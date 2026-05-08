Je li Hrvatska spremna? Ovaj oblik turizma je sve popularniji

U Gradu Rabu održava se 7. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu u organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova Selo', koji se ove godine organizira zajedno s 9. Europskim kongresom o ruralnom turizmu, uz suorganizaciju brojnih znanstvenih, akademskih i stručnih institucija, među kojima su sveučilišta, fakulteti, instituti, turističke zajednice, županije te europske i regionalne organizacije iz područja ruralnog razvoja i turizma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Oni su 'lovci na buru' s Raba! 'Izmjerili smo 192 km/h, a zbog vjetra sam i padao...' | Video: 24sata/facebook

Riječ je o jednom od najvažnijih stručnih i znanstvenih skupova u ovom području, koji okuplja oko 400 sudionika iz Hrvatske i cijele Europe, od stručnjaka i znanstvenika do predstavnika javnog i privatnog sektora koji raspravljaju o razvoju ruralnih krajeva, uvođenju konkretnih mjera, unapređenju turističke ponude te jačanju autohtonih sadržaja - od lokalne hrane i smještaja do autentičnih doživljaja koji čine temelj suvremenog ruralnog turizma.

Foto: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova selo'

- Ruralni turizam predstavlja povratak čovjeku, prirodi i autentičnim vrijednostima života. Kongres je zato mjesto susreta, učenja i dijaloga, gdje sudionici imaju priliku jedni od drugih učiti i raspravljati o inovacijama i budućnost ruralnih područja - naglasila je Dijana Katica, predsjednica Organizacijskog odbora Kongresa.

Vlajčić: Ruralni turizam strateška je grana hrvatskog gospodarstva

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je kako ruralni prostor treba cijeniti, čuvati i razvijati te da izvrsne primjere razvoja ruralnog turizma treba snažnije promovirati. Prema njegovim riječima, upravo su autentičnost i jedinstveno iskustvo ono po čemu se Hrvatska može izdvojiti i dodatno pozicionirati na turističkom tržištu.

Istaknuo je i kako je ruralni turizam strateška grana hrvatske poljoprivrede i gospodarstva jer istodobno revitalizira sela, potiče ostanak ljudi u ruralnim krajevima te poljoprivrednicima i njihovim proizvodima daje dodatnu vrijednost kroz povezivanje proizvodnje, tradicije i turističke ponude.

Foto: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova selo'

Željko Malnar proglašen najboljim mladim poljoprivredinikom

Na važnost uključivanja mladih u poljoprivredu osvrnula se zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, naglasivši kako mladi poljoprivrednici danas nisu samo korisnici potpora, već poduzetnici, inovatori i proizvođači koji koriste nove tehnologije, kontinuirano se educiraju i stvaraju dodatnu vrijednost lokalnim zajednicama. Naglasila je kako upravo takvi ljudi trebaju Hrvatskoj i Europi.

U sklopu Kongresa održana je 11. dodjela nagrada za najboljeg mladog poljoprivrednika. Željko Malnar proglašen je najboljim mladim poljoprivrednikom dok je drugo mjesto osvojio Valentin Krtalić, a treće mjesto Krunoslav Zdunić.

Foto: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova selo'

Rab središte gastronomije i inovacija u ruralnom turizmu

Kroz prezentacije domaće i svjetske gastronomije Rab postaje pozornica okusa, mirisa i identiteta. Posebno se ističu teme poput gastro diplomacije, koja istražuje može li upravo hrana postati snažan ambasador zemlje, kao i otpornost ruralnih područja kroz razvoj kratkih lanaca opskrbe.

Gradonačelnik Raba Nikola Grgurić istaknuo je kako je Rab idealan domaćin Kongresa o ruralnom turizmu jer spaja prirodne ljepote, bogatu povijest i snažnu tradiciju života od zemlje i mora. Naglasio je kako je riječ o modernoj turističkoj destinaciji i višegodišnjem šampionu turizma, ali i otoku na kojem su poljoprivreda, ribarstvo i turizam oduvijek povezani. Poručio je kako se kroz Kongres djeluje na očuvanje tradicije i povratak vrijednostima održivog života, uz dodatno unaprjeđenje ruralnog razvoja te poticanje mladih ljudi na bavljenje poljoprivredom u svojim lokalnim sredinama.

Foto: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova selo'

Primorsko-goranska županija kao Europska regija gastronomije 2026.

Župan Ivica Lukanović istaknuo je kako je turizam važan za Hrvatsku, a posebno za razvoj ruralnih područja koja u Hrvatskoj zauzimaju gotovo 80 posto teritorija te zahtijevaju posebnu pozornost u razvoju. Naglasio je kako su teme Kongresa ključne za budućnost ruralnog turizma, ostanak ljudi u tim krajevima i podizanje kvalitete života, pri čemu Hrvatska svoj razvoj treba temeljiti na kvaliteti, autentičnosti i raznolikoj ponudi. Dodao je i kako priznanje Primorsko-goranskoj županiji kao Europskoj regiji gastronomije dodatno potiče povezivanje lokalne proizvodnje i turizma te razvoj održive turističke ponude.

Foto: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova selo'

Gotovo 80 posto sredstava NPOO-a usmjereno na razvoj ruralnog turizma

Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, istaknula je kako se hrvatski turizam mora razvijati u smjeru kvalitete, jačanja lokalnih zajednica i očuvanja kvalitete života u destinacijama, uz zadržavanje cjenovne konkurentnosti. Naglasila je kako je Ministarstvo gotovo 80 posto sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti usmjerilo u razvoj ruralnog turizma, što je omogućilo ulaganja u nove i obnovljene turističke objekte te zdravstveni turizam, pridonoseći ravnomjernijem razvoju i jačanju cjelogodišnje turističke ponude.

Foto: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova selo'

Direktor Hrvatske Turističke zajednice Kristijan Staničić istaknuo je kako su zeleni, ruralni i inovativni oblici turizma jedan od temeljnih smjerova razvoja hrvatskog turističkog sektora. Naglasio je kako ruralni turizam doprinosi ravnomjernijem razvoju i pozicionira Hrvatsku kao destinaciju raznolike, autentične i kvalitetne turističke ponude. Prema njegovim riječima, upravo je ruralni turizam sve traženiji jer suvremeni gosti žele autentična iskustva, prirodu i lokalnu tradiciju, a njegov daljnji razvoj treba ići prema premium ponudi i većoj dodanoj vrijednosti.