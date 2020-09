U svojoj analizi podataka iz Ameri\u010dkog dodatka za razvoj djece, Panel of Dynamics Income, otkrili su da \u017eene mu\u0161karce koji obavljaju vi\u0161e poslova \u010di\u0161\u0107enja identificiraju kao privla\u010dnije i po\u017eeljnije.

No, oni nisu jedini stru\u010dnjaci koji su ovo utvrdili, pi\u0161e Bright Side.

Njihova otkri\u0107a potkrepljuje Vije\u0107e suvremenih obitelji koje je istaknulo da su sada, kad i \u017eene rade puno radno vrijeme, parovi koji ravnomjerno dijele ku\u0107anske poslove zadovoljniji svim aspektima braka.

Drugi su stru\u010dnjaci potvrdili ovaj zaklju\u010dak vlastitim istra\u017eivanjem, poput psihologa dr. Gottmana, koji se bavi vezama i brakom. Gottmanove istrage navele su ga da vjeruje da \u017eene identificiraju sudjelovanje svojih mu\u017eeva u obitelji kao znak ljubavi, \u0161to ih \u010dini privla\u010dnijima.\u00a0

Osim toga,\u00a0uz njih se osje\u0107aju uva\u017eenije, a takav tip mu\u0161karca do\u017eivljavaju kao aktivnije, marljivije i empati\u010dnije.

Ova analiza protuargument je zastarjelim razmi\u0161ljanjima da se mu\u0161karce koji obavljaju ku\u0107anske te druge\u00a0poslove poput usisavanja, presvla\u010denja pelena i kuhanja vidi kao 'manje mu\u017eevne'.\u00a0

Stvarnost situacije je posve suprotna, jer im to mo\u017ee pomo\u0107i da izgledaju po\u017eeljnije i privla\u010dnije, pa \u010dak i oja\u010dati njihove odnose.

\u0160tovi\u0161e, mali dje\u010daci imaju koristi i od o\u010deva primjera.

Studije su tako\u0111er pokazale\u00a0da se djeca u \u0161koli, koja rade ku\u0107ne poslove zajedno s o\u010devima, bolje sla\u017eu sa svojim vr\u0161njacima i razvijaju vi\u0161e prijateljstva od one djece koja to ne \u010dine. Osim toga, manja je vjerojatnost da ne\u0107e poslu\u0161ati svoje u\u010ditelje, da \u0107e se lo\u0161e pona\u0161ati u nastavi, biti depresivni\u00a0ili se povu\u0107i iz svog dru\u0161tvenog \u017eivota.\u00a0



