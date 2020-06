Je li marama rezervirana samo za bakice? Potpuno suprotno...

Marama se nekad nosila radi religioznih pravila, označavala je status udane i vjerne žene, stoga je do kraja 19. stoljeća bila gotovo nezaobilazni modni dodatak

<p>Kad vidimo lagano pogrbljenu figuru i glavu prekrivenu maramom, gotovo nesvjesno zaključit ćemo da je to neka bakica - toliko snažnu konotaciju danas ima marama. Naravno, jer je nekada bio običaj da ne samo starije, već i udane žene obavezno nose maramu u javnosti, što je trajalo do otprilike kraja 19. stoljeća. Ako nisu nosile marame, onda su tu bili šeširi, uglavnom, glava je bila pokrivena.</p><p>Ovaj modni moment danas nas podsjeća i na ikone iz filmova, jer je Hollywood upravo ovim stilom ukrasio brojne kadrove, kako se frizura ne bi smočila, raspala na kiši ili naprosto rasula tijekom vožnje u nekom chic kabrioletu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Engleska kraljevska obitelj </strong></p><p>Pojavljivala se kroz dekade, ponajviše u pedesetima, kao stylish dodatak u kombinaciji koji je naglašavao eleganciju i ženstvenost, nerijetko eteričnih tekstura.</p><p>Znala je marama biti u kompletu s haljinom, noseći iste nijanse i motive, a sve skupa bila je formula ultimativne elegancije.</p><p>Uz sunčane naočale, svilena marama preko kose simbol je nekadašnje romantike, no ponajprije kosa je bila zaštićena od vlage ili kiše, koje su prijetile uništiti trajnu, natapiranu frizuru.</p><p>Tijekom šezdesetih bila je fora vezati maramu iza te otkriti prednji dio kose, a uz to su dolazile sve veće naočale i okviri psihodeličnih nijansi, trenda koji je krenuo vladati svijetom.</p><p>Fluidne haljine nisu izmišljotina novoga doba, one su bile hit u 60-ima i 70-ima, baš kao i prateće marame, koje su bile poveće forme i spuštale se niz leđa u slapu svile. Voljele su ih hipijevke, koje su maramom vezale svoje duge kose.</p><p>Jackie O. bila je jedna od ljubiteljica marame na kosi, nosila ih je na godišnjem odmoru i tijekom boravka na moru.</p><p>Slavna glumica Anita Ekberg nosila je maramu čak i ispod šešira, bila je to chic kombinacija za dame koje su imale stila.</p><p>Kraljica Elizabeta II već dekadama nosi marame u raznim ležernijim prigodama, a bira one prirodnih nijansi, ukrašene omiljenim animalnim motivima.</p><p>Danas je vidimo kao dio ulične mode, na raznim kombinacijama odijela, haljina i ostalih trendovskih komada.</p><p>I danas je marama elegantna ispod šešira, naročito u ljetnim varijantama, jer štiti kosu, boju i teksturu lasi, smanjuje utjecaj ljetnih atmosferilija. </p><p>Savršena je u vjetrovitim danima, kad ne vrijeme neposlušno, baš kao i kosa. Ovaj stylish dodatak ima posebno mjesto u garderobi ne samo zato što je višenamjenski, već evocira neka davna, vintage vremena i bezvremenski stil, na kakvoj godi frizuri se našao.</p>