Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA ONE S OGRANIČENIM BUDŽETOM

Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €
Foto: 123RF

Iako mnogi misle da je ljetovanje u Hrvatskoj skupo, postoje mjesta gdje se može povoljno smjestiti. Hosteli i kampovi nude razne opcije, od noćenja s doručkom do punog pansiona po pristupačnim cijenama

I dok mnogi turisti i domaći posjetitelji traže povoljnije opcije za ljetovanje, posebice privatno, često ne primjećuju raznovrsna odmarališta duž hrvatske obale koja nude bogat izbor sadržaja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Čitatelji nezadovoljni smještajem na Hvaru 01:32
Čitatelji nezadovoljni smještajem na Hvaru | Video: 24sata Video

U hostelu Stoimena u Crikvenici, sobe s dva, tri ili četiri kreveta te apartmani za pet osoba nude cijene od 34 eura po osobi za trokrevetnu sobu do 80–100 eura za apartman. Kompleks uključuje restoran, igrališta za rukomet, nogomet i košarku, multifunkcionalnu dvoranu i šetnice.

Foto: Booking/Tripadvisor

Avantura kamp Veli Jože u Savudriji omogućuje gostima cjelodnevne aktivnosti, od doručka i odlaska na plažu, preko ručka i popodnevnih sportova poput vožnje jet skijem, kajakom ili ronjenja, pa sve do posjeta vodenim parkovima i večernje zabave u drvenim kućicama.

Foto: Booking/Tripadvisor

Kamp je posebno poznat po desetodnevnim ljetnim programima za djecu, koji koštaju 820 eura. U cijenu je uključen prijevoz do kampa, deset punih pansiona s tri obroka dnevno, korištenje privatne plaže, 24-satni nadzor animatora, edukativni i zabavni sadržaji te grupno osiguranje od nezgode.

Osim djece koja sudjeluju u programima, kamp je otvoren i za obitelji ili pojedince koji dolaze u vlastitom aranžmanu. Noćenje s doručkom u drvenoj kućici iznosi 29 eura, a puni pansion 46 eura. Izvan glavne sezone cijene padaju na 24 eura za noćenje s doručkom i 40 eura za puni pansion.

SPREMITE ZA SLJEDEĆE PUTOVANJE Hoteli s 3 zvjezdice zapravo su pravo blago - izdvojili smo više od trideset najboljih u Europi
Hoteli s 3 zvjezdice zapravo su pravo blago - izdvojili smo više od trideset najboljih u Europi

Na Velom Lošinju, hostel Zlatokrila nudi smještaj u tri starinske vile. Gosti mogu odabrati višekrevetne sobe s vlastitim kupatilom ili sobe s dijeljenim sanitarijama. Cijene se kreću od 32 eura po osobi za noćenje s doručkom do 46 eura za puni pansion. Organizirana ljetovanja za djecu traju sedam, deset ili četrnaest dana, a cijene se kreću od 545 do 810 eura, uz sličan sadržaj kao u kampu Veli Jože.

Foto: Booking/Tripadvisor

Iako su cijene povoljne, objekti imaju i određene nedostatke. Dobra vijest je da Holding planira potrebne radove, pa bi i iduće godine ovi objekti mogli primati goste po isto tako pristupačnim cijenama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jeste li ikada stavili lovorov list u perilicu rublja? Evo zašto je to mnogima najbolji kućni trik
TOP TRIK

Jeste li ikada stavili lovorov list u perilicu rublja? Evo zašto je to mnogima najbolji kućni trik

Lovorov list već dugo je poznat kao moćan prirodni začin, ali njegovi benefiti ne završavaju u kuhinji. Ovaj prirodni trik jednostavan je, ekološki prihvatljiv i pristupačan način za kvalitetnije pranje rublja
Dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza: Djevica je oštroumna, a Ribe će služiti intuicija...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza: Djevica je oštroumna, a Ribe će služiti intuicija...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 13. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Tepaju joj da je najseksi znanstvenica svijeta: 'Borim se golim rukama protiv krokodila'
NEOBIČNA KOMBINACIJA

FOTO Tepaju joj da je najseksi znanstvenica svijeta: 'Borim se golim rukama protiv krokodila'

Rosie Moore iz Floride osvojila je društvene mreže kombinacijom znanstvene strasti i glamura. Dok radni dan provodi označavajući aligatore i uklanjajući invazivne pitone iz močvara, slobodno vrijeme koristi za modeling

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025