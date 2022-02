Neimenovana žena srednjih godina, oboljela od HIV-a i leukemije, primila je revolucionaran tretman koji uključuje matične stanice iz krvi pupčane vrpce. Američki liječnici ubrizgali su joj krv iz pupčane vrpce koja se inače koristi za liječenje akutne mijeloidne leukemije, oblika raka koji se razvija u u koštanoj srži. Kažu da nakon 14 mjeseci više nema tragova virusa u krvi, a leukemija joj je u remisiji.

POGLEDAJTE VIDEO Obitelj iz Dalmacije živi s HIV-om:

Ona je prva žena i treća osoba na svijetu koja je primila ovakav tretman. Istraživači iz New York Presbyterian Weill Cornell medicinskog centra u New Yorku vodili su studiju i podijelili svoje nalaze tijekom Konferencije o retrovirusima i oportunističkim infekcijama u Denveru, prenosi New York Times.

- Žena, koja je odlučila ostati anonimna, među prvima je primila novu metodu transplantacije pomoću krvi iz pupkovine, obogaćene mutacijom koja blokira ulazak HIV-a u njezine stanice. Također je primila djelomično podudarajuće krvne matične stanice od rođaka u prvom koljenu; roditelja, potomstva ili brata i sestre, dok je liječenje krvlju iz pupkovine djelovalo kroz njezin obnovljeni imunološki sustav - pojasnio je dr. Koen van Besien, direktor za usluge transplantacije u Weill Cornell Medicine.

- Sada, samo 14 mjeseci nakon transplantacije, njezina krv ne pokazuje tragove virusa. Osim toga, uspješna terapija dovela je i do remisije leukemije koju je razvila u ožujku 2017. godine zbog infekcije HIV-om - dodao je.

- Znanstvenici vjeruju kako bi krv iz pupkovine od novorođenčadi mogla biti prilagodljivija od matičnih stanica odraslih ljudi - rekao je dr. Koen van Besien.

'Postoji nešto čarobno u tim stanicama'

Dr. Steven Deeks, predavač o AIDS-u na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu, koji nije bio uključen u studiju, impresioniran je rezultatima.

- Postoji nešto čarobno u tim stanicama i moguće nešto magično u krvi iz pupkovine. U usporedbi s transplantacijama pomoću tipičnih odraslih matičnih stanica, koje su izliječile dva muškarca od HIV-a nakon drastičnog oporavka, stanice krvi iz pupkovine su daleko pristupačnije većem broju pacijenata, posebno ljudima različitih rasa - rekao je dr. Deeks.

- Za razliku od tradicionalnih transplantacija koštane srži, u slučaju korištenja krvi iz pupkovine omogućuje se da transplantaciju dobiju i pacijenti koji se samo djelomično podudaraju s krvnom grupom - dodao je.

Više od polovice oboljelih od HIV-a su žene, od 38 milijuna slučajeva u svijetu, no samo je 11 posto njih je zastupljeno u kliničkim ispitivanjima za lijek.

Procjenjuje se da 73 posto oboljelih od HIV-a prima tradicionalno liječenje, pretežno antiretrovirusnim lijekovima, što je nekim pacijentima pomoglo da dođu u remisiju. Međutim, u rijetkim i ekstremnim slučajevima opcija je transplantacija koštane srži, ali ona je skupa i invazivna te sama po sebi predstavlja velike rizike, napominju stručnjaci.

Prvi i drugi pacijent koji su izliječeni od HIV-a

Jedan od njih je tzv. 'Berlinski pacijent', muškarac imena Timothy Ray Brown koji je pobijedio HIV prije 12 godina, no 2020. godine je umro od raka. Drugi pacijent je Adam Castillejo, koji je javno progovorio o svojem liječenju 2019. godine.

Njih obojica su primili transplantaciju koštane srži od odraslih darivatelja koji su nosili mutaciju koja blokira HIV infekciju. Osim što je u konačnici ova metoda iskorijenila bolest, cijeli postupak nije bio nimalo bezazlen. Naime, Timothy Ray Brown je umalo preminuo kada su stanice koštane srži donora napale njegovo tijelo, što se naziva - bolest transplantata protiv domaćina. Adam Castillejo je pretrpio gubitak sluha i borio se s više infekcija prije nego.

Spomenuta žena imala je sasvim drugačiji put liječenja tretmanom krvi iz pupkovine. Ona je napustila bolnicu 17. dana nakon zahvata i nije razvila tešku infekciju, napomenuli su njezini liječnici u Weill Cornellu.

- Procjenjujemo da bi godišnje u SAD-u otprilike 50 pacijenata moglo imati koristi od ovog postupka. Sposobnost korištenja djelomično usklađenih transplantata krvi iz pupkovine uvelike povećava vjerojatnost pronalaska odgovarajućih darivatelja za takve pacijente - rekao je dr. Koen van Besien.