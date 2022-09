Je li i vaš partner seksualni 'gnjavator'? Evo kako ga smiriti

Poznata seksualna stručnjakinja iz Britanije, Tracey Cox otkriva zašto se toliko žena žali na 'napaljene' muževe i savjetuje kako ih zaustaviti da vas gnjave. Žene koje pod pritiskom imaju seks nisu novost.

Dani kada su žene mislile da im je 'posao' da 'udovolje' svojim muževima su prošli.

Nedavno je žena na forumu Mumsnet izazvala žestoku raspravu požalivši se kako je njezin muž stalno 'pipka' i prigovara zbog nedostatka seksa. Taj forum nije jedino mjesto na kojem se žene žale na osjećaj da ih partneri gnjave zbog seksa. Psiholozi i seksualni terapeuti se svakodnevno susreću s istim problemom kod mnogih žena.

Što je seksualni 'gnjavator'?

Objavom na Mumsnetu, žena je oslikala tipičan portret jednog. Njezin muž neprestano traži priliku da okuša 'sreću'. Ako se sagne, on je udari po guzici. On želi akciju i dok ona pere suđe. Izgovara prljave komentare dok kao obitelj gledaju dječju televiziju. Ako ona stavi noge u njegovo krilo na sofi, on pokušava staviti ruke između njezinih nogu...

Neki su joj predložili da ga ostavi, ali drugi su rekli da je problem jednako njezin koliko i njegov.

Nasilno ponašanje ili neusklađeni libido?

Prisiljavanje partnera na seks kada on to ne želi nikada nije prihvatljivo. Ali mišljenja o ovakvim pitanjima uvijek će biti oštro podijeljena jer je učestalost seksa veliki okidač za mnoge ljude. Ako ste osoba s malom željom za seksom, standardno izbjegavate seks što je više moguće. Proveli ste možda život noseći se s povrijeđenim, ljutitim ili mrzovoljnim partnerima, osjećajući se 'neseksi' i živeći pod pokrivačem krivnje.

Ako ste izrazito seksualna osoba, imali ste možda puno iskustva s odbijanjem. Ni to nije sjajan osjećaj - osjećate se neprivlačno, kažnjeno, kao da s vama nešto nije u redu.

Ako ste negdje u sredini, obično možete vidjeti obje perspektive.

Osobno je

Koliko često želite da partner započne seks - vrlo je osobno. Jednom je paru simpatično i laskavo imati partnera koji voli 'pipkanje'. S druge strane, nekome je uznemiravajuće.

Tracey vjeruje da problem ima manje veze s količinom traženog seksa, a više s načinom na koji se traži.

Zato je prva stanica za zaustavljanje seksualnog gnjavatora pronalazak novog načina traženja seksa.

Novi način traženja seksa

Nijedna žena, ili muškarac, ne žele da ih pipaju i seksualno dodiruju neprestano, bez poziva. Najbrže rješenje za zaustavljanje ovakvog ponašanja je postizanje dogovora o obostrano prihvatljivom načinu traženja seksa.

Stručnjakinja preporučuje riječi, a ne djela. Zamolite partnera da vas pita jeste li trenutno raspoložene za seks ili im same možete reći kad ga poželite...

Imperativ je odvojiti seks od ljubavi. Inače će se čak i nevine nježne geste smatrati slabo prikrivenim nagovještajima za seks, a na kraju ćete izbjegavati i seks i ljubav. Samo postavljanje ovog osnovnog pravila i njegovo pridržavanje napravit će ogromnu razliku.

Dosađivanje

Dalje, morate razjasniti da dosađivanje čini da žene žele seks manje, a ne više. To je istina - ako vas neprestano gnjave zbog seksa, nikada nećete imati vremena i prostora da izgradite želju i poticaj. A 'uznemiravanje' čini njegov cilj težim za postizanje, a ne lakšim.

Ako žene gnjavite zbog seksa, njihova želja za njim opada. Dajte mu to do znanja tijekom mirnog razgovora u kojem oboje imate priliku izraziti svoje potrebe. Zatim se dogovorite koliko je seksa 'razumno' tražiti.

Koliko je seksa normalno?

Žena je nedavno pisala Tracey pitajući je je li bila nepristojna jer nije udovoljila zahtjevu svog supruga za seksom tri puta dnevno. O tome koliko često biste trebali očekivati ​​seks od svog partnera - ne postoji brojka.

Seks jednom tjedno za neke parove može biti nedostižno puno, a seks jednom tjedno drugima nije dovoljan. Sve ovo varira u odnosu na vaše seksualne nagone u mirovanju, stupanj veze i ono što se još događa u vašim životima.

Na koliko 'seksa po dužnosti' morate pristati?

Želja nije jedina motivacija za seksom i naivno je misliti da ćete svaki put kad imate seks u dugoj vezi oboje biti 'ludi' za tim. Ostali motivatori uključuju ljubav, vrednovanje veze i želju da partnera usrećite seksualno - i zato što znaš da bi oni učinili istu stvar za tebe.

Ipak, čak i parovi koji svoj seksualni život ocjenjuju kao 'vrlo zadovoljavajući' kažu da oko 25 posto svojih seksualnih odnosa čine kako bi zadovoljili svoje partnere, a ne sebe.

Ako se cijeli tvoj seksualni život sastoji od 'seksa iz dužnosti' i mrzite svaki trenutak tog intimnog susreta, to je druga priča.

Čarobna formula za sve parove

Imajući sve ove točke na umu, postoji praktičan način da odlučite koliko često bi bilo najbolje za vas dvoje. Osoba s malom željom odlučuje o tome koliko najčešće želi imati seks u periodu od dva tjedna, dok se ona s velikim željama odlučuje za najmanju količinu seksa s kojom bi bila zadovoljna u istom razdoblju. Zatim odaberete broj u sredini, od ta dva. Izrada dvotjednog plana je dobro polazište.

Uklonite krivnju s obje strane

Treba se prestati međusobno etiketirati. Ovo je bitno. To što on želi više seksa od vas ne znači da ima problem, kao što to što ga vi želite manje ne znači da ga vi imate. To je izazov s kojim se trebate suočiti kao par. Ako se udružite kao tim i radite zajedno, uspjet ćete nešto riješiti. Puno je bolje rješenje od nazivanja partnera 'gnjavatorom' ili 'frigidnim'.

Kakva se vrsta seksa nudi?

Ovo je ključno - ako je seks odličan i na obostrano zadovoljstvo, mnogo je manji problem to što ga partner često želi. Ali ako se seks koji imate temelji u velikoj mjeri na onome što vaš partner smatra dobrim seksom, a ne vi, onda je to ogroman problem.

Tip muškarca koji je 'seksualni gnjavator' - sklon je željeti seks pod njegovim uvjetima. Za muškarce to najčešće podrazumijeva seks temeljen na snošaju s malim naglaskom na predigri.

Muškarci koji neprestano žele seks također su obično 'opsjednuti' pornografijom - misle da je pornografski seks 'normalan' seks. Ali, porno seks nije normalan seks. Namijenjen je muškoj publici jer, iako i žene uživaju u pornografiji, još uvijek je uglavnom gledaju muškarci.

Kad partner želi seks, postavlja se nekoliko pitanja - poput toga je li osjećate da se od vas očekuje da imate seks na određeni način, mora li on uključivati ​​snošaj, a najbitnije od svega je kakav biste seks zaista željeli imati...

Dobro razmislite o vrsti seksa kojoj biste se radovali - što bi to podrazumijevalo - razgovor, puno ljubljenja i nježnog milovanja, predigra, igra grudima, oralni seks, pomoć prstiju i seks igračaka...

Važno je znati je li partner svjestan da 80 posto žena ne doživi orgazam putem seksa. Shvaća li on da ako želi da uživate u seksu, prvo vam mora priuštiti orgazam.

Recite partneru što želite

Nakon što ste razlučili što želite, vrijeme je da to kažete partneru. Recite mu da vam je motivacija želja da seks bude što bolji za oboje. Dajte mu vremena da obradi izneseno, a zatim ga pitajte što misli o tome.

Ovo bi trebalo olakšati zajednički razgovor o seksu i doprinijeti osjećaju ugode izražavanja onoga što vam je potrebno i što trebate da se uzbudite.

Promijenite način na koji odbijate seks

Ako vama nije do seksa, ali partneru jeste, jasno mu dajte do znanja da ga nećete osuđivati ​​zato što se želi zadovoljiti. To može značiti pristanak i na neki seks bez napora - on masturbira dok vi gledate, na primjer. Također morate podijeliti uloge pokretača. Ovo dramatično mijenja dinamiku. Jer kada zaista želite seks, osjećate ćete se seksepilnijima, moćnijima, prenosi Daily Mail.

