Jedan od 5 u svijetu: Izliječili su pacijenta od HIV-a i leukemije!

Ovo su rezultati 60-mjesečnog praćenja muškarca kod kojeg je utvrđeno da više nema humanu imunodeficijenciju infekcije virusom tipa 1 (HIV-1) nakon podvrgavanja transplantaciji hematopoetskih stanica (HCT) za liječenje akutne mijeloične leukemije (AML), stoji u izvještaju New England Journal of Medicine.

Radi se o Paulu Edmondsu (68) iz Kalifornije u SAD-u u čijem tijelu nema tragova HIV-a i raka krvi (leukemije) pet godina nakon što mu je izvršena transplantacija matičnih stanica koje su njegovo tijelo riješile obje bolesti. Nije se radilo o običnim matičnim stanicama, već su liječnici tražili donora s genetskom mutacijom otpornom na HIV, i uspjeli su u tome.

Sve je počelo 1988. godine kada su Paulu dijagnosticirali AIDS. Bilo je to vrijeme kada je virus često bio smrtna presuda za mnoge homoseksualce. Gledao je kako mnogi njegovi prijatelji umiru i mislio da se ni on neće izvući.

Podvrgnut je liječenju od raka terapijom matičnim stanicama, koja uključuje zamjenu matičnih stanica oštećenih kemoterapijom zdravim stanicama dobivenim od donora. Liječnici su za na njega pronašli donora s genetskom mutacijom otpornom na HIV. Željeli su vidjeti mogu li ponoviti uspjeh kao kod prethodnih pacijenata koji su se na ovaj način izliječili od HIV-a i raka.

Naime, Paul je jedan od samo petorice ljudi na svijetu koji su zahvaljujući ovakvom liječenju pobijedili obje bolesti, a on je najstariji od njih.

- Izuzetno sam zahvalan i ne mogu im dovoljno zahvaliti što su me spasili - rekao je Paul misleći na tim liječnika iz klinike City of Hope u Kaliforniji koji su ga spasili.

Inače, matične stanice su posebne ljudske stanice sa sposobnošću razvijanja u mnogo različitih vrsta stanica, kao što su mišićne stanice ili moždane stanice. Zdrave krvotvorne matične stanice donora sa sličnim genima presađuju se u pacijenta gdje mogu početi stvarati krv u kojoj nema raka.

Kod Paula se nakon dijagnoze HIV-a pojavila leukemija što je uobičajeno kod takvih pacijenata, jer im je imunološki sistem jako oslabljen pa su pogodno tlo za razvoj raznih bolesti, poput raka krvi.

Kratka kronologija njegovog liječenja

Brzo nakon dijagnoze 2018. godine Paul je krenuo na kemoterapiju. Trebala su mu tri ciklusa da dođe do remisije, bilo je to u siječnju 2019. Mjesec dana kasnije primio je matične stanice koje su imale dvije kopije rijetke genetske mutacije nazvane CCR5 delta-3, koja ljude čini otpornima na HIV. Samo jedan do dva posto populacije na svijetu ima ovu mutaciju.

Naime, HIV koristi receptor CCR5 da uđe i napadne imunološki sustav, ali mutacija CCR5 sprječava prodiranje virusa na ovaj način.

U ožujku 2021. godine prestao je uzimati lijekove protiv HIV-a, a potom je odlazio jednom tjedno na provjeru razine HIV-a kako bi liječnici bili sigurni da se virus nije vratio. Nakon svakog testiranja vijesti su bile dobre - virusa nije bilo.

- Ovaj slučaj pokazuje da je moguće postići remisiju od HIV-a i u starijoj dobi te nakon dugogodišnjeg života s tom bolešću. Također, remisija se može postići režimom nižeg intenziteta od terapije koju su primila četiri druga pacijenta koja su, također, u remisiji od HIV-a i raka - pojasnila je dr. Jana Dickter, klinička profesorica u Odjelu za zarazne bolesti Klinike City of Hope.

- Kako ljudi s HIV-om nastavljaju živjeti dulje, bit će više mogućnosti za personalizirane tretmane. Nevjerojatno je da pacijenti kojima transplantacija matičnih stanica pomaže u liječenju raka, istovremeno pomaže ući u remisiju od HIV-a - dodala je.

Slučaj je prokomentirao i njezin kolega dr. Stephen Forman, profesor na Odjelu za hematologiju i transplantaciju hematopoetskih stanica.

- Naši istraživači rade na stvaranju matičnih stanica koje imaju genetsku mutaciju koja ih čini prirodno otpornima na HIV - rekao je, a prenosi Daily Mail.

Izliječili su prvu ženu od HIV-a pomoću stanica novorođenčeta 2022.

Prije dvije godine smo pisali o slučaju neimenovane žene srednjih godina, oboljele od HIV-a i leukemije. Ona je primila revolucionaran tretman koji uključuje matične stanice iz krvi pupčane vrpce. Američki liječnici ubrizgali su joj krv iz pupčane vrpce koja se inače koristi za liječenje akutne mijeloidne leukemije, oblika raka koji se razvija u u koštanoj srži. Nakon 14 mjeseci više nije bilo tragova virusa u krvi, a leukemija je otišla u remisiju.

Ona je tada bila prva žena i treća osoba na svijetu koja je primila ovakav tretman. Istraživači iz New York Presbyterian Weill Cornell medicinskog centra u New Yorku vodili su studiju i podijelili svoje nalaze tijekom Konferencije o retrovirusima i oportunističkim infekcijama u Denveru.

- Žena, koja je odlučila ostati anonimna, među prvima je primila novu metodu transplantacije pomoću krvi iz pupkovine, obogaćene mutacijom koja blokira ulazak HIV-a u njezine stanice. Također je primila djelomično podudarajuće krvne matične stanice od rođaka u prvom koljenu; roditelja, potomstva ili brata i sestre, dok je liječenje krvlju iz pupkovine djelovalo kroz njezin obnovljeni imunološki sustav - pojasnio je 2022. godine dr. Koen van Besien, direktor za usluge transplantacije u Weill Cornell Medicine.

- Samo 14 mjeseci nakon transplantacije njezina krv ne pokazuje tragove virusa. Osim toga, uspješna terapija dovela je i do remisije leukemije koju je razvila u ožujku 2017. godine zbog infekcije HIV-om. Znanstvenici vjeruju kako bi krv iz pupkovine od novorođenčadi mogla biti prilagodljivija od matičnih stanica odraslih ljudi - dodao je.

Dr. Steven Deeks, predavač o AIDS-u na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu, koji nije bio uključen u studiju, impresioniran je rezultatima.

- Postoji nešto čarobno u tim stanicama i moguće nešto magično u krvi iz pupkovine. U usporedbi s transplantacijama pomoću tipičnih odraslih matičnih stanica, koje su izliječile dva muškarca od HIV-a nakon drastičnog oporavka, stanice krvi iz pupkovine su daleko pristupačnije većem broju pacijenata, posebno ljudima različitih rasa. Za razliku od tradicionalnih transplantacija koštane srži, u slučaju korištenja krvi iz pupkovine omogućuje se da transplantaciju dobiju i pacijenti koji se samo djelomično podudaraju s krvnom grupom - rekao je.

'U ljudskom organizmu postoje tri izvora matičnih stanica'

Matična stanica svakog tkiva ona je stanica iz koje mogu nastati sve njegove stanice. Najpoznatija je i najdostupnija krvotvorna matična stanica (KMS) koja obnavlja krvotvorno tkivo. Iz nje nastaju eritrociti, stanice koje prenose kisik; leukociti, stanice koje služe za obranu organizma; i trombociti, stanice koje sprečavaju nastanak krvarenja. U ljudskom organizmu postoje tri izvora tih stanica: koštana srž, periferna krv i krv iz pupkovine, pojasnili su u Banci krvi iz pupkovine koja djeluje u sklopu Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

- Krvotvorne matične stanice primjenjuje se u liječenju hematoloških bolesti, kao što su leukemije i limfomi, teška zatajenja koštane srži (aplastična anemija) i teški oblici zatajenja imunosnog sustava (imunodeficijencija). Nakon primjene kemoterapije i prethodne pripreme matične se stanice putem periferne krvi infundira bolesniku te se tako bolesnu koštanu srž zamijeni zdravom. Sposobnost tih stanica da pomognu obnavljanju drugih stanica i tkiva otkrivena je nedavno, što će možda otvoriti nove mogućnosti u liječenju mnogih bolesti (tzv. regenerativna medicina), kao što su infarkt miokarda, oštećenja kralježnične moždine, moždani infarkt ili Alzheimerova bolest. Danas su najintenzivnija istraživanja usmjerena upravo na to područje te je na njemu moguće očekivati veliki napredak - pojasnili su.

- Najmlađe su stanice embrionalne matične stanice, koje mogu dati svaku stanicu našeg tijela. Može ih se dobiti samo iz fetusa te ih se zbog etičkih prijepora ne primjenjuje u liječenju. Odrasle (adultne) matične stanice nalaze se u tkivima djece i odraslih i već su usmjerene prema određenom tkivu. Najdostupnije su krvotvorne matične stanice iz koštane srži ili periferne krvi, na primjer matične stanice koštane srži i periferne krvi. Krvotvorne matične stanice iz pupkovine cirkuliraju u fetalnoj krvi, predstavljaju mlađi oblik od one u odraslom organizmu i imaju veći biološki potencijal - dodali su.