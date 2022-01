Ako predugo gledate u ekran, to može utjecati na to koliko često trepćete, a ako manje trepćete, to može dovesti do suhih očiju. Sjednite ili stanite uspravno. Neka ramena budu opuštena i trepćite vrlo brzo 10-15 sekundi

Iako korištenje računala neće štetiti očima, cjelodnevno gledanje u ekran pridonijet će naprezanju očiju ili umornim očima. Naprezanje očiju ili umor očiju uobičajeno je stanje koje može uzrokovati bol, zamagljen vid, glavobolje i poteškoće s koncentracijom. Iako obično nije ozbiljno, može biti neugodno. POGLEDAJTE VIDEO: Budući da se naše vrijeme pred ekranom uvijek povećava, važno je poduzeti korake kako bismo zaštitili svoj vid i smanjili ove neugodne simptome. Ovih pet jednostavnih vježbi mogu pomoći smanjiti naprezanje očiju i umor očiju, kažu stručnjaci. 1.Trljanje dlanovima Snažno trljajte ruke jedna o drugu 10 sekundi kako biste stvorili toplinu i energiju između dlanova. Nježno stavite dlanove preko očiju i zatvorite oči. Uzmite nekoliko dubokih udisaja i dužih izdaha dok se počnete opuštati. Osjetite kako toplina i tama počinju polako umirivati ​​i topiti svaku napetost u stražnjem dijelu očiju. Pustite ruke da se tamo odmore dok toplina polako ne nestane. 2. Trepćite Ako predugo gledate u ekran, to može utjecati na to koliko često trepćete, a ako trepćete manje, to može dovesti do suhih očiju. Sjednite ili stanite uspravno. Neka ramena budu opuštena, vrat ispravljen i gledajte naprijed. Trepćite vrlo brzo 10-15 sekundi. Nježno dopustite očima da se zatvore, slegnu i omekšaju. Primijetite kako se osjećate vezano za svoje oči. Pokušajte ponoviti barem jednom svakih sat vremena. 3. Zumiranje Ovo je odlična vježba za oči kada se pokušavate usredotočiti i ojačati očne mišiće. Udobno sjedite. Fokusirajte se na objekt u daljini na nekoliko sekundi. Premjestite fokus na objekt koji vam je bliži i gledajte ga nekoliko sekundi. Premjestite fokus na nešto što vam je blizu poput palca. Okrenite pogled – prvo natrag na srednji objekt, a zatim na udaljeni objekt. Ponovite ovu vježbu nekoliko puta u razdoblju od dvije minute. 4. Kolutanje očima Prevrtanje očima vrlo je učinkovita vježba kada se radi redovito. Može pomoći u jačanju mišića očiju. Sjednite ili stanite uspravno. Neka ramena budu opuštena, a vrat ispravljen i gledajte naprijed. Pogledajte udesno, a zatim polako pogledajte prema stropu. Okrenite oči prema dolje ulijevo, a odatle prema podu. Učinite to u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu, prenosi Metro.