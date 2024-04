Promjene na koži: Evo što znače crvenilo, mjehurići ili osip

Koža je čovjekov najveći organ i zapravo je nemoguće da se problemi koji se dogode u tijelu, na duši i u čovjekovoj psihi ne odraze i na koži. To su vrlo česte situacije i mi, dermatolozi, gotovo se svakodnevno susrećemo s promjenama koje nisu samo dermatološke prirode. To mogu biti vrlo raznoliki uzroci i situacije te da bi liječenje bilo uspješno, pacijenta uvijek treba uputiti i na dodatne pretrage kako bi se otklonile određene sumnje, odnosno da se jasno definira koji je uzrok u pitanju jer će i liječenje tako biti uspješnije, odgovara mr. Klaudija Šebetić, dr. med., specijalist dermatologije i venerologije iz Poliklinike Šebetić na pitanje koliko često neke promjene na koži zanemarujemo, a možda ne bismo smjeli. Dodaje kako tu često dosta odmaže 'google doktor', jer se na internetu mogu pronaći na stotine definicija i fotografija koje nam mogu djelovati slično problemu s kojim se suočavamo, što ljude može odvesti u potpuno pogrešnom smjeru. Zato, kada postoji neka promjena na koži koja dugo traje li se često ponavlja, treba posjetiti dermatologa.

- Liječnik će u opširnom razgovoru nastojati što bolje prepoznati što bi moglo biti u pozadini problema. Pritom uvijek treba provjeriti postoje li nasljedne, genetske sklonosti za određene probleme, kao i je li se dogodilo nešto što je moglo potaknuti taj jedan gen, koji je dotad bio miran, da se aktivira. To može biti neka stresna situacija, poput selidbe, gubitka člana obitelji, promjena posla ili nešto drugo. Možda ste promijenili prehrambene navike, krenuli na neku dijetu, uveli intenzivan režim vježbanja ili uopće ne vježbate. Jedno od pitanja može biti i jeste li počeli koristiti neke jače začine koje dotad niste koristili, koristite li neke suplemente ili jeste li možda unijeli u svoj stambeni prostor neku biljku, koja je mogla izazvati reakciju, ili nabavili kućnog ljubimca. Na koncu, znamo da i promjena godišnjeg doba može biti uzrok problema na koži, jer taj organ 'osjeća' promjene vremenskih uvjeta - pojašnjava dermatologinja.

Među najčešćim promjenama s kojima se ljudi danas javljaju dermatologu su akne, dodaje. Nekad smo ih povezivali s tinejdžerskom dobi, danas su česte i u odrasloj dobi, a pacijenti vrlo često sami isprobavaju mnogobrojne kreme i liječniku se jave tek nakon što nema zadovoljavajućih rezultata.

- Drugi čest problem s kožom u današnje vrijeme je rozaceja, kronična upala koja se javlja na licu - ističe sugovornica te dodaje kako u svijetu od rozaceje boluje oko 50 milijuna ljudi.

U razgovoru s pacijentom u tom slučaju treba isključiti neke smetnje probavnog sustava, poput gastritisa, raznih promjena na želučanoj sluznici vezanih uz bakteriju Helicobacter pylori, kiselinu u želucu ili uzimanje određenih lijekova.

- No, rozaceju može potaknuti i boravak na suncu. Ukratko, treba imati na umu da je svaki pacijent poseban na svoj način i da ista terapija neće odgovarati svim pacijentima - priča mr. Šebetić, koja nam je pomogla sastaviti pregled nekih promjena na koži, koje mogu upućivati na ozbiljne zdravstvene probleme.

Duboke i jako izražene bore na licu obično su znak suhe, kože koja nije adekvatno njegovana, ili znak da je riječ o dugogodišnjem pušaču. Povezano je s nedostatkom vitamina C i manjkom kolagena pa može biti i znak slabe gustoće kostiju, koja je također povezana s manjkom kolagena.

- Duboke bore na licu, osim toga, mogu biti povezane s genetikom, pretjeranim izlaganjem suncu, pa i nedostatkom sna, kao i nepravilnom i neredovitom njegom kože lica. Pravilna njega kože uvijek pomaže, pri čemu prvenstveno mislim na kreme s vitaminom C i one koje sadržavaju antioksidanse. Danas su to moderni preparati, koji sadrže zeleni ili bijeli čaj. Bijeli čaj pogotovo utječe na regeneraciju kože jer sadržava brojne antioksidanse, pa je preporučljivo i konzumirati ga.

Crvenilo, osipi

- To je vrlo široko područje dermatologije, postoji nekoliko stotina dijagnoza zbog kojih se može pojaviti crvenilo na koži. Od urtikarije, koja može biti i alergijski odgovor tijela na hranu, lijekove i štošta drugo, do različitih osipa, koji mogu ukazivati na to da se radi o nekim sistemskim problemima, primjerice bolestima jetre, autoimunim bolestima, hepatitisima, pa sve do infektivnih bolesti, koje su praćene visokim temperaturama i općom slabosti.

Opet, crvena fleka na licu u obliku leptira može upućivati na lupus. Kod takve situacije obavezna je imunološka obrada kako bi se utvrdilo je li riječ o sistemskom lupusu, jer postoji i kožni oblik lupusa, tzv. diskoidni lupus, koji je povezan s utjecajem sunca. Doduše, ta vrsta lupusa izgleda malo drugačije, no oba zahtijevaju temeljite pretrage i obradu.

Spider Nevusi su crvene mrlje, koje podsjećaju na paukovu mrežu (crvena točkica u sredini s mrežom kapilara koje se granaju iz nje) i javljaju se na gornjem dijelu tijela, često na licu. Karakteristične su za bolesti jetre.

Suha koža i svrbež

- Suha i blijeda koža povezana je sa slabijim radom štitnjače, odnosno hipotireozom. Nokti mogu postati krhki i lomljivi, a obično se javlja i ispadanje kose. Štitnjača, zapravo, kontrolira jako puno funkcija u tijelu i mnogi dermatološki problemi mogu biti povezani s poremećajem u njenom radu.

Kod svrbeža kože nije svejedno koliko on dugo traje, odnosno je li se relativno brzo povukao. Među uzrocima svrbeža mogu biti i stres, nesanica, kao i atopijski dermatitis, koji se može javiti još u djetinjstvu i uporno ponavljati. Ako svrbež traje duže, svakako zahtijeva ozbiljnu obradu da bi se utvrdilo je li povezan s bolestima nekih organa u tijelu, primjerice bolestima bubrega, štitnjače (i hormonalnim promjenama), problemima s probavom i crijevima, upalnom bolesti crijeva, kao i bolestima jetre, odnosno žuči. Može se javiti po cijelom tijelu, najčešće na trbuhu i gornjem dijelu ekstremiteta, ali i lokalizirano.

Vrlo intenzivan, kao i jako uporan svrbež kože po cijelom tijelu (bez vidljivog osipa, odnosno žarišta) može biti povezan i s nekim malignim promjenama u tijelu pa se radi obrada koja treba isključiti mogućnost paraneoplastičnog sindroma (koji podrazumijeva neobične simptome nekih malignih tumora).

Mrlje i promjene boje

Izrazito blijeda koža lica, blijedi i lomljivi nokti često imaju veze s anemijom, no mogu upućivati i na probleme sa štitnjačom, pogotovo ako ih prati kroničan umor. No, mogu imati veze i s nekim crijevnim bolestima ili ulkusima, zbog kojih se krv gubi iz tijela, pogotovo ako se javljaju i ranice u ustima i oko njih, umor, vrtoglavica, glavobolje...

Staračke pjege (nazivaju se i sunčeve pjege) predstavljaju smeđe mrlje na koži, bez ispupčenja, koje se pojavljuju na dijelovima kože koji su jako izraženi ultraljubičastom (UV) svjetlu. Najčešće su na rukama, vratu, dekolteu i na nogama.

Akantoza ili crna akantoza predstavlja hiperpigmentaciju u obliku smeđih mrlja, koje izgledaju kao baršunasti plak na koži i obično se javljaju ispod pazuha ili na pregibima kože ispod vrata, na unutrašnjoj strani laktova, kao i oko intimnog područja. Često se javljaju kod pretilih osoba, zbog trenja kože na pregibima, pa mogu biti povezane i sa dijabetesom.

Prisutnost masnica ukazuje na krvarenje iz krvnih žila ispod kože, odnosno na slabljenje krvnih žila, što je često kod starijih ljudi, no može biti povezano s prekomjernom uporabom aspirina, nesteroidnih protuupalnih lijekova ili lijekova za razrjeđivanje krvi. No postoji jedan oblik plavičastih promjena, najčešće po koži podlaktica, koji se naziva senilna purpura i ne mora biti povezano s uzimanjem lijekova već s time što je koža u starijoj životnoj dobi tanka, jako fragilna i kod najmanjih udaraca, primjerice kod nošenja nekog tereta, ostaju plavičasti hematomi na podlakticama, koji vrlo sporo prolaze.

Druge promjene

Ksantelazme - žute nakupine masnih stanica oko očiju (na kapcima ili pored nosa) ranije su se često smatrale znakom povišenih masnoća u krvi, no novija istraživanja ukazuju da to ipak nije čest slučaj, odnosno da se mogu javiti i bez toga. Svakako je dobro provjeriti lipidogram, no to može biti i obiteljski nasljedna promjena.

Mjehurići na laktovima, koljenima, stražnjici, leđima, poneka i na licu i vratu, koji mogu svrbjeti i peći, mogu se povezati s celijakijom, alergijom na gluten. Kod celijakije postoji posebna bolest kože kod koje se javljaju sitne točkice po leđima, koje jako svrbe i svakako treba napraviti pretragu na celijakiju, pogotovo ako postoje još neki simptomi - kaže mr. dr. Šebetić.

Crvene, ljuskave, izdignute promjene na koži često su znak psorijaze, kronične bolesti, koja nije zarazna. Može se javiti na pregibima zglobova (koljena, laktovi, mali zglobovi), zatim kao točkasti osip na cijelom tijelu ili onaj oblik koji zahvaća samo dlanove i tabane ili samo vlasište. Ako se na psorijazu 'nadoveže' reumatoidni artritis, najčešće je riječ o promjenama koje se vide na zglobovima te je potrebno i liječenje kod reumatologa.