Je li veza postala neodrživa? 12 znakova koji vam signaliziraju da je vrijeme za prekinuti odnos

Svi parovi prolaze kroz teške trenutke, a svaki je odnos 'živ', konstantno se mijenja. Ljudi prolaze kroz promjene te se time mijenja i dinamika unutar para ili zajednice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi parovi prežive mjesece ili godine na rubu, no s vremenom uspiju ponovno postati sretni. Ipak, nekad je stvarno vrijeme za kraj veze - kaže britanska seks stručnjakinja Tracey Cox i otkriva 12 znakova koji najavljuju prekid.

Foto: Dreamstime

Ako oboje stvarno želite da veza funkcionira, spremni ste aktivno raditi na svojim problemima – možda potražite stručnu pomoć – moguće je opet preokrenuti stvari.

Određene stvari su očigledne crvene zastave, primjerice konstantno varanje, zlouporaba supstanci, kockanje, no mnogi drugi nisu tako očiti, a ipak su znakovi za odlazak iz veze.

1. Što više poznajete svog partnera, to vam se manje sviđa

Mnogi smatraju da nekoga moraš poznavati sva četiri godišnja doba prije nego što ga stvarno upoznaš - drugim riječima, barem godinu dana.

Ne možete dobiti nečiju pravu mjeru dok ne vidite kako se ponaša u mnogim situacijama. Ne samo kako su sretni, nego i kako reagiraju pod stresom, kako se nose kada su tužni ili suočeni s teškim izazovima.

Trebate vremena da upoznate sve njihove bitne osobe - obitelj, dugogodišnje prijatelje, kolege s posla - kako biste stekli osjećaj kako se ponašaju prema ljudima koje vole i kako ih drugi gledaju.

Foto: Dreamstime_

Ne možete zapravo reći kakvi su u vezi dok ih ne testirate. Ima li podrške kad je potrebna, jesu li odani, ljubazni i puni razumijevanja.

U idealnom slučaju, što više otkrivate o svom partneru, to biste ga više trebali voljeti i voljeti. Ako se događa suprotno, a vi niste impresionirani ili zgroženi, to je prokleto dobar razlog da ponovno razmislite o stvarima.

Osoba se pojavila iza maske: oni nisu ono što ste mislili da jesu.

2. Izvlači ono najgore iz vas

Neki se parovi lijepo nadopunjuju. 'Nikad te nisam vidio tako sretnog!', uzvikuju tvoji prijatelji, čudeći se kako se dobro slažete. No, neki se pak stalno svađaju - to ne znači da ste oboje loši ljudi, neki ljudi jednostavno izvlače ono najgore jedno iz drugoga.

Nekompatibilni stilovi privrženosti, sukobljene temeljne crte osobnosti, ponašanja koja pokreću snažne okidače – parovima koji postižu visoke rezultate u kemiji, ali niske u svemu ostalom, to se često događa.

Zadržate se dulje nego što biste trebali jer je seks dobar ili se osjećaju kao vaša 'srodna duša'; bez obzira na to, nemoguće je zanemariti da svatko od vas uspijeva iznijeti sve svoje negativne osobine i nijednu pozitivnu.

Odnosi trebaju yin-yang ravnotežu. Ako ga nema i nikada ga nije bilo, zajedno ste iz pogrešnih razloga.

3. Osjećate se ravnodušno

Bolje je mrziti svog partnera nego biti ravnodušan prema njemu. Ako mrziš, još ti je stalo. Ako ne osjećate baš ništa, nada i ljubav su umrle (ili ih nikada nije bilo).

Jeste li ikada poželjeli da vaš partner ima aferu i zaljubi se u neku drugu? Možda trebate razlog da ga napustite.

Velike su šanse da ostajete u vezi iz razloga koji nisu vaši: da djeca i obitelj budu sretni.

Neki ljudi to znaju i svejedno odluče ostati: rado će svoje potrebe i želje ostaviti u drugom planu.

Drugi izdrže koliko god mogu, a onda shvate da jednostavno više ne mogu (obično kada upoznaju nekoga od koga im srce pjeva).

4. Vaš partner nije prva osoba kojoj sve kažete (možda čak ni druga)

Test je to koji u trenu otkriva tko im je partner blizak, a tko nije.

Kad se dogodi nešto dobro ili loše, tko je prva osoba kojoj to kažete?

Ako to nije vaš partner (i ne postoji dobar razlog za to – ne možete ga kontaktirati zbog posla itd.), to je jako velika crvena zastavica.

Najbliži smo ljudima koji znaju najviše o nama. Bez obzira koliko ste bliski s prijateljima ili obitelji, ako je vaša veza zdrava, vaš bi partner instinktivno trebao biti prva osoba kojoj želite reći dobre ili loše vijesti.

5. Svi argumenti postaju agresivni

Problemi u komunikaciji uvijek su srž većine prekida: ako oboje dobro razgovarate o stvarima, čak se i veliki problemi mogu riješiti.

Ako nisi, i najmanja te sitnica može izbaciti iz kolosijeka.

Loša komunikacija pokreće otrovan ciklus komunikacije. Podižete svađe jer se ništa nikad ne riješi, a oboje se stalno osjećate ljutito.

Ako svi vaši argumenti brzo postanu gadni i sukobljeni, to znači da je razina tinjajućeg bijesa i ogorčenosti u vezi na vrhuncu. Vrijeme je za pauzu ili prekid.

6. Više se uopće ne svađate

Dobro ako se nema oko čega raspravljati. Ali ako imate ozbiljnih problema, a niti jedno od vas dvoje ih čak i ne pokušava riješiti, to je općenito znak da ste odustali.

Foto: Dreamstime_

Ne vjerujete da postoji rješenje, pa zašto se onda truditi pronaći ga? Umjesto primirja, osjeća se nelagodno odstupanje, oboje sumnjičavo promatrate jedno drugo.

Možda mislite da održavate mir time što ne razgovarate ni o čemu, ali ako potpuno prestanete komunicirati, gurate vezu u ponor.

7. Izbjegavate fizički kontakt

Često počinje s osjećajem odbojnosti kad vas partner seksualno dodiruje. Ono što je prije uzbuđivalo, sada čini suprotno.

No, ako je to jedini znak, to nije znak da je veza gotova. Seks prestaje iz mnogo razloga u dobrim, jakim vezama u kojima se oba partnera vole - stres ili druge brige, poteškoće s erekcijom, menopauza, starost veze.

Ali ako se pretvori u to da ne uživate nikakvu ljubav ili fizički kontakt, imate problem.

Dodirivanje je ključno za održavanje veze. Potiče proizvodnju hormona oksitocina, zbog kojeg se osjećate vezano i emocionalno povezani. Dodir znači prihvaćanje, naklonost, privlačnost. Čak i ako to nije seksualna privlačnost, dodir govori 'još uvijek te volim'.

Uzmicanje od partnerovog dodira na bilo kojoj razini obično znači da postoji takva duboko ukorijenjena negativnost da je veza prošla.

8. Oboje želite potpuno različite stvari

Ako ne možete zamisliti zajedničku budućnost, to je obično zato što vaši snovi nisu usklađeni i imate malo toga zajedničkog.

Postoji razlog zašto su ti roditelji rekli da se oženiš osobom iz susjedstva: ljudi koji su slični žive zajedno sretnije i traju dulje od onih koji su suprotni.

Istraživanje objavljeno prije nekoliko tjedana to potvrđuje.

Foto: Dreamstime_

Američki istraživači proučavali su više od 130 različitih osobina, milijune parova i podatke prikupljene tijekom posljednjih 100 godina. Njihov je zaključak bio da većina parova ima između 82 i 89 posto zajedničkih osobina.

Politika, vjera, obrazovanje i inteligencija bile su najvažnije zajedničke osobine.

Zaključak: potrebno vam je više od pristojne količine kompatibilnosti i zajedničkih ciljeva da biste izdržali.

9. Ti si osoba koja radi sav posao

Potrebno je dvoje ljudi da bi veza funkcionirala - i obje osobe moraju raditi na tome kako bi obje bile sretne.

Istina, neki su prirodno bolji u održavanju odnosa od drugih, ali podjela rada ipak mora biti razumno ravnomjerna.

Ako ste uvijek osoba koja obavlja sve teške poslove – ona koja pronalazi rješenja, potiče 'čavrljanje', izglađuje stvari, povlači se, sebe stavlja na zadnje mjesto kako bi izbjegla uzrujavanje drugoga – a vaš partner sjedi i uzima, kuća od karata će se srušiti.

10. Ne možete se osloniti na njega ili nju

Pouzdanost je nešto o čemu se rijetko govori u vezama, ali to je temelj: morate znati da vam partner čuva leđa. Ako im ne možete vjerovati da će biti tu za vas i ako vas stalno iznevjere, nema veze.

Povjerenje se ne odnosi samo na vjernost, morate se moći osloniti na svog partnera u svim aspektima života. Vjerujte da će upravljati svojim/vašim novcem, pomoći oko djece, pridonijeti kućanstvu, neće zloupotrijebiti droge ili alkohol, bit će koristan i pouzdan s prijateljima i obitelji.

Ako imate potpuni nedostatak vjere da će vaš partner sve učiniti kako treba, gotovo je.

11. Srce vam se steže od zvuka njihovog ključa u vratima

Svi parovi trebaju vrijeme nasamo, ali ako vam uopće ne nedostaju – čak i ako su bili odsutni dulje vrijeme – ne morate biti savjetnik za veze da biste shvatili da nešto nije u redu.

Ako biti zajedno znači svađu, zločestost i loše postupanje prema vama, zašto biste željeli provoditi vrijeme s tom osobom?

Nije zabavno živjeti s nekim tko je ogorčen i negativan. Kao ni biti s narcisom koji isisava život iz tebe kako bi ispunio prazninu u sebi.

Ako vas samo razmišljanje o vašoj vezi čini stresnim i tjeskobnim i ne želite nikada čuti njihov ključ u vratima, vezi je kraj.

12. Dugo ste se osjećali očajnički nesretno

Nemoguće je vremenski ograničiti koliko dugo je predugo ostati u nesretnoj vezi jer to ovisi o toliko mnogo faktora. Vaše financijsko stanje, imate li djecu i koliko ste vremena zajedno, neki su od njih.

Općenito govoreći, što ste dulje zajedno, dulje ćete čekati da se stvari poprave.

Ako ste bili u vezi šest mjeseci i bili ste nesretni posljednja četiri, problem je zašto to do sada niste prestali. Ako ste zajedno 20 godina s djecom i unucima, odlazak nakon jedne godine problema bio bi prerano.

Još jedan dobar pokazatelj za sve koji se pitaju je li veza gotova: biste li bili tužni što je veza gotova ili sretni što ste se 'spasili', prenosi Daily Mail.