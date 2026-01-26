Obavijesti

KRAJ JEDNE PRIČE

Jedna robna kuća, tisuće uspomena: Oproštaj od NAME uz veliku rasprodaju

Povodom zatvaranja nakon više od 140 godina, robna kuća NAMA u Ilici zatvara svoja vrata i simbolično zaključuje jedno od najvažnijih poglavlja zagrebačke svakodnevice. Tim povodom organizirana je velika rasprodaja, posljednja prilika za kupnju na mjestu na kojem su generacije Zagrepčana birale prve kapute, školske torbe, božićne darove i sitnice koje su obilježavale život grada
NAMA nije bila samo trgovina, bila je susretište, orijentir, dio gradske rutine i kolektivne memorije | Foto: privatna arhiva
