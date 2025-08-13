Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €

I dok mnogi turisti i domaći posjetitelji traže povoljnije opcije za ljetovanje, posebice privatno, često ne primjećuju raznovrsna odmarališta duž hrvatske obale koja nude bogat izbor sadržaja.

U hostelu Stoimena u Crikvenici, sobe s dva, tri ili četiri kreveta te apartmani za pet osoba nude cijene od 34 eura po osobi za trokrevetnu sobu do 80–100 eura za apartman. Kompleks uključuje restoran, igrališta za rukomet, nogomet i košarku, multifunkcionalnu dvoranu i šetnice.

Avantura kamp Veli Jože u Savudriji omogućuje gostima cjelodnevne aktivnosti, od doručka i odlaska na plažu, preko ručka i popodnevnih sportova poput vožnje jet skijem, kajakom ili ronjenja, pa sve do posjeta vodenim parkovima i večernje zabave u drvenim kućicama.

Kamp je posebno poznat po desetodnevnim ljetnim programima za djecu, koji koštaju 820 eura. U cijenu je uključen prijevoz do kampa, deset punih pansiona s tri obroka dnevno, korištenje privatne plaže, 24-satni nadzor animatora, edukativni i zabavni sadržaji te grupno osiguranje od nezgode.

Osim djece koja sudjeluju u programima, kamp je otvoren i za obitelji ili pojedince koji dolaze u vlastitom aranžmanu. Noćenje s doručkom u drvenoj kućici iznosi 29 eura, a puni pansion 46 eura. Izvan glavne sezone cijene padaju na 24 eura za noćenje s doručkom i 40 eura za puni pansion.

Na Velom Lošinju, hostel Zlatokrila nudi smještaj u tri starinske vile. Gosti mogu odabrati višekrevetne sobe s vlastitim kupatilom ili sobe s dijeljenim sanitarijama. Cijene se kreću od 32 eura po osobi za noćenje s doručkom do 46 eura za puni pansion. Organizirana ljetovanja za djecu traju sedam, deset ili četrnaest dana, a cijene se kreću od 545 do 810 eura, uz sličan sadržaj kao u kampu Veli Jože.

Iako su cijene povoljne, objekti imaju i određene nedostatke. Dobra vijest je da Holding planira potrebne radove, pa bi i iduće godine ovi objekti mogli primati goste po isto tako pristupačnim cijenama.