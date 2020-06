Je li to ljubav ili? Što napraviti kad se bivši javi nakon prekida

U većini slučajeva nije pitanje hoće li se javiti - već kada. Saznajte što znače uzorci takvog javljanja, kao i što je najbolje napraviti s obzirom na to kako se sami osjećate i što želite od vašeg odnosa i ljubavnog života

<p>Prekid veze po principu “prekini sve kontakte” mnogi ljudi vide kao jedini lijek za preživljavanje bolnog prekida. Smatraju da je tako lakše skupiti snagu i ponovno stati na noge. No ima onih koji tako žele provjeriti partnerove osjećaje i spasiti vezu. Kad nestanu bez traga, pokušavaju natjerati drugu stranu da se osjeti usamljenom i da preklinje da se vrati. </p><p>Pogledajte video o prekidima:</p><p>- To je igra uma. Mnogi se tako pripremaju za ono za što su svjesni da slijedi, za kraj. Pritom se potajno nadaju da će bivši ili bivša moliti za povratak na staro. I sami sebi to ne žele priznati jer u dubini duše znaju da takva manipulacija nije fer - kaže terapeutkinja Yangki Christine Akiteng na svom blogu.</p><h2>Hoće li se javiti?</h2><p>U većini slučajeva nije odgovor da ili ne, već kada. Postoji dobra šansa da ćete nakon prekida biti u nekom kontaktu s bivšim partnerom, pokazuju ankete. No što ako dobijemo poruku sa sadržajem tipa 'nedostaješ mi' od nekog tko je ostavio nas?</p><p>Logično je pitati se što zapravo stoji iza toga, ali i kako preboljeti ako imate takve 'flashbackove' u vaš odnos, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/marni/does-he-still-love-me-how-to-get-over-breakup-when-ex-keeps-texting">Your Tango.</a></p><p>Kad netko napusti odnos, a potom se ponovno javlja, stvari nisu tako komplicirane koliko nam se čine u aktivnoj fazi patnje i prebolijevanja. Ovo su najčešći razlozi za to:</p><p>Reći nešto poput 'nedostaješ mi' je lako i ako se ne podupire bilo kojom radnjom, to je emocionalna nedostupnost, manipulacija i / ili zadirkivanje.</p><p>Bez obzira na razloge javljanja, ovo su najbolji načini nošenja s tim:</p><h2>1. Održavajte čvrste granice.</h2><p>Ovo ponašanje je nepoštivanje i sebično, ovisno o tome kako je vaš odnos završio. Ako ste vi povrijeđena strana, nemojte javljanje gledati kao nešto pozitivno.</p><h2>2. Ne stavljajte svoj život na čekanje</h2><p>Nastavite tugovati zbog gubitka kako biste preboljeli ili se pokušajte emocionalno odvojiti od toga. </p><h2>3. Ne riskirajte novostečene odnose</h2><p>Ako razgovarate sa svojim bivšim, to neće dobro djelovati na veze koje ste u međuvremenu započeli.</p><h2>4. Budite oprezni</h2><p>Radite ono što je u vašem najboljem interesu. Budite iskreni prema sebi i prema vjerojatnom ishodu ako ovoj osobi omogućite povratak u svoj život. Ne dopustite da se netko igra s vašim osjećajima.</p><h2>5. Budite direktni</h2><p>Budite direktni prema onome što želite. U redu je reći nešto poput: 'Nemoj mi govoriti takve stvari osim ako ne želiš poraditi na našem odnosu, inače to nema smisla'.</p><h2>6. Ne morate biti ljubazni</h2><p>Ljudi se obično nakon prekida trude biti ljubazni kako bi ostavili bolji dojam o sebi. No ako vas je netko doista povrijedio, zbog čega je bitno što on/ona misle? Napravite baš onako kako vam dođe i skinite sebi kamen sa srca.</p><p>Ako 'bez kontakta' najbolje funkcionira za vas tada naprosto recite 'ne želim više komunicirati s tobom, krenuo/la sam dalje'.</p>