Je li zdravije spavati bez gaćica? Liječnici objasnili što je bolje

Ginekologinja Jennifer Lincoln objašnjava da, sa zdravstvene strane, ne postoji medicinska potreba da osoba uvijek nosi donje rublje. Ipak, ono ima praktičnu ulogu.

Primjerice, ako hlače trljaju kožu te izazivaju nelagodu, bol ili oštećenja kože, donje rublje može pružiti dodatnu zaštitu.

Profesor anatomije Adam Taylor dodaje da donje rublje štiti odjeću od normalnog vaginalnog iscjetka. Također upozorava da se traperice i druge hlače često peru rjeđe od donjeg rublja, pa potencijalno mogu prenijeti bakterije natrag prema intimnom području.

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Ako ga nosite, materijal je važan

Stručnjaci posebno izdvajaju pamuk. Ako osoba nosi donje rublje, preporučuje se da barem dio koji dolazi u dodir s intimnim područjem bude izrađen od pamuka.

Foto: Lisca

Istraživanje iz 2019. godine pokazalo je da su žene koje su nosile donje rublje od materijala koji nije pamuk imale veću učestalost gljivičnih infekcija od žena koje su nosile pamučno rublje.

Ginekologinja Alyssa Hamlin objašnjava da je pamuk prozračniji materijal, omogućuje bolji protok zraka i smanjuje nakupljanje vlage.

Sintetički materijali poput najlona mogu zadržavati vlagu te stvarati toplo i vlažno okruženje u kojem se gljivice poput kandide lakše razmnožavaju.

A što je sa spavanjem bez gaćica?

Kada je riječ o odlasku u krevet, liječnici kažu da je odluka uglavnom stvar osobne preferencije.

Spavanje bez donjeg rublja može imati određene prednosti jer tijekom sna postoji manja vjerojatnost da će intimno područje biti izloženo trenju, znoju i iritacijama koje se mogu pojaviti tijekom dana.

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Bez dodatnog sloja tkanine koža i okolno tkivo dobivaju više zraka, što može smanjiti zadržavanje vlage.

Manje vlage pak znači manje povoljne uvjete za razvoj mikroorganizama, a može pomoći i održavanju prirodne vaginalne mikroflore i odgovarajućeg pH.

Nema jednog pravila za sve

To ipak ne znači da bi svaka žena trebala spavati bez donjeg rublja. Ako vam je ugodnije nositi ga, stručnjaci savjetuju prozračno i dovoljno široko pamučno rublje.

Najvažnije je izbjeći uske i neprozračne materijale koji zadržavaju toplinu i vlagu te mogu uzrokovati trenje ili iritaciju. Klinika Mayo također među savjetima za osobe sklone iritaciji vulve navodi pamučno rublje, izbjegavanje uske odjeće te spavanje bez donjeg rublja kao jednu od mogućnosti.

Dakle, odlazak u krevet bez gaćica nije nužan za zdravlje, ali nekim osobama može pružiti veću udobnost i smanjiti vlagu i iritaciju. Ako ipak radije spavate u donjem rublju, liječnici preporučuju da ono bude čisto, široko i prozračno.