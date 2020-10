Jebešbreg u Zagrebu: Mitski brijeg s vrlo posebnom pričom

Brijeg kod kapele Majke Božje Snježne na Sljemenu dobio je, navodno, ime po mladiću kojem je djevojka obećala malo strasti ako ju ponese na brdo, što je on učinio, pa - umro

<p>'U Zagrebačkoj gori, kod kapele Majke Božje Snježne jedan breg se zove Jebešbreg. To je blizu Čučerja. Priča se da se zove tako jer je neki momak išel s pucom s proščenja. Putem su se napili i dečko je pital pucu da mu da. A ona je rekla da će mu dati ako ju ponese na taj breg. Ali se je zmučil s pucu na leđima i kad je došel na breg, del ju je na zemlu i on je hmrl.<br/> Zato se zove Jebešbreg'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo polazne stanice Žičare Sljeme</p><p>Legenda je to za koju nisu čuli ni mnogi stanovnici Čučerja, pokazalo se u razgovoru s Antom Kordunom, predsjednikom Hrvatskog kulturno prosvjetnog društva Bosiljak iz Čučerja, pa će mnogima vjerojatno biti zanimljivo pročitati moguće porijeklo legende: </p><p>- Legenda ima motiv koji se pojavljuje u mnogim pričama iz vjerovanja o vješticama. One su se, naime, povremeno sastajale, pa su na tom putu trebale prijevoz. Tada bi zavodile muškarce, koje su pretvarale u konje i magarce i na njihovim leđima dolazile na cilj, ili bi zavodile muškarce i tražile od njih da ih prenesu. To je uobičajen motiv tih vjerovanja - kaže Martina Findrik, magistra povijesti i voditeljica Gornjogradskih coprnica.</p><p>Vještice su, dodaje, u vjerovanjima često spominjane kao netko tko zavodi, začara i uvlači se u mozak, kako bi navele muškarca da ih prenese. Obično bi se najprije nekoliko njih sastajalo na udaljenijim mjestima, pa bi zajedno putovale do mjesta sastanka. </p><p>- Obično bi to bilo neko raskrižje, gradska vrata ili brijeg. Tako se u legendama gotovo svakog kraja u kojem su zabilježena vjerovanja u vještice spominje neki brijeg kao njihovo sastajalište. Zapisi o tome mogu se pratiti u spisima od 17. do 18. stoljeća i u ovim našim krajevima - pojašnjava sugovornica. </p>