Savjeti ako popraviti brak - od muškarca koji je kasno reagirao

Njegovo iskustvo je da je puno lakše ući u brak nego li je održati ga na životu, ne zbog nedostatka ljubavi - već egoizma ljudi, manjka truda i zaboravljanja da sve kreće od toga da je ono što trebamo ispred nas

<p><em>U početku nam je bilo dobro, kao i svima. Upoznali smo se, zaljubili, prilično brzo vjenčali i imali troje djece tijekom desetljeća. Poslovi? Imali smo ih. Psi, kvačica. </em></p><p><em>Lijep dom za život i dva automobila za parkiranje ispred, sve smo odradili 'kako treba'. Živjeli smo američki san. Samo što smo usput zaboravili jednu monumentalnu stvar.</em></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav koja nadilazi granice</strong></p><p><em>Zaboravili smo jedno na drugo.</em></p><p><em>Razvod je nekada bila tabu-riječ, ali sada je uobičajena kao i 'organsko' ili 'porno'. Razvod, nekada posljednja opcija, postao je glavno odredište za odmor iz stvarnosti braka.</em></p><p><em>To je ista stara priča uvijek iznova, iako mnogi ljudi pronalaze sve načine da okolišaju oko nje. Vjenčamo se s drugim čovjekom, ali prave boje počinju blijediti nakon nekog vremena. Želimo ono što želimo i znamo da svaki dan svog života zaslužujemo sreću, barem nam tako svakodnevno poručuje internet, reklamne kampanje, knjige za samopomoć, moderne filozofije...</em></p><p><em>I s tim čvrstim načinom razmišljanja, cijeli niz modernih brakova umire gušeći se mnogo prije nego što itko uopće kaže 'uzimam'. </em></p><h2>Nije bilo suđeno? Ili smo samo bili lijeni?</h2><p><em>Činjenica je da mi koji smo odvojeni ili razvedeni volimo reći da stvari jednostavno nisu bile suđene, da smo bili s nekom osobom onoliko dugo koliko smo 'trebali biti' s njom, a zatim je vrijeme za krenuti dalje. I to je u redu, ne možemo suditi za nekog drugog.</em></p><p><em>Međutim, prilično je očito da izostavljamo jednu, ogromnu, važnu istinu i to je ovo:</em></p><p><em>Davno, dok smo još bili svježe vjenčani, još uvijek imali prilično pristojan seks i još uvijek ugodno povjeravali svoje snove i tajne supružniku, borili smo se da stvari funkcioniraju.</em></p><p><em>Pažljivo smo usmjeravali svoj brak sa strpljenjem i otvorenošću i spremnošću da slušamo, slušamo, slušamo (i još malo slušamo) bez osjećaja da naše mišljenje mora biti glavno.</em></p><p><em>Tada smo se ulijenili. Mukotrpno je biti muž ili žena nekome. A kad nitko zapravo ne obraća pažnju, počinjemo rezati kritične emotivne i duševne postupke.</em></p><p><em>Počinjemo se udaljavati od koncentriranog napora potrebnog da ljubav traje.</em></p><p><em>Svi smo uhvaćeni u sebi, u vlastitoj potrazi za tom osobnom srećom za koju mislimo da je zaslužujemo, i na kraju postajemo sve naporniji u vlastitoj situaciji. Na kraju, počinjemo se pitati je li možda sav taj nedostatak sreće u braku zapravo krivnja druge osobe.</em></p><p><em>Tada obično počinjemo sebi govoriti da smo u braku s pogrešnom/im. </em></p><p><em>U svojim umornim glavama uključimo neki drugi stari plamen ili propuštenu priliku u prazan snimak sreće koji imamo obješen na zidu svoje lubanje.</em></p><p><em>Uvjeravamo se da bi nam bilo puno bolje s onim s kime nismo završili.</em></p><p><em>' Bio je moja prava srodna duša! I još uvijek je! Nekad se čujemo preko Facebooka'.</em></p><p><em>Uf.</em></p><p><em>Dosadila nam je činjenica da se i naš supružnik nekako dosađuje ... i to je, TO, stvarni početak stvarnog kraja.</em></p><p><em>Tako još više popuštamo stisak, iscrpljeni plodovima vlastitog lijenog srca. Posao i trud koji su nam potrebni da bismo voljeli drugo odraslo ljudsko biće jednostavno nas iscrpi. </em></p><p><em>Ono što je nekad bila velika ljubav, mijenjalo je oblike u naše dvije ruke. I premda prepoznajemo promjenu, u vezi s tim ne radimo ništa drugo osim uzdaha i jedenja još jedne kriške pizze.</em></p><h2>Ne znamo kako zaustaviti se</h2><p><em>Oženjeni često na sve zaborave.</em></p><p><em>Prestanu slušati, zatim se prestanu ljubiti i osjećati, iznerviraju se i naljute, pa rastuže što su bijesni; onda dobiju ideju i postanu znatiželjni, zatim primijete da su se odavno odjavili i odjavljuju se, posljednji put.</em></p><p><em>No, negdje na putu, ne mogu ne pomisliti da je možda malo pažljivosti moglo spasiti čitav tonući 'bračni brod'.</em></p><p><em>Da smo se samo podsjetili svakih 10 minuta ili tako nekako da bismo trebali nastaviti gledati svog ljubavnika (on/a bi i dalje vjerojatno bio 'ljubavnik') i da bismo se trebali pitati što oni misle i jesu li u redu i žele li možda o nečemu razgovarati, nešto nam povjeriti, ispucati se, i možda da je naš partner učinio istu vražju stvar, možda, samo možda, ne bi ubili ljubav.</em></p><p><em>Ali teško je znati kada je sve gotovo.</em></p><p><em>Ali možda, samo možda, prije nego što smo to nazvali krajem, nekolicina nas napokon bi pronašla tu teško dostupnu sreću koja se nalazi točno ispred naših lica.</em></p><p><em>Zamislite to, sreća koja sjedi tu ispred vas, preda mnom, na posljednjem mjestu na Zemlji na koje bismo ikada pomislili pogledati.</em></p><p>Tekst prenosi <a href="https://www.yourtango.com/2014222947/your-dying-marriage-your-fault">Your Tango</a>.</p>