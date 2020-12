Spavanje u grudnjaku potpuno je sigurno, kaže dr. Sherry A. Ross.

- Sve dok tijekom spavanja nosite udoban i prikladan grudnjak, nema negativnih ili pozitivnih kratkoročnih ili dugoročnih učinaka na zdravlje - dodala je.

Također, ako spavate bez grudnjaka to neće dovesti do opuštenih grudi. Do toga prije može doći ako preko dana ne nosite grudnjak. Kada tijekom dana sjedite uspravno, gravitacija će na vaše grudi primijeniti silaznu silu, a bez grudnjaka osjetljivo tkivo dojke nije podržano, što onda može prouzrokovati opuštanje grudi, objašnjava dr. Ross.

Kada razmisliti o spavanju u grudnjaku

Neke žene mogu zapravo imati koristi od nošenja grudnjaka dok spavaju. Neposredno prije menstruacije, razina estrogena i progesterona raste, što može dovesti do boli u tkivu dojke. Nošenje prikladnog grudnjaka dok spavate moglo bi ublažiti dio te nelagode, kaže dr. Ross. Razina estrogena također varira tijekom prijelaza u menopauzu, pa bi nošenje grudnjaka dok spavate moglo ublažiti te neugodne osjećaje.

Trudnice i dojilje također mogu osjetiti prijeko potrebno olakšanje od bolova u grudima ako spavaju u grudnjaku. I na kraju, žene koje su bile podvrgnute operaciji grudi možda će htjeti spavati u grudnjaku jer bi to moglo umanjiti postoperativnu bol, dodaje dr. Ross.

Kada nije dobro spavati u grudnjaku

Iako je spavanje u grudnjaku obično u redu, postoji nekoliko nuspojava, osobito ako nosite preuski grudnjak, objašnjava dr. Ross. U tim slučajevima grudnjak može zatezati kožu, što dovodi do blage iritacije, boli ili osipa. U tom slučaju, prestanite nositi grudnjak dok spavate ili nabavite prikladni, piše Shape.