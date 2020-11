Jamie i Jools imaju tradicionalnu sjajnu crnu AGA pe\u0107nicu sa srebrnim metal dijelovima. Dr\u017ei se u drugoj ni\u0161i, napravljenoj od izlo\u017eene opeke te tvori otok s odgovaraju\u0107om crnom plo\u010dom za kuhanje postavljenom iza sebe.

<p>Jamie Oliver napokon je pokazao komadić svog doma vjernoj publici, a dijelove svoje kuhinje i blagovaonice predstavio je u videu snimljenom za njegovu seriju Keep Cooking and Carry On, prenosi <a href="https://www.hellomagazine.com/homes/20201103100199/jamie-oliver-jools-oliver-home-kitchen-dining-room-inside-photos/">Hello.</a></p><p>Zvijezda je isječak podijelila na Instagramu, otkrivajući kako je točno uređen prostor u kući u Essexu vrijednoj 6 milijuna funti (50 milijuna kuna) koju dijeli sa suprugom Jools i njihovo petero djece, Poppy, Petal, River, Daisy i Buddy.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti kruh bez kvasca</strong></p><p>Dizajniran je s rustikalnom estetikom viđenom na izloženim bijelim zidovima od opeke i drvenim policama koje prikazuju različito kuhinjsko posuđe i začine, uključujući drvene posude.</p><p>U sredini sobe nalazi se otočna jedinica s radnom pločom od bijelog mramora, gdje Jamie također drži drvenu dasku za sjeckanje, u skladu s ostatkom sobe.</p><p>Kako se Jamie preselio na drugo područje, isječak je na zidovima pokazivao blijedoplave ploče, kao i drvenu zidnu policu s noževima. Tu je i drveni stol postavljen uz jedan zid, u kojem se nalazi zdjela s voćem i uokvirena fotografija. Suprotni kut čini nišu, gdje ima više polica za odlaganje.</p><p>Jamie i Jools imaju tradicionalnu sjajnu crnu AGA pećnicu sa srebrnim metal dijelovima. Drži se u drugoj niši, napravljenoj od izložene opeke te tvori otok s odgovarajućom crnom pločom za kuhanje postavljenom iza sebe.</p><p>Videozapis završava pogledom na blagovaonicu dok je Jamie posluživao gotovo jelo. Prostor je otvorenog plana uz kuhinju, a slijedi dizajn s blijedoplavim pločama na zidovima i dugačkim drvenim stolom za blagovanje s odgovarajućim drvenim stolicama. Jamie i Jools dodali su boju sa hrpom svijetlih tulipana u staklenoj vazi.</p><p>Obitelj je prethodno živjela u Hampstead Heathu do iseljavanja u ljeto 2019. Selo Finchingfield u Essexu sada nazivaju svojim domom, sa šest spavaćih soba smještenih na imanju od 70 hektara, zajedno s dodatnom ložom s tri spavaće sobe i preuređenim stajama.</p>