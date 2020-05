Je li 'brak bez seksa' dovoljno za razvod ili vrijedi razmisliti?

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Toksičan brak štetniji je za djecu od razvoda - prati ih cijeli život

Jedna od glavnih tema zbog koje se dugogodišnji parovi javljaju seksualnim terapeutima su razlike u razini seksualne želje između njih. One su posve normalne, no ponekad nije lako upravljati tim razlikama i doći do toga da oba partnera budu podjednako zadovoljna odnosima. Nerijetko je rezultat toga ekstremna situacija: Brak bez seksa, čime se definira brak u kojem se seks 'dogodi' manje od 10 puta godišnje, što je često rezultat upravo nesklada u željama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kome pripada prsten kad se raskinu zaruke?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Treba li se razvesti kad situacija dođe do toga? To kod nekih može biti razlog za razvod, ovisno, naravno, o tome koliko im je seks važan i koliko su truda uložili u rješavanje nesuglasica oko toga. Neki parovi žive bez seksa, ili se seksaju rijetko, ali im to ne smeta. Ne postoji nikakva mjera koju bi se moglo uzeti kao 'normalnu', 'poželjnu' ili 'zdravu' razinu seksualne želje, jer što djeluje za jedan par, ne mora biti 'normalno' za drugi.

Ako su oba partnera zadovoljna, to je u redu, no ako postoji nezadovoljstvo na jednoj strani, treba poduzeti neke korake da se to promijeni. U mnogo slučajeva, to može biti način da se obnovi strast u vezi te izbjegne razvod braka. To svakako ne treba biti i prvo rješenje kojem ćete pribjeći, savjetuju stručnjaci.

Foto: Dreamstime

Prije svega, važno je razmotriti razloge zbog kojih ste došli u situaciju da nekome od partnera nedostaje seksa. Naime, stvar može biti u bolesti, neugodnoj boli ili nekim psihičkim uzrocima zbog kojih partner nije spreman na seks i to se svakako bitno razlikuje od toga da partneru više niste privlačni. Među vama vjerojatno još postoji određena fizička bliskost.

U tom slučaju, možda ćete morati preispitati definiciju onoga što za vas znači seks: Ako želite samo strastveni divlji odnos, možda se ograničavate za mnoge vrste seksualnih iskustava u kojima biste mogli uživati zajedno. Promjene s kojima se suočavamo s vremenom mogu dovesti do toga da moramo prilagoditi svoja očekivanja. Ne treba patiti zbog toga, jednostavno to prihvatite i radite na tome da ih zamijenite s nekim drugim iskustvima koja će vas zadovoljiti.

Također, razmislite kako je manjak seksa povezan s drugim nedostacima u vašem braku. Ako više ne možete biti strpljivi i ljubazni jedno prema drugom, ako stalno kritizirate jedno drugo, ili ste stalno preopterećeni problemima, normalno je da nema želje za seksom. Dakle, riješite te probleme prije nego se uhvatite ukoštac s nezadovoljstvom u seksualnom životu.

Promjene koje uvedete zbog nezadovoljstva drugim stvarima u odnosu mogle bi dovesti i do toga da se vaš seksualni život u međuvremenu pomalo popravi.

Foto: Dreamstime

Koliko brakova ne izdrži to što nema seksa?

Ne postoji konkretna statistika o tome koliko se ljudi razvodi zbog nedostatka seksa u braku. Studija nakon jedne opće socijalne ankete provedene 2017 u SAD-u, u odnosu na podatke slične ankete iz 2002. godine pokazala je da je čak 16 posto parova bilo u braku bez seksa u proteklih godinu dana. Istraživanja iz 2018. pokazalo je, pak, da je najmanje jedna veza od njih četiri veza u kojoj u proteklih godinu dana nije bilo seksa.

Točan udio takvih parova teško je utvrditi, jer čak i da postoje konkretniji podaci, teško bi bilo utvrditi je li seks baš glavni uzrok za razvod, ili jedan od simptoma drugih problema, prenosi portal MindBodyGreen..

Kada nedostatak seksa treba biti razlog za rastanak?

1. Ako partner odbija surađivati oko tog problema

U vezi je toliko prepreka seksu i postoji mnogo stvari o kojima treba razgovarati i mijenjati ih da biste unaprijedili svoj seksualni život. Prije nego razmislite o razvodu, treba porazgovarati s partnerom o problemu. Zajedno možete učiniti puno toga, no samo ako oboje budete predani tome.

Prije nego što zaključite partner to ne želi, iznesite mu svoje brige na suradnički način, bez okrivljavanja i pokušajte vidjeti na koji način možda i sami pridonosite tome da je njen ili njegov libido manji. Pitajte što možete učiniti da potaknete veću želju za seksom kod njih i dogovorite se da ćete tome pristupiti kao igri koju igrate, umjesto da odredite ciljeve koji bi mogli dovesti do toga da se osjećate loše zbog neuspjeha. Ako vaš partner unatoč svemu tome odbija suradnju, moglo bi biti vrijeme da odustanete od vašeg braka.

Foto: Dreamstime

2. Preispitajte druge probleme u vezi druge razloge za razvod

Nedostatak seksa može biti simptom drugih problema. Na primjer, ako teško komunicirate, okrivljujete jedno drugo, kritizirate i namećete sram jedno drugom, uz dozu zlostavljanja, to može dovesti do toga da ne želite seks, a onda i do kraja vašeg braka. Jednako je tako i ako se ne možete složiti oko financija, odgoja djece, ili se borite za to tko je glavni u vezi. Problem može biti i u nevjeri, laganju, što su također faktori koji utječu na opstanak odnosa.

U svim tim situacijama neslaganja su puno dublja i ne mogu se svesti samo na neslaganje oko seksa. Ako to ne znate promijeniti, možda je pametnije izaći iz takvog odnosa.

Foto: 123RF

3. Vaši seksualni interesi potpuno različiti, nema šanse za sklad

Ponekad parovi imaju ono što nazivamo 'erotskim sukobom.Ponekad se ono što želimo međusobno isključuje sa željama našeg partnera. Na primjer, potisnuta seksualna orijentacija partnera može biti razlog zbog kojega ga ne privlači partner s kojim je u vezi i tada ni zajednički trud ne može pomoći da se stvari vrate na staro.

U seksualnoj terapiji uvijek je cilj pronaći u kojim se segmentima partneri slažu, no ponekad tih slaganja jednostavno nema. Ponekad se može spasiti stvar tako da pribjegnete fantazijama i masturbaciji da biste ostali u braku. No, to može biti i razlog za prekid veze.

Može li i veza bez seksa opstati?

Da. Ako volite svog partnera i cijenite vaš odnos, postoje načini da se riješite neslaganja u seksu između vas, sve dok ste oboje voljni raditi na tome. Zaglušuju nas porukama da do seksa treba doći spontano, bez pripreme, no svi parovi se bore s nedostatkom seksa u određenom razdoblju zbog niza poteškoća. To je prilika za razgovor o problemima i ponovno jačanje vašeg odnosa te za gradnju intimnih odnosa kakve oboje želite.

Manjak seksa obično je simptom drugih stvari. Seksualna želja se s vremenom mijenja, posebno kada je riječ o dugoročnim vezama. Ako želite ostati u braku i uživati ​​u seksualnom životu zajedno, treba zasukati rukave i primiti se posla koji treba obaviti da tako bude, te potaknuti partnera da učini isto. Osim ako razlike nisu baš posve nepomirljive.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Razvodi u izolaciji: 'Voljeli smo se, ali on sada ima drugu ženu'

POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA