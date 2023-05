Je li u redu seksati se baš svaki dan? Evo što kažu stručnjaci i kada je bolje preskočiti seks

Mnogi parovi postave si to pitanje u nekoj fazi odnosa, pogotovo kad im se učini da ljudi oko njih nemaju toliko volje za seks i rjeđe imaju odnose. Naravno, nema jednakog odgovora za sve, jer to prvenstveno ovisi o seksualnom apetitu i želji svakog čovjeka ponaosob, no treba znati da nema apsolutno nikakvog rizika da se to radi svakodnevno, piše Enterteinment Times.

Seksualni odnos sam po sebi zdravi je dio života i ne treba previše razbijati glavu oko toga kad i koliko bismo ga trebali upražnjavati, sve dok se partneri međusobno slažu oko toga. Ipak, odgovor na to pitanje prvenstveno je povezan s time u kakvom ste odnosu, odnosno koliko je partnera uključeno u te odnose, te poštuju li se pravila vezana uz smanjenje rizika od prenošenja infekcija.

Foto: Dreamstime

Naime, ako ste u slobodnoj vezi u kojoj oboje partnera imaju odnose i s drugim ljudima, možda i s više njih, tada postoji veći rizik od spolno prenosivih bolesti ili neželjene trudnoće, što može biti prepreka da se osjećate sigurno u seksualnom odnosu.

Postoji više razloga zašto bismo se trebali seksati svaki dan. Redovan seks podiže razinu hormona povezanih s dobrim raspoloženjem i smanjuje razinu hormona povezanih sa stresom i anksioznošću. Redovan seks pomaže i u tome da bolje spavamo, te poboljšava cirkulaciju. Osim toga, tijekom seksa otpuštaju se i hormoni koji jačaju imunitet. Postoje studije koje su dokazale da ljudi koji imaju seksualne odnose više od dva puta tjedno imaju manji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

- Umjesto štete, seks ima pozitivan učinak na vaše srce. Studije sugeriraju da muškarci koji se seksaju barem dva puta tjedno i žene koje iskazuju zadovoljstvo svojim seksualnim životom imaju manji rizik od srčanog udara, ističu stručnjaci s Univerziteta John Hopkins.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Iako se smatra da je seks odlična fizička vježba koja utječe i na pokretljivost, ipak postoje neke indikacije kad treba razmisliti o tome da li pretjerujete. Naime, ako se pojavi bol u prsima, ili teško dišete, odnosno imate problema s nepravilnim kucanjem srca i simptome problema s probavom, treba stati s odnosima. Jednostavno, nemojte imati odnos ako se ne osjećate dobro, jer su spomenuti simptomi možda znak da niste dali dovoljno vremena tijelu za oporavak.

I upaljena koža oko genitalija treba vremena da bi zacijelila prije nego se ponovno prepustite strasti, a pauziranje od odnosa posebno se preporučuje ako imate urinarnu infekciju, te posebno ako se ona često ponavlja.