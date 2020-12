Ultimativni dokaz moje ljubavi prema njemu - ili barem dokaz da ga ne varam trebala bi biti velika nužda koju bi trebala obaviti pred njim, kaže jedna djevojka koja se na Facebook stranici posvećenoj prekidima veza gdje se požalila na suludi zahtjev svog dečka.

Opisala je kako je i došlo do te bizarne situacije, koja je, iako njoj vrlo ozbiljna, mnogima smiješna.

'Zajedno smo preko nekih godinu dana. Ja živim sama, a on često prespava kod mene. Mogu reći da imamo poprilično zdravu vezu te vjerujemo jedno drugom, iako sam svjesna kako ga je njegova prethodna djevojka prevarila te vuče neke rane zbog toga.

Moj je stan poprilično star i treba nešto više vremena da se voda zagrije.

Ponekad, dok čekam da mi se voda zagrije za tuširanje, prije toga obavim veliku nuždu. Tada ne puštam vodu u WC školjci da ne zeznem temperaturu vode, pa obavim svoj, otuširam se i onda pustim vodu u WC-u.

Prije nekoliko dana, malo sam dulje bila pod tušem jer sam i prala kosu, a nekako mi se dogodilo da sam zaboravila pustiti vodu u školjci. Znam, zvučim kao životinja koja bi trebala živjeti u staji, no zanemarite to.

Uglavnom, moj je dečko došao te večeri i otišao je prvo na WC. Tamo je proveo nekoliko minuta bez da se čuo ijedan zvuk, a kad se pojavio imao je smrtno ozbiljan izraz na licu.

Pitao me čije je to go*no u WC-?

Bila sam užasnuta i objasnila sam mu da sam zaboravila pustiti vodu. No on je i dalje nastavio ispitivati tko je bio kod mene na WC-u, pa mi je postalo jasno da me ne zafrkava već ozbiljno misli da to nisam ja napravila. Tada me pitao - koji frajer se pos*ao u tvom WC-u?

U tom sam trenutku već bila posve van sebe i ponovila sam mu da sam naprosto zaboravila pustiti vodu, da sam ja bila na WC-u te i da žene obavljaju veliku nuždu.

Rekao mi je da sam lažljivica i da nijedna žena ne može proizvesti tako veliko go*no. Bio je posve ozbiljan. Sad zahtjeva od mene da obavim veliku nuždu pred njim da mu dokažem kako je 'to' doista bilo moje. Ne znam što da radim?

Napisala je djevojka, a komentatori su bili vidno zabavljeni.

- Hahahaha, kakav tip, on je jedan od onih koji misli da žene umjesto vjetrova puštaju cvjetiće - kaže muški komentator.

Druga žena je priznala kako se i sama nasmijala te da može razumjeti kako netko ima fobiju od prevara, no neke stvari ipak prelaze svaku mjeru dobrog ukusa. Naime, koliko god opravdano može zvučati njegov zahtjev, sljedeći bi mogao biti 'inspekcija njenih gaćica' i slično.