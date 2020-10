Nije dugo \u010dekala odgovore -\u00a0 velik broj komentatorica pridru\u017eio se u divljenju Kurtu Russellu, koji u kasnim 60-ima i dalje izgleda odli\u010dno, prenosi The Sun.

- Ba\u0161 sam \u010dula da drugi nastavak sti\u017ee za Bo\u017ei\u0107 2020., Kurt Russell spa\u0161ava Bo\u017ei\u0107! - napisala je jedna.

Post je u kratkom vremenu prikupio preko 3000 lajkova i nebrojene komentare, u kojima su \u017eene jasno dale do znanja da im je prosijedi Kurt doista privla\u010dan.

'Drago mi je da nisam jedina, ve\u0107 sam mislila da sam luda', 'O da, mo\u017ee slobodno zvoniti mojim zvon\u010di\u0107ima', 'jedna zgodna sijeda lisica je on' - neki su od njih.

\u00a0

Je li OK da je Djed Mraz seksi? Da, ako ga glumi Kurt Russell!

Je li vam Djed Mraz ikad djelovao seksi? Mnoge ga žene smatraju privlačnim, otkrile su u raspravi na Faceboku, referirajući se na film Christmas Chronicles, u kojem simpa djedicu glumi Kurt Russel

<p>Brojne su mame priznale kako ima nešto vrlo privlačno u pojavi Djeda Mraza, barem kad ga utjelovljuje Kurt Russell u filmu Christmas Chronicles iz 2018., priznajući da im crvenilo oblijeva lice u iščekivanju nastavka filma.</p><p>Jedna je mama podijelila Russellovu sliku u Facebook grupi <a href="https://www.facebook.com/groups/871176893326326/permalink/1081212315656115/">Family Lockdown Tips & Ideas</a> s pitanjem - 'je li ok ako ti je Djed Mraz seksi?'.</p><p>Nije dugo čekala odgovore - velik broj komentatorica pridružio se u divljenju Kurtu Russellu, koji u kasnim 60-ima i dalje izgleda odlično, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12891103/mums-hots-santa-the-christmas-chronicles-sequel/">The Sun</a>.</p><p>- Baš sam čula da drugi nastavak stiže za Božić 2020., Kurt Russell spašava Božić! - napisala je jedna.</p><p>Post je u kratkom vremenu prikupio preko 3000 lajkova i nebrojene komentare, u kojima su žene jasno dale do znanja da im je prosijedi Kurt doista privlačan.</p><p>'Drago mi je da nisam jedina, već sam mislila da sam luda', 'O da, može slobodno zvoniti mojim zvončićima', 'jedna zgodna sijeda lisica je on' - neki su od njih.</p><p> </p>