidnosti mogu biti: neprepoznavanje lica ljudi s druge strane ulice, zamućen prijevod na TV-u, zamućeni prometni znakovi kod noćne vožnje, čekanje tramvaja da dođe jako blizu kako biste uočili njegov broj...

Provjera vida

Vid djeteta možete provjeriti i kod kuće. Postavite dijete na neku udaljenost ispred predmeta u daljini. Zatvorite mu jedno oko pa ga pitajte vidi li predmete. Isto učinite s drugim okom. Znak da ne vidi dobro može biti i nelagoda dok gleda na jedno oko.

Mrkva štiti oko

Foto: Dreamstime

Mrkva neće pomoći kratkovidnom čovjeku da skine dioptriju, ali sadrži beta karoten koji se pretvara u vitamin A, najznačajniji za zdravlje očiju. Sadrži i lutein, pigment koji štiti od bolesti stražnjeg dijela oka. No kad oštetite vid, mrkva ga neće popraviti.

Najbolji savjeti za čuvanje zdravlja dječjih očiju

Foto: 123RF

Boravak vani - Dječje oči pravilno će se razvijati ako dovoljno vremena provedu vani, gledajući u daljinu. Drugi razlog su dobre UV zrake koje djeluju tako da oko čine čvršćim pa su manje šanse za razvoj dioptrije.

Foto: 123RF

Redoviti pregledi - Preglede vida kod djece treba provoditi svakih šest mjeseci, a po potrebi, uz potvrdu oftalmologa, i češće. Stakla na naočalama treba mijenjati također po potrebi, no također će sve to odobriti vaš doktor.

Foto: 123RF

Korekcija vida - Vid se mora korigirati na vrijeme kako bi se normalno razvio, a razviti se može samo u najranijoj dobi, do desete godine. Postoji i mogućnost da se dioptrija javi samo na jednom oku.

Foto: 123RF

Nošenje naočala - Oftalmolog će vam ovisno o dioptriji savjetovati je li naočale potrebno nositi ili ne. Za naočale neće biti potrebe ako je dioptrija jako mala, no u pravilu naočale treba nositi da bi se vid normalno razvio.

Foto: 123RF

Uzrok glaukoma - Ne tretira li se kratkovidnost, ona jednog dana može uzrokovati patološke probleme, poput promjena na očnoj pozadini - ablacija mrežnice ili primarni glaukom otvorenog kuta.