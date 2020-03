Jamie Oliver pokazao kako u par minuta napraviti tjesteninu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: JAMIE OLIVER OTKRIVA NOVE, BRZE RECEPTE ZA RAZDOBLJE IZOLACIJE...



Jamieja Olivera ljudi sve više hvale zbog njegove nove kulinarske emisije 'Keep Cooking and Carry On' u kojoj želi pomoći gledateljima da tijekom pandemije korona virusa poboljšaju svoje kulinarske sposobnosti, nudeći im jednostavne recepte i savjete, piše Daily mail.

Prvu epizodu, koja je emitirana u ponedjeljak u 17:30, mnogi gledatelji su prokomentirali na društvenim mrežama kako je korisna i kreativna.

My easy homemade pasta recipe is great for emergencies. You don’t need a pasta machine, just a rolling pin #KeepCookingCarryOn https://t.co/wcEWe4Y7VK pic.twitter.com/S3sx0BFrdC — Jamie Oliver (@jamieoliver) March 23, 2020

Jamie je u prvoj epizodi pokazao kako najjednostavnije napraviti tagliatelle (vrsta tjestenine) od brašna i vode u nekoliko minuta. Uz to, nije zaboravio ni umak za tjesteninu, a radio ga je od konzervirane rajčice i češnjaka.

Jedan je gledatelj napisao na Twitteru: 'Prilično sam samouvjeren i spretan kuhar, ali mislim da je program Keep Cooking and Carry On, koristan mnogim ljudima. Bravo Jamie.'

30-minutne epizode emitirat će se radnim danima, a Jamie će također učiti gledatelje kako da sami naprave kruh.

U izjavi za emisiju, Jamie je rekao:

- Kuhanje jela za sebe i svoje najdraže nikada nije bilo važnije.

