Jednostavno, fino i zdravo: Isprobajte ovu juhu od rajčice

Ovaj recept za juhu od rajčice vrlo je jednostavan, a okus je okrjepljujući. Okus i samu teksturu će poboljšati dodatak mrkve i slatke crvene paprike. Dobar tek!

<p>Jedna od najboljih stvari kada radite juhu je da možete napraviti toliko jednostavnu i finu juhu sa samo nekoliko sastojaka, a mi smo za vas pronašli upravo jedan takav recept. U pitanju je juha od rajčice, koju ponekad može biti teško napraviti zbog rajčica koje izvan sezone baš i nisu toliko aromatične. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sastojak koji čini juhu puno ukusnijom</p><p>Srećom, i za to postoji rješenje. Kako biste unijeli malo više prirodne slatkoće u recept trebate ubaciti mrkvu i slatku crvenu papriku. Ova juha idealna je za hladne jesenske dane jer će vas fino ugrijati, a uz to i napuniti.</p><h2>Juha od rajčice, crvene paprike i mrkve</h2><p>Za 4 osobe</p><h2>Sastojci</h2><p>4 velike crvene rajčice<br/> ⅓ šalice maslinovog ulja, plus dodatak za podlijevanje<br/> 1 luk<br/> 2 češnja češnjaka, tanko narezana<br/> 2 žličice soli<br/> 2 velike mrkve ili 8 malih, oguljene i sitno nasjeckane<br/> 155 g nasjeckane slatke paprike<br/> 790 ml laganog pilećeg temeljca ili vode<br/> ½ bosiljka, plus dodatni listići, za ukrašavanje<br/> 28 grama maslaca</p><h2>Recept</h2><p>Izrežite rajčicu na pola, lagano istisnite sjeme i bacite ga. Nasjeckajte ju i stavite sa strane. <br/> Dodajte maslinovo ulje u veliki lonac i pirjajte luk i češnjak sa žličicom soli 10 do 12 minuta dok ne omekšaju. Zatim dodajte mrkvu, papriku i rajčicu.</p><p>Pirjajte najmanje 10 minuta prije dodavanja temeljca i bosiljka, a zatim prokuhajte. Kuhajte oko 15 minuta dok mrkva i paprika ne omekšaju. Uklonite bosiljak, a zatim to sve prebacite u blender i miskajte dok smjesa ne postane glatka. Dodajte maslac i preostalo maslinovo ulje dok stroj još radi. Provjerite začine i dodajte još soli ako je potrebno.</p><p>Ako je smjesa kao krema, tj. gusta, onda dodajte malo vode. Vratite na laganu vatru i još malo prokuhajte. Poslužite vruće, ukrasite listićima bosiljka i kapljicom maslinovog ulja, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/tomato-pepper-carrot-soup" target="_blank">Mind Body Green.</a><br/> </p>