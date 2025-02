Jedan znak koji nepogrešivo otkriva da ste pred prekidom

Na društvenim mrežama često se vode rasprave o tome koji su signali da veza neće dugo trajati. Jedan korisnik Reddita podijelio je savjet koji je čuo od bračne savjetnice s više od 20 godina iskustva: "Ako jedan partner pokazuje prezir prema osjećajima onog drugog – gotovo je!".

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

No što to točno znači? Prezir se ne mora iskazivati otvorenim sukobima ili teškim riječima – on se često pojavljuje u obliku suptilnih ponašanja, poput podcjenjivačkih komentara, sarkazma koji vrijeđa, ismijavanja ili emocionalnog distanciranja. Kad nestane međusobnog poštovanja i razumijevanja, teško je ponovno izgraditi bliskost i povjerenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Borna i Kaya | Video: KanalRi

Druge situacije koje mogu signalizirati kraj veze

Ako niste sigurni je li vaša veza u ozbiljnoj krizi, obratite pažnju na sljedeće znakove.

Gubite interes za partnera

Ako vam postaje svejedno hoćete li provoditi vrijeme zajedno, raspravljati o problemima ili održavati fizičku bliskost, to može biti signal da se emocionalno udaljavate.

Foto: thinkstock

Neprestano se svađate o istim stvarima

Sukobi su normalni u svakoj vezi, no ako se iznova vrtite oko istih tema bez ikakvog napretka, možda se suočavate s dubljim neslaganjem koje nije lako riješiti.

Tražite potvrdu od drugih da trebate prekinuti

Ako se često obraćate prijateljima s pitanjem: "Misliš li da bismo trebali prekinuti?", vjerojatno ste već donijeli odluku, ali trebate dodatnu sigurnost.

Maštate o životu bez partnera

Ako se sve češće zamišljate kako ponovno živite sami ili ulazite u novu vezu, to može biti znak da podsvjesno već tražite izlaz.

Pojava osjećaja prema nekome drugome

Ako primijetite da vašu emocionalnu ili fizičku pažnju privlači netko drugi, to može značiti da su vaše potrebe u trenutnoj vezi nezadovoljene.

Kako donijeti odluku?

Prekid nije laka odluka, ali ostanak u vezi koja vam ne donosi sreću također može biti štetan. Ako prepoznajete navedene znakove, možda je vrijeme da iskreno razgovarate s partnerom i razmislite o budućnosti vaše veze.

Foto: Fotolia

Važno je ne donositi odluku ishitreno, već si dati vremena za introspekciju.

Postavite si nekoliko pitanja:

Jesam li sretan/sretna u ovoj vezi?

Osjećam li se poštovano i voljeno?

Vidim li ovu osobu kao dio svoje budućnosti?

Ako su odgovori negativni, možda je došlo vrijeme da krenete dalje. Svaki kraj donosi novu priliku za rast i sreću – bilo kroz rad na sebi ili kroz odnos koji će vam više odgovarati, piše Ladbible.