Na ideju za Green Cakes sam došla prije otprilike dvije godine, jer sam zbog zdravstvenih problema intenzivno prešla na zdravu prehranu. Za sebe, obitelj i dečka sam stalno radila zdrave kolače, jer sam oduvijek voljela slatko i toga mi se bilo teško odreći. Čitala sam razne članke, isprobavala razne recepte i shvatila da i na zdravoj prehrani možeš uživati u slatkom, ispričala nam je to Jana koja je od malih nogu pokazivala talent za pečenje kolači i torti.

Jedno ljeto kada je imala 13 godina, zbog zdravstvenih problema nije smjela na sunce. I tada je sve krenulo.

- E sad, jednoj trinaestogodišnjakinji zabrana izlaska na sunce dok si 3 mjeseca na moru teško bi pala. Ja sam to vrijeme iskoristila s bakom ručno pišući vlastitu kuharicu i svaki dan pekla drugi kolač. Naravno, tada su to bili klasični kolači, a danas su sastojci mojih slatkih kreacija posve drugačiji. Tu sam ljubav prema pečenju kao odrasla osoba uvijek nekako smatrala hobijem, nešto kao ispušni ventil za sve stresove. Završila sam komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija, no shvatila sam da to nije nešto u čemu se vidim dugoročno - govori Jana.

Ideja o Green Cakes-u počela se razvijati sredinom 2020. godine kada je Jana započela eksperimentirati s receptima. Svoju inspiraciju tada je pretvarala u kako ona kaže, nešto opipljivo.

- Nakon puno pokušaja i pogrešaka svaka torta koju danas imam u ponudi dobila je svoju finalnu verziju. Nakon nekog vremena skupljanja hrabrosti napravila sam Instagram stranicu i za početak samo sakupljala dojmove i gledala postoji li uopće interes za tako nešto. Mogu vam reći da sam se ugodno iznenadila količinom interesa i pozitivnih feedbackova koje sam dobila. Naposljetku sam odlučila od toga napraviti nešto stvarno - kaže.

S tečajem za slastičara svladat će dodatna znanja

- Upisala sam tečaj i mislim da će mi on pomoći u daljnjem radu. Imam veliku sreću da mi u svemu tome puno pomaže moj dečko, koji me od samog početka motivirao da krenem s tim i koji je u cijeloj ideji vidio toliki potencijal da je odlučio u nju investirati. Zahvaljujući njemu danas postoji Green Cakes d.o.o., u kojem zajedničkim snagama guramo dalje. Također, odnedavno imamo i dodatnu ispomoć u proizvodnji te širimo poslovanje i nadamo se da će se tako i nastaviti - priča nam mlada slastičarka.

Zdrave i kvalitetne slastice

- Cilj Green Cakes-a je na našem tržištu stvoriti veću ponudu i dostupnost zdravih i kvalitetnih slastica, koje su ujedno prikladne i za osobe na veganskoj prehrani. U ostatku svijeta takve su stvari odavno prisutne, a mi malo kasnimo, kao i obično. Potražnje za zdravom hranom ima sve više, a ponude nedostaje. Također, nadamo se da ćemo ukloniti tu odbojnost koju ljudi imaju prema hrani kada čuju da je zdrava, automatski pretpostavljajući da je manje ukusna - tvrdi Jana.

Šarolika ponuda veličina i okusa

U ponudi možete pronaći torte za svačiji ukus, od čokoladnih, voćnih, biskvitnih, kremastih, sirovih, pečenih do veganskih i neveganskih.

- Znamo da se ukusi razlikuju, pa se trudimo postići da što više ljudi proba što više okusa i otkriju sebi najdraže. Zbog toga smo uveli opciju paketa s mini torticama po izboru. Mogu se odabrati bilo koje vrste torti iz ponude. Osim mini tortica, radimo torte od 22 i 26 cm. Nudimo i opciju oblika srca za mini torte i torte od 22 cm, što je odlična ideja za pokloniti nekome. Naše sirove torte su bezglutenske, a sve pečene torte nudimo i u bezglutenskoj verziji. Otkrili smo tijekom vremena da dosta ljudi koji nisu upoznati sa sirovim tortama imaju averziju prema njima, misleći da sadrže sastojke koji bi se trebali termički obrađivati. No naše sirove torte sadrže samo sastojke biljnog podrijetla, prirodne i svježe, većinom su to orašasti plodovi, mlijeko na biljnoj bazi, proizvodi od kokosa, sirupi za zaslađivanje, pa također želimo ljude educirati o takvoj hrani - objašnjava Jana.

Ljudi najviše naručuju pakete s mini torticama, što nas ne čudi jer odjednom žele probati što više okusa.

Sastojci iz prirodnog uzgoja

- U tortama koristimo sastojke iz ekološkog uzgoja. Sedam od devet naših torti su potpuno bez sastojaka životinjskog podrijetla, pa ne sadrže laktozu. Također, naše su torte bez rafiniranog bijelog šećera i većina njih je prikladna za dijabetičare. Za zaslađivanje koristimo brezin šećer, nerafinirani smeđi šećer od šećerne trske, eritrit, agavin i javorov sirup ili datulje, ovisno o torti. Osim toga, kod nabave sastojaka podržavamo i hrvatske OPG-ove. Sastojci su prirodni, bez umjetnih bojila i konzervansa. Za sve torte koje sadrže brašno s glutenom nudimo i bezglutensku verziju - pojasnila je.

Jani je najdraža 'Mrkvica'

Kada smo je priupitali koja je njoj najdraža tortica rekla je kako joj se teško odlučiti, ali ipak je jednu uspjela izdvojiti.

- Sve moje torte su mi drage jer sam ih birala po vlastitom ukusu i sve ih jednako obožavam, no nekako bih morala izdvojiti tortu Mrkvicu koju sam u ponudu dodala naknadno i koja je izazvala fenomenalne reakcije, kao i sirova torta Ferrero - kaže.

U procesu izrade uživa, a kaže kako joj je vremenski najduže trebalo da razvije recepturu za za sirovu tortu Avokado-limeta, koja sada izaziva oduševljenje velikog broja ljudi. Definitivno je okus koji ne možete zamisliti dok ne probate.

Uskoro planira otvoriti webshop

- Narudžbe trenutno primamo putem maila, telefonskog broja ili DM-a na Instagramu, a uskoro ćemo imati i Web stranicu sa Web-shopom, te će tada naručivanje biti jednostavnije i brže za sve kupce. Za sada je plan krenuti od suradnje s raznim ugostiteljskim objektima, za što se nadamo da nam epidemiološka situacija neće otežati, te privatne narudžbe. Planiramo uvesti i nove proizvode, što bi moglo biti uskoro - govori nam.

Malenim koracima idu naprijed, ali entuzijazma, volje i ideja ne manjka ni njoj ni dečku Brunu.

- Vjerujemo u to što radimo i u naše proizvode i jedva čekamo vidjeti gdje će nas to odvesti. Trenutno smo u procesu širenja poslovanja, no o tome će svi biti obaviješteni kada dođe vrijeme. Mogu samo reći da smo jako uzbuđeni - ispričala nam je za kraj ova vesela i sposobna slastičarka Jana Bratković.