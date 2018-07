Je li zaljubljen u vas? Očitajte ponašanje simpatije i saznajte

OVAN

Izabranik vašeg srca nije suptilan, vrlo brzo će vam nedvosmisleno dati do znanja što želi od vas i s vama. On nije igrač na duge staze, ide odmah i sad, po sve što može i želi dobiti. Kad mu je stalo, nestrpljiv je i očekuje da se stvari brzo zakuhaju. Smatra da čekanjem gubi, zato odmah kreće u akciju. Često će vam slati poruke, predlagati vam susret, nazvati vas kad najmanje očekujete ili čak navratiti do vašeg radnog mjesta samo da vas pozdravi. Budući da posjeduje snažan natjecateljski duh, potrudit će se da vas što prije upozna sa svojim vrlinama. Ne boji se konkurencije i silno će se boriti za vašu pažnju. Uglavnom, nećete morati dugo čekati da biste shvatili njegove namjere. Sve tajne kod njega se brzo otkrivaju.

Foto: Lucky Business

BIK

On traži zadovoljstvo, užitak, a ako procijeni da mu vi to možete pružiti, postat će i velikodušan. Da mu se sviđate, pokazat će vam malim znakovima pažnje – čokoladom, cvijećem, senzualnom masažom ramena, smislenim pogledom koji upućuje izravno u vaše oči. Odluči li vam pak skuhati nešto, znajte da vjerojatno misli ozbiljno s vama. Ako pak nije vješt u kuhinji, izvest će vas na ručak u restoran koji nudi obilne porcije. Kad je zaljubljen, silno mu je važno da njegova partnerica osjeća zadovoljstvo u njegovu društvu, stoga će ići za tim da zadovolji sva vaša čula. Poseban je po tome što se kreće sporo, ali dostižno. Nije od onih muškaraca koji brzo izgube interes. Što vam šalje više signala, njegovo je srce sve više ‘uključeno’.

BLIZANCI

Njega je teško pročitati. Zna biti vrlo šarmantan i koketan, no on se tako ne ponaša samo s vama, nego i u društvu drugih ljudi. Prirodno je znatiželjan, komunikativan i zaigran, a to dijeli sa svima, što vas može zbuniti. U jednom trenu će vam se činiti da je zainteresiran za vas, a već u drugom da je odlutao i da ne misli ozbiljno. Nemate puno izbora osim čekati i vidjeti što će se iz svega izroditi. No ako želi s vama često razgovarati, ne prođe dan a da ne razmijeni s vama barem nekoliko poruka. Budite sigurni da nije ravnodušan. Uspijete li ga nasmijati, intelektualno probuditi, a uz sve to ostavljate dojam da niste lak plijen, jasno će vam pokazati kuda vaš odnos ide.

Foto: Dreamstime

RAK

Muškarac ovog znaka je zbog svoje velike osjećajnosti i ranjivosti često zatvoren, pa i stidljiv. Da bi se otvorio prema vama, treba se osjećati sigurno. No ako mu se uistinu sviđate, ohrabrit će se i pronaći način da vam se približi, možda putem zajedničkih prijatelja, možda i tako što će vam pružiti neku pomoć ili zaštitu. Ako mu je stalo do vas, osjetit ćete njegovu brižnost i prisutnost, trudit će se udovoljiti vam na sve moguće načine. Otvorit će vam i pridržati vrata od auta, neće vam dopustiti da nosite teške stvari, pronaći će vam i dovesti majstora da vam popravi perilicu za pranje rublja. Muškarac Rak ima silnu potrebu zaštititi one koje voli i to vam je siguran znak da misli s vama ozbiljno.

LAV

Zagrijani ste za Lava? Ne bi trebalo biti teško doznati je li i on lud za vama. Njegovo hrabro srce naprosto hrli prema objektu svoje žudnje i to nimalo ne skriva. Ne samo da ćete to primijetiti vi, nego i svi oko vas. Ne samo da će vam reći kako se osjeća u vašoj blizini, nego neće ni škrtariti na komplimentima. Vrlo je strastven kad se zaljubi, njegova pažnja, darovi i zagrljaji jasno će vam pokazati da ste mu prva i jedina. Dopustite mu da vas osvaja i bori se za vaše srce, nemojte odmah pokleknuti, no pokažite mu isto tako da vam se sviđa. Dodatno ćete osnažiti njegovu hrabrost i samopouzdanje te ga potaknuti da se još više trudi oko vas. Lijepo je biti u centru njegove pažnje, a da ste tamo smješteni, to vam sigurno neće promaknuti.

DJEVICA

Njegove namjere nemojte prosuđivati po velikim i strastvenim izjavama ljubavi. To kod njega ne postoji, barem ne na početku. On je rezerviran i pažljivo ulazi u igru ljubavi. Zapravo, za njega ljubav uopće nije igra, zato on sve shvaća ozbiljno. Mogao bi vam se čak činiti i neodlučan zbog toga jer nije poduzeo ništa konkretnije, no to samo znači da vas želi prije toga dobro upoznati, odnosno da misli ozbiljno! Ako vam nakon prvog susreta predloži seks, znajte da će na tome sve i ostati. No izvodi li vas van, poklanja vam pozornost, pažljivo vas sluša dok govorite, zainteresiran je za sve ono što vam se događa, vaša veza samo što nije započela. Isprva vam neće pokazivati osjećaje, no to što se javlja svaki dan i što vas često želi vidjeti, znak je da ste mu posebni.

Foto: dreamstime

VAGA

Želite znati misli li ozbiljno s vama? To ne bi trebalo biti teško otkriti. Budući da je u horoskopu Vaga znak partnerstva, a vladar je Venera, planet ljubavi, riječ je o osobi koja drži do veze i zna biti jako romantičan. On je zaljubljen u ljubav i kad vas istinski želi to će mu ‘pisati’ na licu. Bit će jako pristojan, uglađen, šarmantan, pazit će da vam ugodi, da se u njegovoj blizini osjećate opušteno. Uputit će vam jedan od svojih neodoljivih osmijeha, oči će mu sjajiti, obasut će vas komplimentima, pisat će vam lijepe poruke, iznenaditi čokoladom ili prekrasnim buketom cvijeća. Njegova zaljubljenost u vas izazvat će zavist vaših prijateljica jer tretman kakav vam on pruža ne viđa se tako često.

ŠKORPION

Ušli ste u igru sa Škorpionom, a ne možete pročitati njegove namjere? Gledajte kako vas promatra. Ako vas skida pogledom, upućuje vam strastvenu pozornost, nekako se uvijek stvori u vašoj blizini dok ste vani s prijateljicama, znajte da vas je odabrao. Dobro je znati da imate posla s najintenzivnijim znakom zodijaka i kad vas počne zavoditi bit će vam sve jasno. Neće vas puštati na miru. Uvijek će imati neku novu ideju i plan vezan uz vaš izlazak i druženje. On kad flertuje, misli ozbiljno. Njegova prisutnost, dosljednost i upornost slat će vam nedvosmislene poruke. Ako još pritom pokaže i nešto ljubomore ili posesivnosti, znajte da ste samo njegovi.

STRIJELAC

Dovoljno je potražiti blještavilo u njegovu oku i osmijeh na licu. Jedva će čekati da s vama podijeli neku novu avanturu, da vam ispriča svoje planove za budućnost, upozna vas sa svim onim što je dosad iskusio u životu. Nasmijavat će vas, možda i vrlo brzo pozvati na izlet ili kraće putovanje. Kad doživite taj trenutak, znajte da vjerojatno misli ozbiljno. On ide za novim prilikama, vodi ga impuls, ne razmišlja puno unaprijed, stoga mu se pridružite slobodno i nesputano u pustolovini zvanoj život i ne gradite velike planove unaprijed, to ga opterećuje. I znajte da njegova pozornost možda neće biti konstanta. To ne znači da mu nije stalo, nego da je trenutačno neko novo iskustvo zaplijenilo njegov interes. Vratit će se, budite strpljivi.

Foto: 123RF

JARAC

S njim ne očekujte romantiku i nježnost. On je vrlo pragmatičan i racionalan. Ako mu je stalo do vas, neće vas obasipati poklonima, ali će vas izvesti u najbolji restoran u gradu ili vam više pričati o sebi nego što to inače čini. Možda ćete imati dojam da je prvi ‘dejt’ više nalikovao poslovnom sastanku, no to je Jarac. On ide oprezno i promišljeno. Promatra i procjenjuje, a tek kad je siguran, počinje pokazivati i emocionalnu stranu svoje prirode. Da misli ozbiljno s vama, vidjet ćete i po tome što vas tijekom prvih nekoliko izlazaka neće ozbiljnije dotaknuti, samo ovlaš i ‘slučajno’. Promatrajte koliko je daleko spreman ići kako bi vas impresionirao. Kad vas zapita što želite od veze i kako vidite svoju budućnost, znajte da vas je već izabrao.

VODENJAK

Kad je riječ o romantici, teško je Vodenjaka pročitati. On živi po svome i očekuje od partnerice da čini isto. No koliko god se doimao vjetropirasto i ponekad neozbiljno, kad nešto zaista želi, Vodenjak će učiniti sve da bi to i dobio. No prije toga će vas dobrano zbuniti. Primjerice, pozvat će vas na zabavu, a tijekom večeri pričati sa svima, a najmanje s vama. Zaboravite na klasične izlaske, kao što su romantična večera u restoranu ili izlazak u kino. Muškarac ovog znaka je prilično nekonvencionalan i ako je zaljubljen u vas, potrudit će se kako bi vas iznenadio. Primijetite li da voli razgovarati s vama, da vam se mobitel usijao u ruci, da brzinska kava potraje i dva sata, znajte da uživa u vašem društvu. I kad je zaljubljen, budite sigurni, neće biti nasrtljiv, dapače mogao bi isprva igrati igru nedostupnosti s ciljem da vas još više zainteresira.

Foto: Dreamstime

RIBE

Ako ste se upleli u njegovu mrežu, a ne znate je li on u vašoj, vrlo brzo bi vam trebalo sve postati jasno. Riječ je o osjećajnom i romantičnome muškarcu koji kad je zaljubljen slabo spava, samo razmišlja o vama i jedva čeka jutro kako bi vam čuo glas ili vam poslao poruku. Pokazat će i veliku brižnost i suosjećanje kad mu ispričate neko svoje teško iskustvo iz prošlosti, dobit će poriv da vam nekako pomogne, osobito ako trenutačno prolazite kroz probleme. On će dati sve kako bi se uskladio s vašim potrebama i osjećajima, do te mjere da je spreman i zanemariti sebe. Koliko ste mu privlačni, pročitat ćete u njegovim očima. Promatrat će vas netremice i znat ćete... Zaljubljenost mu piše na čelu.