Je li sigurno čuvati otvorene konzerve hrane u hladnjaku?

Mnogima od nas dogodilo se da nakon kuhanja ostane napola iskorištena konzerva u hladnjaku, a da nismo sigurni je li u redu hranu ostaviti u konzervi i koliko dugo ju tako možemo čuvati. Općenito, zadržavanje hrane u konzervi s poklopcem može biti siguran način da sačuvate hranu kratko vrijeme, no izloženost namirnica kisiku može brzo narušiti njihov okus i kvalitetu, kažu stručnjaci. Zato se savjetuje prebacivanje ostataka u hermetički zatvorene posude, ili njihovo zamrzavanje, kako bi se bolje očuvala svježina, piše Serious Eats.

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Zašto hrana u otvorenoj konzervi poprimi metalni okus?

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Ako ste ikada iz hladnjaka izvadili napola potrošenu konzervu graha ili kukuruza, možda ste primijetili da je hrana poprimila pomalo metalan okus? Prema Bryanu Quoc Leu, prehrambenom tehnologu, otvaranjem konzerve u hranu ulaze i kisik i mikroorganizmi, što pokreće proces koji može mijenjati okuse. Naime, kisik pokreće oksidaciju masti u hrani, što može dovesti do toga da se razvije užegao okus. Istovremeno, mikroorganizmi počinju izvlačiti metale iz stijenki konzerve kako bi ih koristili kao hranjive tvari, dodatno ubrzavajući oksidaciju. Metalni ili užegli okusi koje osjećate u hrani iz otvorene konzerve najvjerojatnije su posljedica upravo te oksidacije.

Kisele namirnice još brže mijenjaju miris i okus!

Kisele namirnice, poput koncentrata rajčice i ukiseljenih proizvoda, ubrzavaju ovaj proces.

- One su podložnije promjenama jer prisutnost kiselina i soli povećava brzinu oksidacije i uzrokuje otapanje metala u tekućinu, , kaže Quoc Le. Unatoč tome, stručnjaci naglašavaju da su metalni okusi prvenstveno pitanje kvalitete, a ne sigurnosti. Moderne konzerve imaju zaštitne premaze, a male količine metala kojima hrana može biti izložena nakon otvaranja općenito se ne smatraju štetnima u normalnim uvjetima hlađenja.

Među namirnicama koje najčešće poprime metalni okus su koncentrat rajčice, kokosovo mlijeko, ukiseljeno povrće, grah ili masline u salamuri te vrlo kisele umake.

Kako pametnije čuvati ostatke hrane iz konzerve?

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Iako se u profesionalnim kuhinjama rijetko susreću s ostacima konzervirane hrane, kuhari kažu da je prebacivanje sadržaja iz konzerve standardna praksa. JD Alewine, bivši kuhar, kaže da ostatke nikada ne drži u originalnim konzervama.

U restoranima u kojima je radio, ostaci su se čuvali u plastičnim posudama te označavali datumom i vremenom otvaranja. Preporuka je da ostatke prebacite u hermetički zatvorene staklene ili plastične posude i čuvate ih najviše dva do pet dana, ovisno o namirnici, kaže.