Kako ukloniti aplikacije s mobitela i zaštititi podatke

Kad skidate aplikaciju s mobilnog telefona, nije dovoljno samo stisnuti opciju 'izbriši' kod deinstalacije, već bismo uz to trebali napraviti još nekoliko koraka da budemo sigurniji

<p>Ako ste od onih koji vole skinuti sve nove aplikacije na mobitel, s vremena na vrijeme dobro je pogledati ima li onih koje uopće ne koristite i deinstalirati ih, kako biste oslobodili dio memorije. No, to nije jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Naime, kad stisnete opciju 'izbriši' izbrisat će se pristup aplikaciji, no tragovi te aplikacije ostaju u pozadini i mogu izazvati probleme u funkcioniranju vašeg mobilnog uređaja.</p><p>- Najveća je zabluda koju imaju korisnici je da jednom kad izbrišu neku aplikaciju, vez s njom i tvrtkom koja je njen vlasnik automatski prekida. To ne može biti dalje od istine, a vidi se i iz uvjeta korištenja, koje većina ljudi uglavnom ni ne pogleda kod skidanja aplikacije. U većini slučajeva, dali ste im nesmetano dopuštenje da upotrebljavaju vaše podatke na bilo koji način koji smatraju prikladnim, naravno u skladu s važećim zakonima - kaže <strong>Jean Vixamar</strong>, stručnjak za rješavanje problema u Tampi, tvrtki za održavanje pametnih telefona na Floridi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Negativne strane korištenja pametnih telefona </p><p>No postoji siguran način kako osigurati da se aplikacija u potpunosti ukloni, kako bi vaši podaci ostali sigurni. Evo što o tome trebate znati: </p><h2>Pogodnosti imaju svoju cijenu </h2><p>Mnogi od nas redovno koriste aplikacije koje mogu olakšati život, ali i imati lošu stranu. </p><p>- Koristimo ih za kupovinu, bankarstvo, naručivanje večere, vožnju, održavanje topline u kući, pa čak i za praćenje naše djece. U većini slučajeva to znači da dijelimo izuzetno osjetljive podatke o sebi i svom životu, a sve pod pretpostavkom da kreator aplikacije čini sve što je moguće kako bi se zaštitili naši osobni podaci. No, kao što se pokazalo i kod 'probijanja' Facebooka, relativno je lako hakirati te podatke - kaže <strong>Steve Tcherchian</strong>, glavni direktor informacijske sigurnosti u XYPRO, tvrtki za analitiku kibernetičke sigurnosti.</p><h2>Zašto brisanje aplikacija može biti teško?</h2><p>Aplikacije su često dio zamršene mreže povezanih alata, proizvoda i web lokacija koji prate i dijele vaše podatke. Razmislite, primjerice, o aplikaciji za upoznavanje, kaže Tcherchian.</p><p>- Tipično su povezane putem Facebook računa, koji toj aplikaciji omogućuje pristup slikama, popisima prijatelja i drugim informacijama dostupnima putem Facebooka. Pretpostavimo da programer aplikacije s vašim dopuštenjem ima pristup svemu dostupnom putem vašeg Facebook profila - kaže te dodaje kako korisnike treba upozoriti da ne uzimaju zdravo za gotovo da su njihovi podaci sigurni.</p><p>- Većina aplikacija je nesigurna, programeri ne slijede najbolje prakse sigurnosti prilikom njihova razvoja. Naglasak je na funkcionalnosti, a ne sigurnosti. Sigurnost takvu aplikaciju usporava i umanjuje prihode vlasnika aplikacije, pa treba pretpostaviti da aplikacija ne štiti vaše podatke pravilno, prenosi <a href="https://www.rd.com/advice/never-delete-an-app-without-doing-these-things-first/?trkid=soc-rd-facebook&fbclid=IwAR290kRAqQRWS9Id3jXww-wvnTz6eUUHguXxgRq8UN0_h3zn8qKnZxVuoBc">Reader's Digest. </a></p><h2>Evo pravog načina za njihovo uklanjanje</h2><p>Postoji više koraka koji osiguravaju da se aplikacija potpuno isključi s ostalih računa i informacija. Tcherchian predlaže da slijedite ovaj postupak:</p><p>Izbrišite sve svoje podatke iz aplikacije. Sve! Dobro pregledajte sve postavke u aplikaciji i potražite opcije o podacima ili privatnosti. Potom se prijavite i putem web preglednika, jer ponekad su dostupne dodatne postavke putem verzije aplikacije za radnu površinu.<br/> Prekinite vezu i opozovite bilo koju Facebook ili Google vezu koju ste možda omogućili. Na kraju, obratite se programeru aplikacije i zatražite pismeno da su vaši podaci u potpunosti izbrisani - savjetuje. </p><h2>Aplikacije koje svakako treba izbjegavati</h2><p>Neke aplikacije najbolje je izbjegavati jer su izuzetno opasne, kaže Vixamar.</p><p>- Neću posebno nabrajati aplikacije po imenu jer se taj popis mijenja svakodnevno, ponekad i satno. Generalizirat ću i reći da biste trebali biti oprezni kod bilo koje aplikacije koja zahtijeva pristup vašim fotografijama, datotekama, fotoaparatu, mikrofonu, odnosno više tih opcija kombinirano. Prije nego što ju skinete, zapitajte se je li vam uopće potrebna. Također, pazite na lažne verzije vaših omiljenih aplikacija, koje prevaranti i koriste prvenstveno za krađu vaših podataka, kaže. </p>