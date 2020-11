Pokažite joj što je užitak: Evo kako povećati izdržljivost u krevetu - da erekcija traje dulje

Nekoliko trenutaka prije ejakulacije, pritisnite ljubavni mišić koji se nalazi između anusa i testisa, savjetuje Jane K. Allende te otkriva još jednu metodu kako da erekcija traje puno dulje

<p>Za prijevremenu ejakulaciju većinom je kriv psihički faktor, a ne fizički, pa se seksualna izdržljivost može povećati prirodnim metodama, tvrdi <strong>Jane K. Allende</strong>, autorica knjige “Increase Your Sex Power Naturally”.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Neke činjenice o seksu:</p><p>- Muškarci koji prerano ejakuliraju tijekom seksa trebaju poboljšati rad neuronskog sustava kako bi povećali seksualnu izdržljivost. Najvažnije je ojačati ljubavni ili pc mišić, a kada on ojača, moći ćete duže izdržati u krevetu i pružiti svojoj partnerici bolji seksualni užitak - kaže.</p><p>- Jedan od najboljih načina da povećate svoju seksualnu izdržljivost u krevetu je metoda ‘kreni-stani’. Vježbati se može tijekom seksa ili dok sami masturbirate. Prestanite sa svom stimulacijom i izvadite penis (ako se seksate) kada osjetite da ste toliko uzbuđeni da biste mogli ejakulirati za minutu. Zatim se opustite i pričekajte dok ne dobijete kontrolu nad svojom uzbuđenosti i dok vas ne prođe nagon za ejakulacijom - savjetuje.</p><p>Ukoliko vodite ljubav, za to vrijeme promijenite pozu ili partnericu zadovoljavajte oralno. Kada ste sigurni da vas je prošao nagon za ejakulacijom, nastavite seksualnu stimulaciju. Ovu vježbu možete ponavljati koliko god želite.</p><p>- Umjesto metode ‘kreni-stani’, možete isprobati i tehniku ‘pritisne točke’. Nekoliko trenutaka prije ejakulacije, pritisnite ljubavni mišić koji se nalazi između anusa i testisa. Ako ste početnik, trebali biste u isto vrijeme prestati sa seksualnom stimulacijom za svaki slučaj. Nakon nekog vremena, moći ćete izvesti ovu tehniku bez zaustavljanja seksualne stimulacije - pojašnjava Jane K. Allende.</p><p>- Pritišćite ljubavni mišić dok ne prestane ejakulacijski nagon. Početnici bi trebali pritiskati mišić dodatnih deset sekundi - dodala je.</p>