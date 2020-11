Kuhari amateri podijelili fotke svojih neuspjeha: Horor jež, uistinu mrtva purica, afro jaje...

Ljudi iz cijelog svijeta podijelili su fotografije svojih kulinarskih poraza koji su u nekim situacijama nalikovali užasnim scenama iz filmova strave, a bilo je i onih koji su djelovali kao da potječu iz komedije

<p>Čini se da kuhari amateri koji su nedavno podijelili fotografije svojih kulinarskih neuspjeha neće tako skoro dobiti Michelinove zvjezdice za svoje radove, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8889379/Amateur-chefs-reveal-disastrous-cooking-fails.html">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako odabrati dobre namirnice za kuhanje</p><p><a href="https://www.boredpanda.com/funny-cooking-fails-pics/?cexp_id=33738&cexp_var=74&_f=featured">Bored Panda </a>je prikupio zabavnu galeriju fotografija najgorih pokušaja kuhanja iz cijelog svijeta, a među njima je i torta koja je trebala nalikovati na ježa, ali podsjeća na scenu iz horor filma.</p><p>S druge strane, netko je pokušao ispeći puricu u pećnici što je rezultiralo pougljenjenim ostacima. Fotografiju je podijelio muškarac iz SAD-a navodeći kako je njegova sestra puricu predugo ostavila u pećnici.</p><p>Također, peciva u obliku bubamare trebala su biti pravi hit, no rezultat nije ni nalik predlošku.</p><p>Muškarac iz Velike Britanije nasmijao je čitatelje objavom fotografije koje prikazuje njegov pokušaj kuhanja jaja.</p><p>Čitatelj iz SAD-a objavio je fotografiju kuhinjske katastrofe koje uključuje lijevano tijesto nastalu samo pet minuta prije zatvaranja restorana.</p><p>Ako ne pripazite koliko kuhate jaja, ona bi mogla eksplodirati. Dokazuje to i ova fotografija nesretnika koji je zaboravio na uključeni štednjak.</p><p>Australac Micah podijelio je fotografiju svojih palačinki s borovnicama koje su trebale biti dobra ideja, no rezultat ga je šokirao i uplašio.</p><p>Čitateljica iz Kalifornije pokušala je napraviti kolačiće inspirirane mačkama, a ispalo je nešto sasvim drugo.</p><p>Amaterski kuhar iz Japana mislio je da je dobra ideja u žele injekcijom uštrcati kremu, no posljedice su bile katastrofalne.</p><p>Tata u Litvi pokušao je u kuhinji napraviti vino, a sve je rezultiralo napornim čišćenjem i scenom koja nalikuje krvavom pokolju.</p><p>Čitatelj iz SAD-a dodao je galeriji fotografiju kuhinje nakon sestrina pokušaja pečenja krumpira. Bilo je jeftinije kupiti gotovu hranu.</p><p>A u brzini se ponekad zaboravi na alat, pa je tako par iz SAD-a objavio fotografiju kolača kojeg su pekli kod kuće, no u njemu su zaboravili žlicu.</p><p>Ne zna se koja je točno namirnica u loncu, no fotografija govori sama za sebe. Bilo je zabavno poslije očistiti taj nered.</p><p>A ukoliko ne pazite na vrijeme i jačinu vatre prilikom pečenja kukuruza na grillu, onda će pougljeniti baš kao što je to bio slučaj u Ohiu.</p><p>S druge strane, ako ne pazite na tijesto koje ste preko noći ostavili da se diže u hladnjaku, mogli biste se iznenaditi ujutro kao i čitatelj iz Njemačke koji je podijelio ovu fotografiju.</p><p>Također je poželjno čitati upute u receptima i prilagoditi temperaturu pećnice, jer biste kao i ovaj Koreanac, na tanjur mogli dobiti batat koji još gori.</p>