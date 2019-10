Japanski high-tech WC-i: Uđi i stisni neku tipku, ako se usudiš

Japanci su se već pokazali kao svjetski pobjednici kada je riječ o zahodima. Odlazak u tamošnje toalete graniči s futurističkim iskustvom jer se, osim puštanja vode poslije obavljene nužde, nudi i širok izbor ostalih funkcija. Neki se automatski otvaraju kad im priđete, a mnogi nude toplo sjedalo za malo ugode u hladnim zimskim noćima. Međutim, brojne mogućnosti na displeju mogu biti poprilično zbunjujuće.

Jedan je Francuz, nakon slijetanja u tokijsku zračnu luku Haneda, ostao zatečen s tolikim opcijama. Petnaestak gumba, sve odreda na japanskom i s čudnim simblima s označenim prskalicama u svim smjerovima. Nije znao koji pritisnuti. Nestrpljivo je odlučio isprobati sve tipke dok je toalet ispuštao neobične zvukove.

- Ipak, to je malo previše sofisticirano za mene. Sviđa mi se kad jednostavno pritisnite gumb bez svih ostalih iskustava - rekao je Alex Weimer, prenosi Reuters. No to je tako kada se s ovakvim stvarima sretnete prvi puta.

Higijena je jako važna

Japanci jako ozbiljno doživljavaju higijenu. Cjevčica za pranje poslije nužde, tzv. 'Washlets' postala je već standard svugdje u Japanu - u javnim toaletima, hotelima i domovima. Brojke govore da čak 80 posto japanskih kućanstava ima električne toalete.

Neki od njih imaju i funkciju sušenja, nakon što vas operu, a neki će vam puštati i glazbu i otpustit mirise. Jedna od najboljih stvari je što se većina japasnkih zahodskih školjki čisti sama.

Osim toga, budući da su japanski zahodi poprilično maleni izumili su i način na koji štede potrošnju vode. Uz ili iznad zahodske školjke smješten je i minijaturni umivaonik za pranje ruku. Voda koja se iskoristi za pranje ruku iskorištava se za sljedeće ispiranje školjke.

Najnovija 'tehnologija' stoji i do 62.685 kuna

Njihovo tržište sa sanitarnom opremom je ogromno jer Japanaca ima preko 126 milijuna. Primjerice, u prodajnom salonu proizvođača Toto u Tokiju izloženi su najnoviji primjerci toaleta opremljeni svim mogućim tehnološkim opcijama. No ima i onih standardnih. Ipak, ako želite nešto naprednije, to može biti i poprilično skupo. Od početne cijene od oko 25.000 JPY (232 USD ili 1560 kuna) do milijun JPY (9,300 USD ili 62685 kuna).

I za europski ukus

Foto: Pinterest

Giovannoni Washlet kreiran je posebno kako bi se svidio i europskim korisnicima. Dolazi sa mlaznicom za pranje koja se samočisti, grijanim sjedalom, osvježivačem i daljinskim upravljačem.

Manje otpada

Foto: Pinterest

Japanski dizajner najavio je toalet koji smanjuje ljudski otpad i također štedi gotovo 60 posto vode. Izrađen je od organskog stakla i ekološki je prihvatljiv.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

ŠOKANTAN KRAJ? Meghan i Harry proživljavaju najteže dane u kraljevskoj obitelji