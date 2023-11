Jesam li pronašla srodnu dušu, a ako ne, čeka li me neka druga ili trajnija veza u budućnosti?

Poštovani Mevludine,

Rođena sam 14. rujna 1965. i molim vas da mi odgovorite je li čovjek s fotografije iskren i dobar za mene. Bili smo u vezi, no više nismo. Ako nije, vidite li čeka li me neka druga srodna duša i trajnija veza u budućnosti.

Foto: 24sata

šifra: Mihaela

Odgovor:

Vi ste poprilično iskreni, ali i naivni - mnogo dajete, a malo dobivate nazad. Također ste pozitivni i milostivi, metodični te uporni. Nažalost, uvijek se vežete za pogrešne muškarce, a isto vrijedi i za ovoga gospodina. On također nije za vas i nećete ostati zajedno. Vidim da nije iskren, sebičan je, prevrtljiv i sklon avanturama. Ne želi nikakvu obavezu i zato vas ne vidim u vezi. Uskoro ćete definitivno raskinuti, a vama krajem godine vidim rastavljenog a pozitivnoga gospodina. Bit će pažljiv i vrlo produhovljen. S njim u vezi bit će sasvim druga priča, bit ćete voljeni, maženi i paženi. U iduće dvije godine vidim i zajednički život. Osjećat ćete poboljšanje na svim poljima. Ne očekuju vas nikakvi operativni zahvati, no vide se povremene glavobolje, nervoze i neraspoloženja te napetosti. No sve će se to uskoro popraviti. Dakle, u iduće dvije godine vidim stabilnost na svim poljima. Sretno.