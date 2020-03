Japanci 'poludjeli' za slatkim zečićima koji rastu u teglama

Jeste li ikada željeli nabaviti zeca, ali nemate vremena za brigu o njemu, a ni ideju o tome gdje biste u malom stanu ugurali još i njegov kavez? Uzgojite ga u loncu! Ne brinite, govorimo o vrsti biljke Monilaria obconica, biljke iz porodice sukulenta, koja ima prilično jedinstveno svojstvo: činjenicu da izgleda u obliku zečje glave s ušima.

Monilaria obconica is a smallish clump-forming succulent plant whose leaves are spaghetti-like green that eventually turn red in sun. Also, the leaves look a bit like bunnies when they come out of dormancy https://t.co/qT1hM07iHY pic.twitter.com/oQDJHwcCfL