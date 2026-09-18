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Jasenka je vlasnica najzelenijeg balkona u Zagrebu: 'Nakon 50 godina ostala sam bez kaktusa'

Piše Ana Vukašinović,
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Jasenka je vlasnica najzelenijeg balkona u Zagrebu: 'Nakon 50 godina ostala sam bez kaktusa'
Foto: Davor Puklavec/Pixsell
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Jasenka Marija Kaštelan požalila nam se da su joj se ove godine na balkonu u Španskom osušili lisnati kaktusi stari 50 godina zbog ekstremnih vrućina

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Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkina balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sad su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu.

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