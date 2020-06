Što kada grmi? Ne tuširajte se, ne perite suđe i spustite mobitel

Nije dobro stajati kraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stupova te slavina, utičnica i električnih prekidača za vrijeme grmljavine, savjetuju iz Hitne medicine grada Zagreba

<p>Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda u Hrvatskoj će u poslijepodnevnim satima, ponajviše u unutrašnjosti te ponegdje na sjevernom Jadranu, uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice biti kiše i grmljavine, a može biti i lokalno izraženijih pljuskova. Slični se vremenski uvjeti najavljuju i za sutra. </p><p>Munje nastaju u oblaku kumulonimbusa koji djeluje poput velikog električnog kondenzatora: gornji dio oblaka je pozitivno nabijen, a donji uglavnom negativno. Uzroci takve raspodjele naboja u oblaku nalaze se u složenim procesima unutar samog oblaka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Grom udario u obiteljsku kuću u Pleternici</p><p>Nakon nastupa kritične razlike naboja između oblaka i tla, dolazi do električnog pražnjenja (izbijanja) koje se naziva munja. Električno pražnjenje popraćeno je svjetlosnim očitovanjem ili sijevanjem i zvučnim očitovanjem ili grmljenjem, a zajedno čine grmljavinu.</p><p>Munja se može javiti unutar oblaka (npr. između vrha i podnice oblaka), između dva oblaka, između oblaka i atmosfere, te između oblaka i Zemljine površine. Ako se električno pražnjenje odvija na Zemljinoj površini, to se zove grom, piše DHMZ na <a href="https://meteo.hr/podaci.php?section=podaci_mjerenja&param=mg">svojim stranicama</a>.</p><p>Budući da smrtnost od udara groma iznosi 10 do 30 posto, a 50 do 70 posto preživjelih ima značajne poremećaje, najčešće živčanog sustava, važno je podsjetiti na pravila ponašanja kojih se treba pridržavati tijekom lošega vremena, stoji na stranicama <a href="https://www.hitnazg.hr/prva-pomoc/3/udar-groma.html">Hitne medicine grada Zagreba</a>. </p><p><strong>Kako se zaštititi od udara groma?</strong></p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1706612" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-20/pxl_310715_11277416.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Istine i zablude o grmljavini</h2><p><b>NETOČNO</b></p><p><br/> <b>TOČNO</b></p>