Razvodi u izolaciji: 'Voljeli smo se, ali on sada ima drugu ženu'

Mnogo je onih koji se zbog partnerove ljubomore u vezama osjećaju kao da su u zatvoru, ili im treba vremena da izađu iz loše veze, no u tjednima izolacije zbog pandemije koronom, to se samo dodatno pogoršalo. Mnogi su upravo tijekom ovog razdoblja zaključili da više ne mogu ostati u vezi, no zbog okolnosti su zapravo ostali 'zaključani' s već bivšim partnerom, kaže Suzy Miller, savjetnica za razvode. Evo nekoliko primjera ljudi koji su se, uz probleme koje je donijela pandemija korona virusa, morali nositi i s teškim odlukama o razvodu i o tome kako nastaviti život:

Emily Hart, 33, učiteljica je koja se razvodi od supruga Davida. Radi u oglašavanju i 11 godina je u braku, a ona i David imaju dvoje djece u dobi od devet i pet godina.

- Raskid našeg braka bio je obostrana odluka. Voljeli smo se, no zaključili smo da nismo dobri jedno za drugo. Kad parovi dođu do toga da se uistinu međusobno mrze, vjerojatno je olakšanje kad brak prestane, no nas dvoje, a pogotovo ja, dugo smo se borili s time. Rastali smo se u studenome, a David je odselio u prosincu. Iznajmio je sobu, jer je to jedino što smo si mogli priuštiti. I pokazalo se da smo bili u pravu, priča Emily. Dodaje kako su održali rutinu sličnu onoj kad su bili zajedno. David i dalje ujutro djecu odvodi u školu, a nakon posla vraćao bi se kući i otišao u iznajmljenu sobicu kad bi djeca već bila u krevetu, priča Emily.

No, onda joj je rekao da je upoznao drugu. Zapravo je 'uskočio' u novu vezu.

- Sastali su se krajem prosinca, a već razmišljaju o tome da zajedno kupe kuću - priča Emily. Svake večeri morala je gledati kako njen bivši suprug odlazi kako bi bio s ovom novom osobom s kojom je gradio život. Bilo je to mučno za nju, osjetila je da se mora bolje zaštititi, postaviti neke granice između njih, smanjiti posjete, ili ga natjerati da djecu viđa izvan kuće, kako bi se promijenile navike. A onda se dogodila pandemija korone i mjere izolacije.

- Vladine smjernice su da djeca mogu 'putovati' između razvedenih roditelja, ali kako on nema prostora u kojem bi ga djeca mogla posjetiti, jedini način da bude s njima bio je povratak nazad u zajednički dom. I njemu je teško, jer ne može viđati osobu u koju se zaljubio, a za mene je stvarno teško prihvatiti da živimo zajedno iako više nismo obitelj. Spavamo u odvojenim spavaćim sobama, kad djeca odu u krevet, ja provodim večer u svojoj spavaćoj sobi, dok je on u dnevnom boravku, ali zajedno kuhamo i jedemo kao obitelj, i vrlo je lako zaboraviti da smo razdvojeni - priča Emily. Dodaje kako David svake večeri razgovara sa svojom novom djevojkom. Emily nije željela da se to odvija u kući, pa on odlazi u šupu, no svaki puta kada vidi svjetlo u šupi, srce joj je slomljeno.

- Jednu večer nije mogao izaći u vrt jer su djeca kampirala, pa je razgovarao s njom u dnevnoj sobi. Čula sam ga kako joj tepa na isti način kao što je to nekada činio meni, pa smo se nakon toga posvađali. Ispričao se. Htjela sam vikati, ali shvatila sam da to neće riješiti ništa - priča žena. Dodaje kako je u strahu da se tijekom pandemije netko od njih ne razboli. On boluje od astme, a ona ima mijalgični encefalitis i Emily ne zna kako bi se nosili s tom situacijom. To je još jedan razlog zbog kojega se ne prepušta ogorčenju i ne raskida odnos s bivšim suprugom.

- Vrlo smo oprezni s djecom i čini se da su se dobro prilagodili. Nekoliko sam ih puta podsjetila da će tata, kada sve ovo završi, opet iseliti. Još ne znaju za njegovu djevojku, pa će se tada morati nositi i s tim. No, trenutno smo zarobljeni - ne možemo prodati kuću, ne možemo se odvojiti, jednostavno smo u stupici. Dio mene koji to negira pokušava uživati ​​u obiteljskom vremenu koje imamo. Na primjer, kad smo kao obitelj u vrtu, trudim se njegovati te trenutke, jer su oni ograničeni. No, istodobno sam zabrinuta kako će sve izgledati kada nas on opet napusti - priča Emily.

Osjećaj lažne sigurnosti

John Chambers (41), viši menadžer, razvodi se od Hannah, koja radi u maloprodaji, nakon 20 godina braka. Imaju troje djece, u dobi od 13, 11 i 8 godina.

- U siječnju sam svojoj ženi rekao: 'Želim razvod.' Rekla je: 'Ne, ja želim razvod, i već sam započela postupak.' Mislio sam da blefira, ali 10. veljače njen zahtjev za razvod je stigao. Osjećao sam da stvari među nama nisu dobre, ali ni na trenutak nisam pomislio da je naš brak u opasnosti. No, to je, realno, bilo očito. Izlazila je više nego prije i često s jednim posebnim prijateljem. Također je slala i puno više poruka. Prošle godine smo otišli na odmor na Maltu i bilo mi je čudno jer moja supruga nije bila aktivna oko planiranja i rezervacije puta, ali je željela da mi otputujemo - kaže. Živjeli su zajedno, ali je ona htjela da spavaju u odvojenim sobama. No, ni to mu nije bio jasni znak, jer su tako spavali već dulje vrijeme - ona hrče, a on ima lagani san.

- Žalio bih se zbog hrkanja, a ona bi se probudila i preselila u rezervnu sobu i to je postalo navika - kaže John. Noć prije nego što su trebali ići kući, njihova kći rekla je: 'Zašto je mama u autu?' Unajmili smo auto, ona je sjedila unutra često obavljajući razgovore. Znao sam da razgovara s kolegom s posla i rekao sam: 'To je zbog posla'. A onda je moja kći rekla: 'Zašto mu onda šalje pjesme?' Te noći nisam uopće spavao. Ujutro je doručkovala dolje, a telefon se punio pored mog. Na ekranu se pojavila poruka. Bilo je od njega. Pisalo je: 'Volim te i želim te.' - priča John. Kaže kako mu se srušio svijet. Suočio je suprugu s porukom koju je vidio, na što je rekla da su samo prijatelji, da ju je jednom poljubio i da ništa više nije bilo među njima. John još nije znao prirodu njihovog odnosa

- NIkad nije priznala što se događalo. Naš odnos se tog trenutka pogoršao. Kad smo se vratili s godišnjeg odmora, rekao sam: 'Ako ga nastaviš viđati, odlazi'. To je bio moj uvjet. Tad je rekla da ja moram iseliti i ostaviti je s djecom, jer je ona njihova majka. Tad sam rekao: 'Zašto bih ja trebao napustiti kuću? Ti si ta koja je varala!', no to na kraju nikome nije pomoglo. Kad su stupile na snagu mjere izolacije zbog korone, našli smo se 'zaključani' kod kuće, priča John. On radi od doma, a supruga još uvijek ide na posao.

- Sumnjam da nije sama na poslu, odnosno da se viđa s njim. Osjećam kako mi trlja nos s njime. Štoviše, brinem o tome da nas je zarazila virusom, jer ne znam gdje je on sve bio - priča John. On i supruga djeci nisu rekli da se razvode, jer se u ovoj fazi ništa ne može promijeniti, a djeca bi očekivala promjenu. Supruga je rekla da bi on trebao odseliti mami, no to mu nije rješenje, jer je njegova majka stara i ranjiva. Iako već žive odvojeno, supruga želi da se i fizički razdvoje.

- Ne razgovaramo jedno s drugim. Ona ustaje vrlo rano, ja nisam jutarnji tip. Kad završim s poslom, trčim, a to je vrijeme kada ona jede s djecom. Nikad nismo jeli kao obitelj u večernjim satima, jer sam kasno dolazio s posla. No, obično bih došao i otišao se presvući, a supruga bi mi nešto pripremila. Sad si uzimam sam iz frižidera - kaže John. Kaže kako su odvijek imali dogovor da on plaća račune, a ona hranu, što im je ostalo u navici. No, sada kad on sjedi za stolom i jede s djecom, ona će uzeti svoj tanjur i jesti u drugoj sobi, priča. Još uvijek mu pere rublje, no ne glača.

- Ono što me brine su djeca. Želimo ih zaštititi, naravno. No, stvari postaju očite, frcaju iskre iza zatvorenih vrata. Zasad djeca ne djeluju pogođeno, ali siguran sam da će to utjecati na njih - dodaje. Kaže kako mu izolacija nije loše pala. Siguran je u svoj posao i prihode, no supruga ništa ne govori o tome kako njena tvrtka stoji, pa vjeruje da će uskoro morati razmisliti kako će nastaviti dalje.

- Kuća je velika briga. Prije lock downa planirali smo ju prodati, podijeliti prihode i krenuti svaki svojim putem, no sad to zbog stanja na tržištu nema smisla. Osim toga, to bi bio problem za djecu, pa će, kad napokon porazgovaramo s njima o svemu, to ipak biti olakšanje - priča John. Dodaje kako zvuči sebično, ali mu se čini da mu je pandemija gotovo olakšala razvod.

- Prolazim osobnu krizu, ali cijelo društvo je u krizi, tako se ne osjećam samim. No, bojim se da se ne uspavam u lažnom osjećaju sigurnosti. Ne želim da mi bude previše ugodno. Volim kuću u kojoj živimo, moram provoditi više vremena s djecom. Ali sve će se to promijeniti kad se stvari počnu vraćati u normalu - kaže John.

