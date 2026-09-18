Jasenka je vlasnica najzelenijeg balkona u Zagrebu: 'Nakon 50 godina ostala sam bez kaktusa'

Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkina balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sad su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu.