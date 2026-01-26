Jedna robna kuća, tisuće uspomena: Oproštaj od NAME uz veliku rasprodaju

Povodom zatvaranja nakon više od 140 godina, robna kuća NAMA u Ilici zatvara svoja vrata i simbolično zaključuje jedno od najvažnijih poglavlja zagrebačke svakodnevice. Tim povodom organizirana je velika rasprodaja, posljednja prilika za kupnju na mjestu na kojem su generacije Zagrepčana birale prve kapute, školske torbe, božićne darove i sitnice koje su obilježavale život grada
NAMA nije bila samo trgovina, bila je susretište, orijentir, dio gradske rutine i kolektivne memorije
Dok se izlozi prazne, a hodnici utihnu, u našoj galeriji vraćamo se u njezine najslavnije dane i prisjećamo se vremena kada je robna kuća u Ilici diktirala ritam špice, mode i svakodnevice Zagreba.
Priča o NAMA-i započela je davne 1879. godine, kada su Karl Kastner i Hermann Öhler otvorili malu trgovinu iz koje će kasnije izrasti jedna od najvažnijih robnih kuća u ovom dijelu Europe.
Smještena u samom srcu grada, na Ilici, NAMA je desetljećima bila simbol modernog Zagreba, mjesta na kojem se kupovalo, ali i promatralo, susretalo i pripadalo.
Nakon Drugog svjetskog rata postaje Narodni magazin – NAMA, a s vremenom i nezaobilazna točka gradskog života.
Za mnoge je bila prva velika robna kuća u koju su ušli, prostor u kojem se osjećao duh vremena, od mode i tehnike do kućanskih potrepština i dječjih igračaka.
Subotnja špica gotovo je nezamisliva bez prolaska kroz njezina vrata, baš kao i blagdani bez gužve pred izlozima.
Tijekom zlatnih desetljeća NAMA je diktirala trendove i širila se diljem Zagreba i Hrvatske, zapošljavajući tisuće ljudi i stvarajući osjećaj sigurnosti i kontinuiteta.
Izlozi su se pamtili, prodavači poznavali stalne kupce, a svaka kupnja imala je i svoju malu priču.
No godine su donijele promjene, tržište se preselilo u trgovačke centre, navike su se promijenile, a robna kuća koja je nekad bila ispred vremena postupno je ostajala sama u utrci s novim ritmom grada.
Danas, dok se police prazne i svjetla se polako gase, završava era koju je teško svesti samo na kvadrate i promet.
Povodom zatvaranja kultne robne kuće, od 26. siječnja do 13. veljače 2026. godine u NAMI se održava velika rasprodaja asortimana, posljednja prilika da se kupi nešto s police mjesta koje je stoljećima bilo centar zagrebačke kupovine i susreta.
Posjetitelje očekuju popusti do 30 % na veliki dio ponude, koji se obračunava na blagajni. Ipak, popusti se ne odnose na već snižene i akcijske artikle, obuću, poklon-bonove, duhanske proizvode, bonove za mobitel...
Na izlozima i u komunikaciji NAME simbolično se pojavljuje motiv slomljenog plavog srca, kao znak zahvalnosti građanima Zagreba za dugogodišnju vjernost i istinski oproštaj od jedne od najpoznatijih trgovina u Hrvatskoj.
Rasprodaja, koja se proteže kroz nekoliko tjedana, nije samo prilika za kupnju, ona je i posljednja šansa da se osjeti duh atmosfere ovog kultnog mjesta, da se dotaknu police kojima su prolazile generacije i da se oprosti od prostora koji je desetljećima bio srce Ilice.
