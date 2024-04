Jednostavni glicerin: Genijalni sastojak s niz benefita za kožu

Kao jedan od sastojaka koji podižu nivo vlage u koži, glicerin podržava mekoću lica te je nerijetko prisutan u formulama za ispucalu, suhu i osjetljivu kožu. Poznat je kao sastojak formula za njegu kritičnih dijelova, na primjer laktova i stopala jer izuzetno omekšava kožu. Guste je teksture, iako ga u manjim dozama, u kremama za lice, ne primijetimo.

Pokretanje videa... 01:20 Dermatologinja dr. Vesna Lamer objašnjava što su to hiperpigmentacijske mrlje na koži i kako ih spriječiti i tretirati. | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

- Cosmetic Ingredient Review izvještaj objavio je 2014. godine da je glicerin treći najviše korišteni sastojak u kremama, nakon vode i mirisa - objavio je The National.

Journal of Dermatology 2016. je objavio da je glicerin najbolji mogući humektans (privlači vodu), u tom smislu čak bolji nego hijaluronska kiselina.

Možemo ga koristiti kao masku, kao ovlaživač, u pilingu, kao kremu, a odličan je i kao krema za područje oko očiju te balzam za usne. Možemo ga miješati s mnogo formula, krema i seruma.

Studija iz 2015. objavljena u "Journal of European Academy of Dermatology and Venereology" otkriva da glicerin ima protuupalna svojstva te da smiruje crvenilo kože.

Ostavlja lagani sjaj i snažno hidratizira pa se postavlja kao jedan od atraktivnih načina za postizanje decentnog sjaja. Iako je gust, lako se razmazuje, stoga ga treba u malim količinama.

Jedna od ljekarničkih krema jako popularnih za njegu stopala je kombinacija glicerina i salicilne kiseline.

Mnoge ljekarne koje izrađuju formule po narudžbi koriste glicerin kao čest sastojak u kremama za njegu lica i tijela.

- Volim to što je glicerin idealan za svaki tip kože, paše svima. Istina, ima mnogo sastojaka koji pašu na više tipova kože, no za glicerin nikad nisam čula da je nekome izazvao crvenilo ili alergiju - zaključuje Vasudha Rai. autorica knjige "Glow: Indian Foods, Recipes and Rituals for Beauty, Inside and Out".