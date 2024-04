Ulje čajevca super je za masnu kosu, a pomaže i kod prištića

Eterično ulje čajevca pomaže kod problematične kože i bubuljica, a može pomoći i u regulaciji masnoće vlasišta. U najbližoj drogeriji potražite proizvode za vlasište i kosu koji sadrže prirodno ulje čajevca. Ako ne želite eksperimentirati s kupovnim proizvodima, utrljajte nekoliko kapi ulja na vlasište prije šamponiranja.

Pokretanje videa... 01:20 Dermatologinja dr. Vesna Lamer objašnjava što su to hiperpigmentacijske mrlje na koži i kako ih spriječiti i tretirati. | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Ulje čajevca je eterično ulje ekstrahirano iz lišća Melaleuca Alternifolia podrijetlom iz Australije procesom destilacije s parom. To je bezbojna do blijedožuta, bistra, pokretna tekućina s prepoznatljivim aromatičnim, zemljanim mirisom borovine. Danas se ulje čajevca obično nalazi u proizvodima za osobnu njegu i kozmetici, od hidratantnih krema i tonika do sapuna, šampona i bezbroj drugih proizvoda.

Ulje čajevca možete kupiti i samostalno, a idealno je za dodavanje u difuzor ili pomiješano s drugim losionima ili serumima.

Nikad ga nemojte gutati

Bez obzira što Instagrameri ili TikTokeri kažu, nikada nemojte piti ulje čajevca jer to može dovesti do ozbiljnih simptoma. Također izbjegavajte izravan kontakt s područjem oko očiju. Iako se neki ljudi kunu u unos eteričnih ulja, većina medicinskih stručnjaka to smatra opasnom praksom.

Preporučuje se da na internetu provjerite je li proizvod od ulja čajevca prošao HRIPT test, kliničku studiju provedenu na ljudima kako bi se utvrdilo izaziva li proizvod iritiranje.