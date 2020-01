Jer manje je više: 2020. nam u kuhinju stižu mramor, biljke...

Otvorene police u kuhinji popularne su već neko vrijeme, pa bi svaka moderna kuhinja trebala imati barem jednu koja će, ako ništa, poslužiti kao ukras.

Na njoj možete izložiti omiljene komade posuđa ili staklenke s tjesteninom, brašnom, kavom i slično. Izgledat će dekorativno, a sve potrepštine bit će vam na dohvat ruke.

U trendu su kuhinje s minimalističkim detaljima, dakle s gotovo nevidljivom obradom, s ručkama i drugim detaljima koji ne privlače pozornost.

Foto: Instagram Biljke su obavezne, i to ne samo posudice sa začinima nego i veliki fikus, kao i raznovrsne penjačice. Boje godine su tople nijanse sunca, od bež, preko nježne narančaste, do terakote. U bijelim ili svijetlim kuhinjama koje ne želite mijenjati, uz ove boje, možete koristiti detalje u mornarsko plavom, tamnozelenom ili crnom tonu.

To može biti boja stolnjaka, jastučića za stolce, zavjesa i slično.

Kad je riječ o radnim plohama, granit pada u zaborav, a mramor se vraća na velika vrata, a želite li kuhinju u trendu, dodajte detalje od ratana, primjerice naslon na stolcima, ukrasne košare za voće ili fotelju za odmor u kojoj ćete se odmarati u pauzi. Općenito su u trendu drvo, metal i kamen, no kako potonja dva mogu biti hladna, koristite ih samo u detaljima, ne na velikim površinama.

Starinska vitrina koju ćete preurediti i u njoj izložiti najbolje komade posuđa

Foto: Instagram Ormarić sa staklenim vratima idealan je za izlaganje suđa, a onaj koji se zatvara, kao smočnica za začine, staklenke, veće tave i zdjele. Tako, dok kuhate, nećete otvarati sve ormariće mokrim i masnim rukama. Među materijalima bi se ove godine mogao isticati mjed, koji je dobro rješenje za dotrajale ručke na ormarićima i ladicama ili za ukrasne zdjele.

U modu ulaze i šankovi s dvostrukim plohama; jednom na kojoj ćete gostima poslužiti kavu i drugom na kojoj za to vrijeme možete pripremati namirnice za večeru. Ako već niste, svakako unesite i što više biljaka u kuhinju. To je već dugo trend i ne jenjava. U modi su i ručno ukrašene pločice, odnosno one koje ste sami oslikali, kao i mozaik različitih pločica na zidu koji ćete sami osmisliti. Poanta je u tome da se vidi “dodir” majstora koji je osmislio izgled kuhinje. Pločice mogu biti i u neutralnoj boji, kako bi ukrasi bolje došli do izražaja.

Foto: Instagram Ma otvorenim policama možete držati čaše ili šalice koje vam trebaju tijekom dana, kao i staklenke sa začinima, kavom, tjesteninom, kako bi bile pri ruci. No imajte na umu da na policama uvijek mora vladati red.

Umjetnički 'dodir' možete dodati i na zidovima. Naime, u modi su apstraktni murali, što može biti prilika da se u oslikavanju zida okušaju i oni koji baš i nemaju slikarskog talenta. Možete se poslužiti šablonama. Imate li mjesta u kutu kuhinje ili uz blagovaonski stol, nabavite vitrinu. Prednost imaju one sa staklenim vratima, u kojima se može izložiti posuđe ili pak organizirati bar s pićima. Uspijete li nabaviti starinski komad koji ćete preurediti, to bi moglo “podići” cijelu kuhinju. Dobra vijest za one s starim podom u kuhinji: dok su nekad bili moderni mali tepisi koji se postavljaju ispred umivaonika, sad su u trendu veliki tepisi kojima možete pokriti veći dio poda i tako sakriti dotrajale ili uništene dijelove.

