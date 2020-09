Perfekcionista po prirodi, svoje postove objavljuje tek kada usavr\u0161i recept, kako bi \u010ditatelji dobili detaljne informacije i pojedinosti o izradi koju je u hodu otkrila, a njena posebnost je i u tome \u0161to nikada ne radi tu\u0111e, ve\u0107 smi\u0161lja svoje recepte.

Iako ga Lorena radi u kalupima, kod ku\u0107e ga je najlak\u0161e napraviti u plehu.

Hrskava streusel podloga:

Jo\u0161:

Maslac sobne temperature miksamo sa \u0161e\u0107erima i soli dok smjesa ne pobijeli, a potom dodamo bra\u0161no i bademe i vrlo kratko jo\u0161 mije\u0161amo dok se ne sjedini. Cijelu smjesu pokupimo, stavimo u vre\u0107icu za zamrzavanje i odlo\u017eimo u zamrziva\u010d dok se posve ne zaledi. Skroz \u010dvrstu i zale\u0111enu masu naribamo na krupnoj strani ribe\u017ea i stavimo pe\u0107i na 180 stupnjeva oko 15 minuta dok ne porumeni. Tijekom pe\u010denja povremeno mije\u0161amo da se ravnomjerno ispe\u010de. Pe\u010deni i ohla\u0111eni streusel izmrvimo na sitne komadi\u0107e, pomije\u0161amo sa pailette feuilletine ili corn flakesom, pa dodamo otopljenu bijelu \u010dokoladu. Sve izmije\u0161amo da se smjesa oblo\u017ei \u010dokoladom, pa tanko razvaljamo izme\u0111u dva papira za pe\u010denje i stavimo u fri\u017eider ili zamrziva\u010d da se stisne. Nakon toga izrezujemo oblik po \u017eelji koji \u0107e nam slu\u017eiti kao podloga za mousse.

Mascarpone pomije\u0161amo sa \u0161e\u0107erom u prahu, ribanom koricom limuna i miksamo dok se \u0161e\u0107er ne otopi. \u017delatinu namo\u010dimo u hladnu vodu i \u010dim omek\u0161a, ocijedimo i stavimo sa strane do upotrebe. Posebno istu\u010demo vrhnje za \u0161lag, no ne previ\u0161e \u010dvrsto. \u017delatinu otopimo u malo mlijeka i dodamo mascarpone siru, te dobro sjedinimo. Na kraju laganim pokretima umije\u0161amo tu\u010deni \u0161lag i odmah punimo malene silikonske kalupi\u0107e i stavimo u zamrziva\u010d da se zaledi.

\u017delatinu namo\u010dimo u hladnu vodu, i \u010dim omek\u0161a ocijedimo i izvadimo do upotrebe. Pire od jagoda ugrijemo u lon\u010di\u0107u skupa sa \u0161e\u0107erom dok se posve ne otopi. Maknemo s vatre pa u vru\u0107e dodamo pripremljenu \u017eelatinu. Dobro izmije\u0161amo, dodamo limunov sok i ostavimo da se ohladi na oko 35 stupnjeva. Tada dodajemo mascarpone sir, sjedinimo, a zatim srednje tu\u010deno slatko vrhnje laganim kru\u017enim pokretima. Koristimo odmah.

Mousse od jagode napunimo do polovice ve\u0107eg silikonskog kalupa od prethodno kori\u0161tenog za mascarpone mousse. Zale\u0111eni bijeli mousse izvadimo iz kalupa i umetnemo u rozi paze\u0107i da bude centriran. Prekrijemo ostatkom rozog moussea i zagladimo. Tako radimo dok ne potro\u0161imo svu smjesu. Zaledimo na 6 sati ili preko no\u0107i. Sljede\u0107i dan posve zale\u0111ene tortice glaziramo po \u017eelji ili uop\u0107e ne moramo. Svaku polo\u017eimo na ranije pripremljenu hrskavu podlogu i ostavimo u hladnjaku da se odledi oko 2 sata. Dekoriramo po \u017eelji.

***Upute za izradu glazure nalaze se na blogu pod \"Jednostavna staklena glazura\", radi se o bijelog glazuri kojoj se po potrebi samo mijenja boja..\u00a0

Samouka slastičarka Lorena Mihelčić: Dijabetes me nikad nije sputavao da radim kolače

Blogerica Lorena Mihelčić preko interneta i knjiga naučila je raditi slastice koje dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu. Iako je dijabetičarka, uživa u tome

<p>Kada je u svibnju ove godine pokrenula svoj blog "Daj kolačić", majka dvojice sinova, ekonomistica i samouka slastičarka<strong> Lorena Mihelčić </strong>(31) nije niti slutila kako će u vrlo kratkom roku oduševiti mnogobrojnih pratitelja savršenim slasticama, kako izgledom, tako i okusom.</p><p>- Nisam se pronalazila u financijskom sektoru, taj posao ostavljao me praznom; slastice su uvijek bile moja strast. Nisam imala gotovo nikakvog znanja, ali znatiželja je bila dovoljno jaka da me dovede tu gdje sam sad. Puno sam učila kroz internet i knjige, vježbala kod kuće, pratila YouTube videa i tutoriale, te tako, kroz godine, uspjela savladati većinu tehničkih stvarčica u izradi slastica koje su me mučile. Išla sam metodom pokušaja i pogrešaka. Ponekad je bilo uspjeha, ali i puno fijaska. Mislim da se tako i najbolje nauči - objašnjava početke svoje popularnosti mlada Riječanka, koju su upravo pratitelji motivirali i potaknuli da se još dublje usavršava i napreduje te s njima rado dijeli svoja iskustva, male trikove, savjete i tajne.</p><p>Perfekcionista po prirodi, svoje postove objavljuje tek kada usavrši recept, kako bi čitatelji dobili detaljne informacije i pojedinosti o izradi koju je u hodu otkrila, a njena posebnost je i u tome što nikada ne radi tuđe, već smišlja svoje recepte.</p><p>Ljubav prema slatkom gaji otkad zna za sebe, iako, smatra, njen prvi, ozbiljan pokušaj spravljanja prvog "neslavnog" kolača (cheesecakea), nije ni približno sličio današnjim slatkim delicijama, koje izgledaju kao da dolaze iz najboljih slastičarni. </p><p>-Svaki početak je težak, a sada kada gledam na svoj sam zapravo jako zahvalna i sretna što sam uopće imala priliku i volju upustiti se u nešto što mi nije struka. Naravno, proces u toj mojoj kuhinji je bio dug i traje godinama. Od mojih 1. pokušaja slastičarstvo je toliko napredovalo da je teško popratiti sve trendove, nove okuse i tehnike koje dominiraju. Svakim danom učiš nešto novo i fascinirana sam detaljima i trudom koji je uložen u svaku pojedinačnu porciju, sjajne glazure. koje otkrivaju skrivene slojeve i teksture iznutra, boje, oblike i u konačnici okuse - entuzijastična je vedra dijabetičarka, koju ni ta bolest, srećom, nije sputala u ostvarenju njenih slatkih snova.</p><p>- Dijabetes imam već 15 godina, ali na to ne gledam kao na neki nedostatak, već svakodnevni podsjetnik na discipliniranost i nužnost zdrave prehrane i aktivnog načina života. Moj jelovnik nije glamurozan kao feed na Instagramu, već se sastoji pretežno od povrća, mesa i žitarica. Pri odabiru slatkog pazim da je spravljeno od kvalitetnih sastojaka i bez previše dodanog šećera kako bi se istaknuo istinski okus namirnica koje su u njega ukomponirane. Svakako koristim i zamjenske šećere, no u to ne spadaju umjetna sladila koja sadrže aspartam jer dugotrajnim konzumiranjem rade više štete nego koristi. Radije odabirem brezin šećer, steviju ili ksilitol. Imam mnogo recepata koji ne sadrže šećer, niti ugljikohidrate, no primijetila sam da ljudima jednostavno nisu zanimljivi pa ih više ne objavljujem. Pazim na porijeklo proizvoda, koristim kvalitetnu čokoladu sa 100% održivim namirnicama, kvalitetno mliječno slatko vrhnje, pasterizirane voćne piree. Što se kalorija tiče - tu ne mogu reći da kalkuliram previše, to prepuštam konzumentima - priča nasmijana Lorena čiji slatki zub priznaje da proba baš sve što napravi. </p><p>Iako ne zna točan broj kolača koje njen zaposleni mozak tjedno iskreira, u njenom domu sigurno je da ih nikad ne fali. Svakodnevne majčinske obaveze ne sputavaju je da se ujutro digne ranije kako bi bar jednu/dvije komponente "komponirala" dok dečki spavaju jer "sve se da uskladiti ako se čovjek dobro organizira".</p><p>A najveće zadovoljstvo čini joj svoje male "tajne", trikove i savjete dijeliti s drugima.</p><p>- Najčešće me ljudi pitaju za kalupe i dekoracije na kolaču. Ključ takvih pojedinačnih kolačića su silikonski kalupi koji se danas daju naći u bezbroj oblika i veličina. Jako volim raditi s njima i sjajno mi je što su dostupni u maloprodaji kako bi i mi u kućnoj radinosti mogli uživati u slasticama koje pariraju onima iz profesionalnih slastičarnica - smatra popularna blogerica ističući kako je najbitnije strpljenje i posvećivanje pažnje detaljima. Osnova je, smatra, neko znanje i iskustvo, a dalje je sve na vlastitoj mašti i kreativnosti.</p><p>- Ponekad probam nešto novo, drugačije i odmah si u glavi kreiram kolač od toga. Primjerice, neki dan sam gledala crni sezam u ladici koji sam kupila za neko azijsko jelo i sjetila sam se kako bih ga mogla pretvoriti u pastu, a od paste kolač. I tako je nastao najviše lajkani kolač od crnog sezama na mom Instagramu. Moji ukućani su mi testeri, i najdraže mi je kada dobijem njihovo odobrenje za nešto- zaključuje slatka Lorena, koja se nastavlja educirati i napredovati u branši koju obožava, u nadi da će jednoga dana svoju oazu slatkiša priuštiti sladokuscima u vlastitoj slastičarnici.</p><h2>Recept za Mascarpone jagoda kolač</h2><p>Iako ga Lorena radi u kalupima, kod kuće ga je najlakše napraviti u plehu.</p><p>Hrskava streusel podloga:</p><p>Još:</p><p>Maslac sobne temperature miksamo sa šećerima i soli dok smjesa ne pobijeli, a potom dodamo brašno i bademe i vrlo kratko još miješamo dok se ne sjedini. Cijelu smjesu pokupimo, stavimo u vrećicu za zamrzavanje i odložimo u zamrzivač dok se posve ne zaledi. Skroz čvrstu i zaleđenu masu naribamo na krupnoj strani ribeža i stavimo peći na 180 stupnjeva oko 15 minuta dok ne porumeni. Tijekom pečenja povremeno miješamo da se ravnomjerno ispeče. Pečeni i ohlađeni streusel izmrvimo na sitne komadiće, pomiješamo sa pailette feuilletine ili corn flakesom, pa dodamo otopljenu bijelu čokoladu. Sve izmiješamo da se smjesa obloži čokoladom, pa tanko razvaljamo između dva papira za pečenje i stavimo u frižider ili zamrzivač da se stisne. Nakon toga izrezujemo oblik po želji koji će nam služiti kao podloga za mousse.</p><h2>Mascarpone mousse</h2><p>Mascarpone pomiješamo sa šećerom u prahu, ribanom koricom limuna i miksamo dok se šećer ne otopi. Želatinu namočimo u hladnu vodu i čim omekša, ocijedimo i stavimo sa strane do upotrebe. Posebno istučemo vrhnje za šlag, no ne previše čvrsto. Želatinu otopimo u malo mlijeka i dodamo mascarpone siru, te dobro sjedinimo. Na kraju laganim pokretima umiješamo tučeni šlag i odmah punimo malene silikonske kalupiće i stavimo u zamrzivač da se zaledi.</p><h2>Mousse od jagode</h2><p>Želatinu namočimo u hladnu vodu, i čim omekša ocijedimo i izvadimo do upotrebe. Pire od jagoda ugrijemo u lončiću skupa sa šećerom dok se posve ne otopi. Maknemo s vatre pa u vruće dodamo pripremljenu želatinu. Dobro izmiješamo, dodamo limunov sok i ostavimo da se ohladi na oko 35 stupnjeva. Tada dodajemo mascarpone sir, sjedinimo, a zatim srednje tučeno slatko vrhnje laganim kružnim pokretima. Koristimo odmah.</p><p>Mousse od jagode napunimo do polovice većeg silikonskog kalupa od prethodno korištenog za mascarpone mousse. Zaleđeni bijeli mousse izvadimo iz kalupa i umetnemo u rozi pazeći da bude centriran. Prekrijemo ostatkom rozog moussea i zagladimo. Tako radimo dok ne potrošimo svu smjesu. Zaledimo na 6 sati ili preko noći. Sljedeći dan posve zaleđene tortice glaziramo po želji ili uopće ne moramo. Svaku položimo na ranije pripremljenu hrskavu podlogu i ostavimo u hladnjaku da se odledi oko 2 sata. Dekoriramo po želji.</p><p>***Upute za izradu glazure nalaze se na blogu pod "Jednostavna staklena glazura", radi se o bijelog glazuri kojoj se po potrebi samo mijenja boja.. </p>