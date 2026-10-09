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Jedan vodič za cijeli život: Evo kada se treba obavezno cijepiti

Piše 24sata,
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Jedan vodič za cijeli život: Evo kada se treba obavezno cijepiti
Foto: Canva/24sata
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Kroz različite životne dobi mijenja se i raspored cijepljenja, pa nije uvijek lako znati što smo već primili, a što nas tek čeka. Zato smo na jednom mjestu izdvojili najvažnija obvezna cijepljenja

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Od prvih dana života pa sve do odrasle dobi, cijepljenje je važan dio zaštite od niza zaraznih bolesti. Neka se cjepiva primaju već u rodilištu, druga tijekom prve godine života, a dio se kasnije ponavlja kroz docjepljivanja.

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Cjepivo VIDEO
Cjepivo | Video: KanalRi

Prvo cjepivo koje većina beba dobiva jest ono protiv tuberkuloze (BCG). Tijekom prve godine slijede cjepiva koja štite od više bolesti odjednom - među njima su difterija, tetanus, hripavac, dječja paraliza, Hib i hepatitis B, a djeca se cijepe i protiv pneumokoka.

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Nakon navršene prve godine na rasporedu su cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MO-PA-RU), dok se u predškolskoj i školskoj dobi provode dodatna cijepljenja i docjepljivanja. U osnovnoj školi djeca dobivaju, među ostalim, docjepne doze protiv difterije, tetanusa, hripavca i dječje paralize, a u završnim razredima slijedi i docjepljivanje cjepivom s manjom dozom protiv difterije, tetanusa i hripavca.

Što se cijepi u kojoj dobi, koja cjepiva treba primiti i kada je vrijeme za docjepljivanje, pogledajte u našoj infografici.

Foto: 24sata

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