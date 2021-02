Chantel Mila iz Melbournea na TikToku objavljuje kao 'mama_mila_' i poznata je po dijeljenju velikog broja praktičnih savjeta za održavanje domaćinstva, koje sad već prati oko 210.000 korisnika mreže. U novom video prilogu otkrila je kako jednostavno ukloniti mrlje od prstiju s ogledala i predmeta od nehrđajućeg čelika u kućanstvu, i to - pjenom za brijanje.

Chantel je majka dvoje male djece i donedavno se stalno borila s tragovima njihovih prstića po kući. Mjesecima je tražila rješenje, no ni jedna metoda nije bila tako jednostavna i sa tako dugoročnim rezultatima.

- Sve do sada! Ovo je sjajan način da svojim zrcalima i predmetima od nehrđajućeg čelika date dodatni sjaj i spriječite da se pojave tragovi prstiju - kaže dok objašnjava postupak: Dovoljno je jednom pritisnuti pumpicu na bočici pjene za brijanje na krpicu s mikrovlaknima, pa njome prebrisati i ispolirati površinu. Chantel koristi pjenu koju je kupila za 2,3 dolara, odnosno stajala je nešto više od 14 kuna.

- Ovo je jedina metoda koja daje dobre rezultate - kaže Chantel, čija je objava oduševila na tisuće korisnika Tik Toka.

Neki od njih u komentarima ističu i alternativu: Sredstvo za čišćenje stakla, no Chantal tvrdi da je pjena za brijanje učinkovitija te da njen učinak traje puno dulje.

Zanimljivo, ranije je na Facebooku objavljen i video o tome kako pjenom za brijanje očistiti dasku od wc-a ako želite da bude čista i sjajna: Treba ju nanijeti, ostaviti 30 minuta, pa onda obrisati krpom. U grupi 'Mums Who Clean', mnoge mame isprobale su savjet i složile s time da će daska nakon toga biti čista, no trik ima još jednu prednost: Uklanja neugodne mirise. To je posebno važno za mame dječaka, istaknula je jedna komentatorica.