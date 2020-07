Japan prvi zabranio istodobno hodanje i gledanje u mobitel

Nakon što je japanska tvrtka provela računalnu simulaciju u kojoj je 1500 ljudi prelazilo ulicu i gledalo u mobitel ispred tokijskog kolodvora Shibuya, u gradu Yamatu zabranili su isto. Kazni trenutno još nema

<p>Putnici koji stignu na glavni kolodvor u Yamatu, gradu s 250 tisuća stanovnika, bit će dočekani obavijestima, pisanim i zvučnim, o novouvedenoj zabrani koja se odnosi na hodanje svim ulicama, trgovima i parkovima.</p><p>- Dok hodate gradom zabranjeno je korištenje smartphonea. Molimo vas koristite se telefonima kad prestanete hodati - čuje se iz zvučnika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko koristimo mobitel?</strong></p><p>Čini se da neobična zabrana ima široku podršku građana, mladih i starijih. I premda zasad nije propisana kazna, rijetko tko je krši. </p><p>- Često sam ranije viđao ljude koji hodaju istodobno gledajući u svoj mobitel. Ne obraćaju pažnju na stvari oko sebe. Stariji ih ne mogu izbjeći. To je kao ovisnost. Izgledaju kao da ne mogu prestati - kaže 64-godišnji Kenzo Mori.</p><p>I tinejdžerica Arika Ina slaže se da to može biti opasno.</p><p>- No ne mislim da treba uvoditi zabrane. To bi trebala biti stvar opće pristojnosti - smatra. </p><p>Istraživanje japanske telekomunikacijske kompanije NTT provedeno prije nekoliko godina pokazalo je da pješaci zureći u mobitel gube 95 posto vidnog polja.</p><p>Tvrtka je provela računalnu simulaciju koja ukazuje što bi se dogodilo kada bi 1500 ljudi prelazilo ulicu ispred tokijskog kolodvora Shibuya, najužurbanijega pješačkog prijelaza u svijetu, i istodobno gledalo u svoje mobitele. </p><p>Rezultati su pokazali da dvije trećine pješaka ne bi prešlo na drugu stranu bez incidenta, međusobnog sudaranja ili pada. (ms)</p>