Toksičan brak štetniji za djecu od razvoda - prati ih cijeli život

Razvod je teško i stresno razdoblje velike promjene za cijelu obitelj. Naravno, za djecu bi bilo najbolje da odrastaju u cjelovitoj obitelji, uz oba roditelja, no roditelji su oni koji moraju procijeniti i odlučiti u kakvim okolnostima djeca odrastaju i to je najčešće iznimno teška odluka jer, kako to roditelji znaju reći, moraju 'izabrati manje od dva zla, objasnila je Marija Crnković, klinička psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

Ona kaže kako posljedice razvoda osjećaju i roditelji i djeca, ali i napominje kako takva situacija od roditelja iziskuje puno snage, hrabrosti, nesebičnosti i roditeljske ljubavi, jer u situaciji koja je i za njih emocionalno teška moraju misliti na svoju djecu, njihove osjećaje i potrebe, a sve s ciljem kako bi se posljedice koje se mogu pojaviti svele na najmanju moguću mjeru.

Ukoliko u tome uspiju, tj. odvoje svoju partnersku ulogu od roditeljske, najviše su pomogli djeci, dodaje psihologinja i objašnjava kako se djeca nose s traumom koju nosi razvod, te kako se roditelji i u tom procesu mogu žrtvovati da posljedice po dijete budu što manje.

- Istraživanja su pokazala kako su djeca koja su odrastala u cjelovitim obiteljima ispunjenim sukobima više traumatizirana nego djeca razvedenih roditelja koja su odrastala u okolini bez sukoba. Znači, djeca mogu uspješno odrastati i razvijati se i ako su roditelji razvedeni, ono što je presudno je postojanje ili izostanak sukoba/agresije/nasilja - objasnila je psihologinja, koja dodaje kako je svoj djeci prijeko potrebna adekvatna roditeljska briga, ljubav i pažnja, da dobiju poruku kako su roditelji tu za njih, te ih i dalje neizmjerno vole bez obzira na razvod.

- Bez obzira na dob djeteta, roditeljski razvod utječe na djecu. Kod neke djece bit će primjetne emocionalne poteškoće kao rezultat nove situacije, dok kod neke neće. To uvelike ovisi o tome koliko se dobro roditelj nosi sa situacijom. Često se zna dogoditi da djeca reagiraju drugačije od roditelja - kaže Crnković i dodaje kako je iznimno važno imati razumijevanja za te razlike, kao i za to da će svako dijete reagirati na sebi svojstven način.

Također, napominje psihologinja, važno je od djece ne očekivati da preuzimaju odluke odraslih, poput toga s kim će živjeti, je li roditelj uplatio alimentaciju i sl.

- Ako oba roditelja donose odluke koje su u interesu djeteta ili djece, ako stavljaju njihove potrebe ispred svojih, te ako razvod znači izostanak sukoba, onda djeci može donijeti sretniju budućnost od one kakvu imaju ako odrastaju u nezdravoj sredini. No, ako razvod preraste u konflikt među njima kojem je dijete i dalje izloženo, rastrgano između roditelja, onda je to za djecu puno teže - objasnila je.

6 razloga zašto je za djecu često razvod bolji od toksičnog braka roditelja ispunjenog čestim sukobima:

1. Djeca preuzimaju model ponašanja od roditelja

Često čujemo da djeca upijaju 'kao spužve', tako i preuzimaju obrasce ponašanja iz odnosa koji ih okružuju. Kad stalno svjedoče svađanju roditelja, vjerojatno će misliti da je 'svađanje' odgovor na problem, a počinju misliti i da je normalno ostati u odnosu i ako si nesretan. Osim toga, sami neće steći sposobnost da razviju zdrave ljubavne odnose.

Ljubomora, ljutnja, nedostatak komunikacije, dominacija i kritika su sva roditeljska ponašanja koja negativno utječu na dječje poimanje odnosa i njihov budući život u partnerskoj zajednici.

2. Vjerojatno se nikad neće naviknuti na svađe

Djeca brzo uoče negativne emocije i osjetljiva su na svađe unutar obitelji. Roditelji koji često jedan prema drugome pokazuju nepoštivanje, ugrožavaju emotivni razvoj djeteta. Napetost između njih može ugroziti djetetov osjećaj sigurnosti, zbog čega se dijete može početi osjećati odbačeno, nesigurno i krivo.

Dijete se ne može nositi sa svim negativnim emocijama koje donose sukobi, pa s vremenom može odrasti u nepovjerljivu osobu s niskim samopoštovanjem.

3. Postaju preosjetljivi na stres

Kad se djeca u vlastitom domu ne osjećaju sigurno, mogu postati preosjetljiva na stres i normalne im situacije mogu početi izgledati kao prijetnje. Takva anksioznost može dovesti do noćnih mora, a dugotrajno stanje stresa dovodi i do brojnih drugih, fizičkih i psihičkih smetnji.

Moguće je i da im u odrasloj dobi još uvijek bude teško pojmiti da se u odnosu između dvije osobe može dogoditi nesporazum, ali da se to može lako i prevladati. Mogu postati jako samokritični, čak i kad ne uspijevaju u manjim izazovima.

4. Teško uspostavljaju normalne, zdrave odnose

Za djecu koja žive u toksičnom okruženju postoji opasnost da će i sami imati toksične romantične veze u odrasloj dobi. Osim toga, loš odnos među roditeljima može utjecati i na to kako će dijete percipirati bilo koju vrstu odnosa. Sukobi kod kuće vode do poteškoća s uspostavljanjem uravnoteženih odnosa s vršnjacima, a kasnije i bračnih odnosa.

U nesretnim obiteljima djeca vjerojatno nemaju snage zaustaviti ono što im se događa. Zato će im kao odraslima možda biti teško otvoreno razgovarati o onome što ne vole na partneru i uspostaviti zdrave granice.

5. Pokušavaju zatomiti emocije

Zbog loših odnosa unutar obitelji, neka će djeca razviti negativne navike, samo da se ne moraju nositi s onim što osjećaju. To može značiti npr. prejedanje, pretjerano igranje videoigara i druge pokušaja bijega iz stvarnosti. I djeca mogu indirektno pokazivati ​​negativne osjećaje, pa mogu izgubiti interes za školom ili se svađati s vršnjacima.

6. Počinju se bojati vlastitih osjećaja

Kritika i ljutnja ne znače automatski da su se ljudi prestali poštivati ali destruktivna ponašanja roditelja kao npr. međusobno izbjegavanje i verbalna agresija mogu djecu uvjeriti kako izražavanje osjećaja nije 'dobra i sigurna strategija'.

Djeca će možda početi misliti da su bijes i kritika izvor ekstremne opasnosti. I naravno, nastavit će ponavljati toksično ponašanje svojih roditelja u svojim odnosima kao odrasli.

Zašto je toksičan brak roditelja za dijete gori od razvoda?

Djeca obično bolje funkcioniraju izvan toksičnog okruženja, čak i ako su se roditelji razveli. Dok oni koji odrastu u stresnom okruženju mogu razviti anksioznost, depresiju i druge probleme, djeca čiji se roditelji razvedu obično će se s vremenom prilagoditi, ako su roditelji voljni održati prijateljski odnos jer im je temeljna briga dobrobiti djece, piše portal Bright Side.

