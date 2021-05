Ispovijest udane majke troje djece:

Vraćajući se u golemi hotelski krevet, moj ljubavnik i ja nehajno dopuštamo da mrvice kroasana koje jedemo za doručak padnu na plahte, jer će to netko drugi počistiti.

Kao udana mama s tri tinejdžera, uz sve kuhanje, čišćenje, šoferiranje i općenito sve poslove koje dolaze s tom ulogom, upravo sam u takvim tajnim trenucima najsretnija i najbezbrižnija. S Tomom se viđam posljednjih osam godina.

Stoga ne iznenađuje da doslovno odbrojavam dane do konačnog otvaranja hotela sljedeći tjedan - do tada će proći dugih 16 mjeseci otkako smo se Tom i ja vidjeli. On je pedesetogodišnji IT savjetnik koji živi 300 kilometara udaljen od mene, i šest godina stariji od mene.

Lockdown je bio izrazito težak prema ljudima poput nas s muževima, ženama i djecom kod kuće. U potpunosti se oslanjamo na anonimne hotele kako bismo zajedno krali dragocjene večeri i vikende. Čudo je što nisam poludjela, zatvorena u kući sa suprugom s kojim sam 16 godina, čija je najromantičnija gesta sjetiti se napuniti auto i s djecom koja su toliko zalijepljena za svoje telefone da se ne sjećam kad su me zadnji put pogledali u oči.

Godinama su moji kratki susreti u hotelima s Tomom bili poticaj koji mi je pomagao da preživim svakodnevicu mojeg života. Moje najdragocjenije sjećanje je na spa u londonskom hotelu Mandarin Oriental, jedno od naših omiljenih mjesta na kojima se nalazimo, i svijet daleko od mog predgrađa.

Budući da Tom dobro zarađuje ponekad nas počasti odlaskom u neki luksuzni hotel. Usporedbe radi, moj suprug Martin mi nije kupio buket cvijeća već 12 godina, dok mi Tim pri svakom dolasku u hotel naruči buket ruža da me dočeka u sobi.

Neće iznenaditi saznanje da, kao i u mnogim dugotrajnim vezama, u mom braku ima puno neriješenih svađa i nezadovoljstva, što je i razlog zbog kojeg se samo povremeno osjećam grižnje savjesti zbog svog dvostrukog života kojeg vodim već osam godina.

Nisam imala pojma, prije gotovo dva desetljeća, kad smo se preselili u blizinu Martinove obitelji na jugozapadu, da će se njegova majka osjećati pozvanom miješati se u svaki aspekt našeg života i kritizirati apsolutno sve što radim.

To je uzrokovalo nepregledne svađe u prvim godinama našeg zajedničkog života, i to ne samo zato što bi on uvijek stao na njezinu stranu.

I zbog toga u biti ne osjećam žaljenje ni sram zbog svojeg skrivenog života, već bijes prema Martinu kojem nikad nisam bila na prvom mjestu.

Ne želim da mi djeca odrastu kao žrtve razvoda, da izgube dom i ugodan način života, tako da ne planiram napustiti muža, ali mislim da i ja imam pravo na malo sreće. Iako je to nekima možda teško razumjeti, smatram da je moja veza opravdana.

Ali, bez obzira na moje viđenje stvari, ipak jako mi je teško ne reći Martinu za svoju vezu i povremeno bih mu htjela sve priznati, ali tijekom svih tih godina sam postala specijalac u skrivanju mojeg drugog života.

Navikla sam držati jezik za zubima kad me moja svekrva kritizira, do te mjere da se potpuno isključim iz razgovora i pokušavam si zamisliti koliko bi bila bijesna da sazna da imam bogatog ljubavnika koji me vodi na luksuzne odmore i u otmjene hotele.

Naravno da nije uvijek bilo ovako loše. Prvih par godina sam se jako trudila poboljšati naš odnos i vezu, predlažući savjetovanje za parove, ali Martin, koji je prilično staromodan, nije želio ni čuti za tako nešto.

Tada je došao Tom, koji mi ne prestaje govoriti koliko sam lijepa i pametna i zbog kojeg se osjećam posebno i cijenjeno. Kad se prijavimo u hotel, prvo napunim do vrha kadu i dugo u njoj ležim, nešto što kod kuće skoro nikada ne stignem. U to vrijeme Tom sjedi na rubu kade i toči nam šampanjac koji pijuckamo dok razgovaramo o tome što nam se sve izdogađalo u životima od posljednjeg sastanka.

Zatim odlazimo u krevet i osjećam da je cijeli njegov fokus na meni, na užitku koji pružamo jedno drugome. Poslije pazim da ne kukam zbog svog supruga i djece, jer Tom ne želi čuti za moje probleme kod kuće, kao što ni ja ne želim slušati o njegovoj supruzi i odrasloj djeci.

Ali protekla je godina bila teška

Radim kao slobodni poslovni savjetnik iz naše rezervne sobe, dok moj suprug ima uspješnu tvrtku u industriji financijskih usluga, koju je do ožujka prošle godine vodio iz ureda. Već predugo radi od kuće, napadajući moj prostor, sa svojim dubokim vibrirajućim glasom na beskrajno dugim pozivima.

Prije pandemije, moj posao uključivao je popriličnu količinu putovanja, posjećivanje klijenata i prisustvovanje konferencijama, tako da nikad nisam imala poteškoća s smišljanjem kako i gdje da se nađem s Tomom, koji je isto poslovno puno putovao. Prvi put smo se upoznali na konferenciji u Dubaiju, još u proljeće 2013. Nikad neću zaboraviti kako me je nasmijao svojim oponašanjem poznatih ljudi.

Cijelu tu prvu večer smo koketirali, privlačnost je bila svima jasna, ali ono najbolje što smo napravili tu prvu večer je to da smo se dodali na Facebooku.

U tom trenu još nijedna crta nije bila pređena, ali jako brzo mi je Tom poslao poruku u kojoj me poziva da mu se pridružim na poslovnom putovanju u Italiju.

Prvi put nakon mnogo godina sam osjetila uzbuđenje i strah, ali sam ipak rezervirala kartu za avion. Nisam se mogla otresti lošeg osjećaja jer ipak sve što sam radila je imalo utjecaja i na moju djecu. Mi majke osjećamo vječnu krivnju.

Rekla sam Martinu da odlazim na poslovno putovanje i nije me ništa pitao. Nije ni primijetio da se nešto događa, da sam drugačija, a kad sam se ukrcavala na let, svoje osjećaje prema njemu i djeci sam 'poslagala u male ladice', i krenula naprijed želeći biti samo ja - ne žena, ne majka, već ja.

U proteklih osam godina postala sam majstor u razdvajanju svojih emocija - kad sam s Tomom, nisam majka, niti supruga. Nitko osim ona prava ja, ona iznutra.

To nije ništa čudno ni novo, to muškarci rade već desetljećima - muževi koji su često na poslovnim putevima imaju niz afera i nitko nikad ništa ne kaže, svi samo žmire pred tim. Zašto bi to u mom slučaju trebalo biti drugačije?

Kad sam sletjela u Italiji, Tom me je dočekao u zračnoj luci

Bila sam nevjerojatno uzbuđena kad su nam se pogledi sreli.

Bio je preplanuo, a majica i kratke hlače koje je nosio su pokazivali mišićavo tijelo. Moj suprug je bio lijep kad smo se vjenčali, ali s godinama se opustio i zdebljao.

Možda će vas iznenaditi kad kažem da smo još uvijek intimni. Barem jednom tjednom se seksam s mužem.

Mislim da je to važan dio svakog braka i da imamo 'potrebe'. Oduvijek sam išla u teretanu i trčala deset kilometara tjedno, ali to moj suprug ne doživljava, njemu je to normalno, ispričala je za Daily Mail.Tom itekako primjećuje moj izgled, a kad sam s njim, opet se osjećam privlačno. Kad smo Tom i ja prvi put stigli u hotel, na našem je balkonu bio prekrasan stol postavljen za večeru.

Raspoloženje je bilo tako opušteno, a naša kemija toliko električna da je odlazak u krevet s njim bilo nešto sasvim prirodno, unatoč činjenici da je bio prvi čovjek, osim mog supruga, s kojim sam spavala u 15 godina. Seks je bio nevjerojatan.

Ali, ne zato što me upoznavao s nečim novim u seksu, već zato što je bio on u pitanju, netko novi, a ne moj muž. Njegovo tijelo i miris su mi bili nepoznati, a to je bilo nevjerojatno seksi.

Također, nije postojala opasnost od tinejdžerskog 'uletavanja' u sobu. Prošlo je toliko dugo otkako sam bila opuštena tijekom seksa i istinski uživala u njemu. Shvatila sam da je to nešto bez čega više nisam željela živjeti. Tomu sam jasno dala do znanja da sam sretna što sam mu plus jedan na svakom budućem putovanju i činilo se da je oduševljen.

Sad će neki ljudi reći kako sam sebična jer sam odlučila nastaviti avanturu, varajući svojeg muža i lažući obitelji. Međutim, moja avantura je koristila svima u obitelji.

Prije pandemije sam si nekoliko puta godišnje mogla udovoljiti, svojim potrebama i željama, između dva i pet dana u komadu (teško je pronaći opravdani razlog za izbivanje van kuće duže od toga). Ovaj prijeko potreban poticaj mi je omogućio da budem najbolja supruga i majka koja mogu biti kad sam kod kuće. Jer nikad mi nije ni palo na palo na pamet ostaviti Martina radi Toma.

Kad sam se udala, poput svojih roditelja koji su zajedno preko 60 godina, u potpunosti sam namjeravala biti u braku doživotno i nikada nisam zamišljala da ću postati jedna od onih žena koja ima dvostruki život. Ni Tom nema namjeru napustiti svoju ženu. Unatoč aferi, oboje smo predani našim brakovima.