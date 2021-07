S početkom Olimpijskih igara sve su oči uprte prema Tokiju, i to ne samo kad je riječ o sportskim terenima. Naime, sve je više ljudi koje intrigira popularnost japanske kuhinje, pa i udio japanske hrane i pića koji se kupuju u Velikoj Britaniji su u velikom porastu. Zasad se bilježi rast salate od tune i japanskog džina, a neki supermarketi pokrenuli su i tematske akcije kako bi iskoristili popularnosti OI-a u Tokiju.

No, japanska kuhinja u Velikoj Britaniji, a vjerojatno i u većem dijelu svijeta, pogrešno je predstavljena, kaže finalist MasterChefa 2012. Andrewu Kojima, Japanac koji živi i radi u Velikoj Britaniji.

Andrew - koji je popularan kao Chef Koj - ima vlastiti japanski restoran Koj Cheltenham, bez sushija na jelovniku, poput 90 posto japanskih restorana .

- Velika je šteta što ove godine ne možemo ići na Olimpijske igre u Tokio. Jako sam se radovao Olimpijskim igrama 2020. jer mi je to bila još jedna prilika da predstavim raznolikost japanske hrane, manje od godinu dana nakon Svjetskog kupa u ragbiju - kaže.

Dodaje kako je najčešći komentar koji čuje od ljudi koji se vrate iz Japana to da je riječ o potpuno različitoj zemlji u odnosu na bilo koji dio svijeta gdje su dotad bili te da im je hrana bila - savršena.

- U Japanu je jako teško jesti loše, čak i u turističkim destinacijama. Ali, ako razgovarate s ljudima koji tek trebaju otići u Japan, najčešća zabluda je da u prehrani dominira sushi. To je način na koji je japanska kuhinja zastupljena u svijetu, no to zapravo nije njen stvarni odraz. Godinama sam se suočavao s tom predrasudom, zato sam i odlučio otvoriti vlastiti restoran u kojem se ne poslužuje sushi, pa i napisati knjigu 'No sushi' - kaže Chef Koj, koji vodi internetski tečaj japanske kuhinje i rado je istaknuo neke od najčešćih zabluda.

Sushi nije često jelo u Japanu

- Manje od 10 posto restorana u Japanu su restorani u kojima se poslužuje sushi. Pritom se i ne misli na sirovu ribu, već na kiselu rižu, što se postiže namakanjem riže zaslađenim octom. Dakle, sushi uvijek mora biti s rižom, dok sashimi ne dolazi s rižom. I ne morate koristiti štapiće za ovo jelo: Sushi je izvorno bio brza ulična hrana koja je dizajnirana da se jede prstima - pojašnjava Chef Koj.

Katsu nije vrsta currya

- Katsu je zapravo kratica za katsuretsu, što je japanska riječ za kotlete. Slučajno se curry umak obično poslužuje uz kotlete premazane panko mrvicama, no katsu nije sinonim za taj umak - pojašnjava još jednu zabludu.

Klonite se sojinog umaka

- Toliko puta u japanskim restoranima vidim tanjure u kojima hrana pliva u umaku od soje. Maknuo sam sojin umak sa stolova u vlastitom restoranu, jer potpuno utapa sve nježne okuse hrane - kaže chef o još jednoj uvriježenoj zabludi da sva japanska hrana pliva u tom umaku.

Sake nije rakija i može se piti hladan

- Sake nije rakija. Budući da se služi u malim čašicama, mnogi ljudi misle da je to rakija i da se lako napiti. Zapravo, sake se kuha poput piva i samo je malo jači u alkoholu od vina. Ne mora uvijek biti topao, to je ponekad način da se maskiraju okusi u lošem sakeu. Dobar sake treba biti sobne temperature, ili čak malo rashlađen, posebno ljeti

Nije uvijek na meniju lagana hrana

- Japanska hrana je zdrava, Japanci žive dulje od svjetskog prosjeka, ali u riži u sushiju ima puno skrivenog šećera, a mnoštvo najpopularnijih namirnica zapravo je prženo u dubokom ulju, poput pržene piletine, tempura, tonkatsua. Neke od najpopularnijih namirnica u Japanu postoje tek jedno stoljeće i nadahnute su stranim utjecajem (npr. ramen i gyoza iz Kine, katsu curry umak iz Indije, tempura od Portugalaca) - ispričao je za Daily Mail.